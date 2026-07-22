📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (21.7.2026)

Vítězové:
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Sandisk Corporation (SNDK) +14,27 % – Tradiční výrobce paměťových produktů, zejména flash pamětí a pevných disků pro ukládání dat.
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Western Digital Corp. (WDC) +12,51 % – Významný globální výrobce pevných disků a paměťových datových úložišť.
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Micron Technology, Inc. (MU) +12,17 % – Americký producent paměťových čipů (DRAM a NAND) pro počítače a datová centra.
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Teradyne, Inc. (TER) +12,07 % – Přední dodavatel automatizovaných testovacích zařízení pro polovodiče a průmyslové automatizace (robotiky).
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Coherent, Inc. (COHR) +11,15 % – Globální lídr v oblasti materiálů, sítí a laserových technologií pro průmyslové, komunikační a elektronické trhy.
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Seagate Technology Holdings plc (STX) +11,14 % – Přední světový výrobce pevných disků a řešení pro ukládání velkých objemů dat.
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Coinbase Global, Inc. (COIN) +9,61 % – Provozovatel jedné z největších a nejznámějších kryptoměnových burz na světě.
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Lumentum Holdings Inc. (LITE) +9,41 % – Globální výrobce inovativních optických a fotonických produktů pro telekomunikační sítě a laserové technologie.
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Hasbro, Inc. (HAS) +8,81 % – Nadnárodní hračkářská a herní společnost stojící za populárními značkami jako Monopoly či Transformers.
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Intel Corporation (INTC) +8,64 % – Globální technologický gigant navrhující a vyrábějící počítačové procesory a polovodiče.
Poražení:
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Danaher Corporation (DHR) -10,99 % – Významný konglomerát zaměřený na zdravotnické technologie, diagnostiku a life sciences.
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MSCI Inc. (MSCI) -10,14 % – Poskytovatel finančních dat, akciových indexů a analytických nástrojů pro globální investory.
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Tyler Technologies, Inc. (TYL) -5,73 % – Výrobce softwarových řešení a IT služeb specializovaný na veřejný sektor a státní správu.
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Halliburton Company (HAL) -5,47 % – Jedna z největších světových společností poskytujících služby a technologie pro těžbu ropy a zemního plynu.
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Gartner, Inc. (IT) -4,46 % – Významná výzkumná a poradenská společnost poskytující analýzy trhu v oblasti informačních technologií.
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Veeva Systems Inc. (VEEV) -4,14 % – Poskytovatel cloudového softwaru primárně zaměřený na farmaceutický a přírodovědný průmysl.
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VeriSign, Inc. (VRSN) -4,13 % – Technologická společnost spravující síťovou infrastrukturu a hlavní domény nejvyšší úrovně (např. .com a .net).
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Workday, Inc. (WDAY) -4,11 % – Dodavatel cloudových aplikací pro řízení lidských zdrojů (HR) a finanční plánování.
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Erie Indemnity Company (ERIE) -4,08 % – Americká pojišťovací společnost zaměřená na majetkové a životní pojištění.
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Builders FirstSource, Inc. (BLDR) -4,07 % – Největší americký dodavatel stavebních materiálů a komponentů pro rezidenční výstavbu.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.