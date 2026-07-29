📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (28.7.2026)

Vítězové:
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IQVIA Holdings Inc (IQV) +13,94 % – Nadnárodní společnost poskytující pokročilou analytiku, klinický výzkum a technologická řešení pro farmaceutický průmysl.
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Incyte Corp (INCY) +9,30 % – Americká biofarmaceutická společnost zaměřující se na výzkum, vývoj a prodej léků, především v onkologii.
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Sherwin-Williams Co/The (SHW) +8,25 % – Globální lídr ve výrobě, distribuci a prodeji barev, nátěrových hmot a souvisejících produktů.
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Workday Inc (WDAY) +8,24 % – Americká softwarová společnost poskytující cloudové aplikace pro finanční řízení a řízení lidských zdrojů (HR).
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Zebra Technologies Corp (ZBRA) +7,49 % – Technologická firma vyrábějící hardware a software pro sledování majetku, včetně čteček čárových kódů a tiskáren etiket.
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HCA Healthcare Inc (HCA) +7,33 % – Jeden z největších amerických provozovatelů sítě nemocnic a zdravotnických zařízení.
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Charles River Laboratories Int (CRL) +7,19 % – Americká korporace poskytující preklinické výzkumné modely a laboratorní služby pro farmaceutický a biotechnologický průmysl.
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Nucor Corp (NUE) +7,17 % – Největší americký výrobce oceli a ocelových produktů, který využívá efektivní technologie minihutí.
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Solventum Corp (SOLV) +7,08 % – Samostatná zdravotnická společnost oddělená od 3M, která se zaměřuje na lékařské materiály a zdravotnické IT.
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Cognizant Technology Solutions (CTSH) +6,93 % – Nadnárodní IT korporace poskytující digitální, technologické a konzultační služby včetně outsourcingu.
Poražení:
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Sandisk Corp (SNDK) -14,25 % – Známý americký výrobce paměťových karet, flash disků a datových úložišť.
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Corning Inc (GLW) -12,10 % – Americká technologická společnost vyrábějící speciální sklo, keramiku a optická vlákna pro elektroniku a telekomunikace.
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Coherent Corp (COHR) -10,31 % – Výrobce a dodavatel laserů, optických materiálů a fotonických technologií pro průmyslové i vědecké využití.
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Carrier Global Corp (CARR) -8,90 % – Přední světový dodavatel systémů vytápění, ventilace, klimatizace (HVAC) a chladírenských zařízení.
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Micron Technology Inc (MU) -8,85 % – Jeden z největších globálních výrobců polovodičových součástek, zejména operačních pamětí (DRAM) a flash úložišť.
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Seagate Technology Holdings PL (STX) -8,53 % – Americká společnost patřící mezi největší světové výrobce pevných disků (HDD) a řešení pro masivní ukládání dat.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) -8,43 % – Vývojář a výrobce optických a fotonických komponent pro telekomunikační sítě a komerční lasery.
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Dell Technologies Inc (DELL) -8,15 % – Americká nadnárodní technologická společnost vyvíjející osobní počítače, servery a komplexní IT infrastrukturu.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) -8,15 % – Globální polovodičová společnost vyvíjející počítačové procesory, grafické karty a čipy pro datová centra.
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Applied Materials Inc (AMAT) -7,82 % – Americká společnost poskytující technologické zařízení, služby a software pro výrobce polovodičových čipů a displejů.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.