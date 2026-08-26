📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (25.8.2026)

Vítězové:
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Moderna Inc (MRNA) +14,36 %: Americká farmaceutická a biotechnologická společnost, která se zaměřuje na vývoj vakcín a léčiv na bázi mRNA.
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Super Micro Computer Inc (SMCI) +9,35 %: Americká společnost zabývající se výrobou a návrhem vysoce výkonných serverů a úložných systémů, klíčový hráč v infrastruktuře pro AI.
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Robinhood Markets Inc (HOOD) +8,17 %: Americká společnost provozující populární platformu pro obchodování s akciemi, ETF a kryptoměnami bez poplatků.
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CDW Corp/DE (CDW) +7,23 %: Americká technologická společnost, která poskytuje IT řešení, hardware a služby pro podniky, vládní instituce a školy.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) +6,67 %: Americký vývojář a výrobce optických komponentů a laserů pro telekomunikace, cloudové sítě a komerční využití.
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Reddit Inc (RDDT) +6,39 %: Americká technologická společnost provozující jednu z největších sociálních sítí a komunitních diskusních platforem na světě.
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Interactive Brokers Group Inc (IBKR) +5,52 %: Jedna z největších amerických elektronických makléřských společností (brokerů) poskytující přístup na globální finanční trhy.
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Cadence Design Systems Inc (CDNS) +5,06 %: Americká nadnárodní technologická společnost vyvíjející software a hardware pro návrh složitých elektronických systémů a čipů.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) +4,91 %: Přední americký výrobce polovodičů, procesorů a grafických karet pro osobní počítače, konzole a datová centra.
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Marvell Technology Inc (MRVL) +4,84 %: Americká technologická společnost vyvíjející polovodiče a mikročipy pro datová centra, 5G sítě a datová úložiště.
Poražení:
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Albemarle Corp (ALB) -5,89 %: Americká chemická společnost patřící k největším světovým dodavatelům lithia, klíčové suroviny pro baterie do elektromobilů.
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Dow Inc (DOW) -4,07 %: Americká nadnárodní chemická korporace, jeden z největších globálních výrobců plastů, chemikálií a zemědělských produktů.
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LyondellBasell Industries NV (LYB) -4,06 %: Nadnárodní chemická společnost se sídlem v Nizozemsku, patřící mezi největší světové výrobce plastů a rafinérských produktů.
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Erie Indemnity Co (ERIE) -3,97 %: Americká pojišťovací holdingová společnost poskytující širokou škálu produktů, včetně pojištění automobilů a domácností.
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Target Corp (TGT) -3,78 %: Jeden z největších a nejznámějších amerických maloobchodních řetězců nabízející široký sortiment spotřebního zboží.
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APA Corp (APA) -3,75 %: Americká energetická společnost zaměřující se na průzkum a těžbu ropy a zemního plynu napříč světem.
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Cooper Cos Inc/The (COO) -3,64 %: Globální společnost v oblasti zdravotnických prostředků, známá především výrobou kontaktních čoček pod značkou CooperVision.
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Deckers Outdoor Corp (DECK) -3,63 %: Americký výrobce obuvi a oblečení, vlastník vysoce populárních lifestylových a sportovních značek jako UGG nebo HOKA.
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Lululemon Athletica Inc (LULU) -3,62 %: Kanadsko-americká maloobchodní společnost prodávající prémiové sportovní oblečení, známá především pro své vybavení na jógu.
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Gartner Inc (IT) -3,45 %: Přední světová výzkumná a poradenská společnost, která poskytuje analytické služby a průzkumy trhu v oblasti informačních technologií.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.