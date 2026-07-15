Velký návrat PayPalu? Stripe chce koupit PayPal s prémií 28 % 🔥

Společnost Stripe společně s investiční firmou Advent International údajně nabídly za převzetí PayPalu více než 53 miliard dolarů. Podle informací agentury Reuters činí nabídka 60,50 USD za akcii, což představuje přibližně 28% prémii oproti úterní závěrečné ceně akcií.
Transakce by patřila mezi největší obchody ve fintech sektoru posledních let a mohla by zásadně změnit rozložení sil na trhu digitálních plateb.
Nabídku podporuje financování ve výši 50 miliard dolarů
- Podle dostupných informací je nabídka podpořena přibližně 50 miliardami dolarů od bankovních institucí. Stripe a Advent by po dokončení transakce vlastnily PayPal společně, přičemž každá strana by držela 50% podíl.
- Důležitým signálem pro investory je také skutečnost, že potenciální kupci údajně neplánují společnost rozdělit ani prodávat její jednotlivé části. Cílem má být transformace a obnovení růstu celého podniku.
- Společnost Stripe se k informacím odmítla vyjádřit, zatímco PayPal ani Advent na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly.
PayPal ztratil část svého náskoku
- PayPal patřil na přelomu tisíciletí mezi průkopníky digitálních plateb a dlouhá léta dominoval online transakcím. V posledních letech však společnost čelí rostoucí konkurenci.
- Významný podíl na trhu získaly zejména společnosti Apple a Alphabet, které dokázaly lépe využít rozvoj mobilních plateb a integrovat své platební služby do rozsáhlých technologických ekosystémů.
- PayPal zároveň čelil kritice kvůli pomalejší modernizaci svých platebních technologií a slabšímu tempu inovací. To se odrazilo také na výkonnosti akcií, které od začátku minulého roku oslabily o více než 40 %.
Restrukturalizace a snižování nákladů
- V květnu se objevily informace, že PayPal plánuje během následujících dvou až tří let snížit počet zaměstnanců přibližně o 20 %. Opatření je součástí širší strategie zaměřené na snižování nákladů a obnovení růstu společnosti.
- Nové vedení firmy se snaží zlepšit efektivitu podnikání a vrátit PayPal mezi nejrychleji rostoucí hráče v oblasti digitálních plateb. Potenciální převzetí by mohlo tento transformační proces výrazně urychlit.
- Pro Stripe by akvizice představovala příležitost získat obrovskou uživatelskou základnu, silnou značku a rozsáhlou infrastrukturu v oblasti online plateb.
Stripe se stává jedním z nejcennějších fintech hráčů
- Soukromě vlastněná společnost Stripe, kterou založili bratři Patrick a John Collisonovi, patří mezi nejúspěšnější fintech firmy současnosti.
- V únoru dosáhla v rámci odkupu akcií od zaměstnanců ocenění přibližně 159 miliard dolarů, což představovalo výrazný růst oproti hodnotě 106,7 miliardy dolarů z předchozího roku.
- Společnost zároveň uvedla, že zůstala zisková, přestože nadále intenzivně investuje do vývoje produktů a strategických akvizic.
Stripe stále více sází na kryptoměny
- V posledních měsících Stripe výrazně posílila svou přítomnost v oblasti digitálních aktiv. Firma nedávno koupila platformu Bridge, která se zaměřuje na infrastrukturu pro stablecoiny, a rovněž poskytovatele kryptoměnových peněženek Privy.
- Tyto kroky naznačují, že Stripe vidí významný potenciál v propojení tradičních platebních systémů a blockchainových technologií.
- Pokud by se společnosti podařilo převzít PayPal, mohla by získat ideální platformu pro širší implementaci nových platebních řešení včetně stablecoinů a dalších digitálních aktiv.
Co by převzetí znamenalo pro trh?
- Spojení Stripe a PayPalu by vytvořilo jednoho z největších hráčů v oblasti digitálních plateb na světě. Nově vzniklá skupina by disponovala rozsáhlou zákaznickou základnou, silnou pozicí mezi obchodníky a významnými technologickými kapacitami.
- Pro investory by transakce mohla znamenat nový impulz pro akcie PayPalu, které v posledních letech zaostávaly za širším technologickým sektorem.
- Na druhé straně by případné převzetí pravděpodobně podléhalo důkladnému schvalování regulačních orgánů, zejména vzhledem k velikosti obou společností a jejich významu pro globální platební infrastrukturu.
- Zatím není jisté, zda PayPal nabídku přijme ani zda se objeví další zájemci. Samotná zpráva však ukazuje, že i přes problémy posledních let zůstává PayPal velmi atraktivním aktivem v rychle se měnícím světě digitálních financí.
Graf PayPal (2PP.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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