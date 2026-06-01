📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (29.5.2026)

Vítězové:
Dell Technologies (DELL): +32,76 % – Vyrábí osobní počítače, servery a síťová řešení se silným zaměřením na infrastrukturu pro umělou inteligenci.
NetApp (NTAP): +22,39 % – Poskytuje podnikům systémy pro ukládání dat a komplexní cloudová řešení.
ServiceNow (NOW): +14,38 % – Vyvíjí softwarovou platformu určenou k automatizaci a řízení firemních procesů.
IBM (IBM): +12,71 % – Působí jako globální technologická firma zaměřená na podnikový software, cloudové služby a umělou inteligenci.
Hewlett Packard Enterprise (HPE): +12,64 % – Dodává těžkou IT infrastrukturu, servery a datová řešení pro korporátní sféru.
Workday (WDAY): +12,45 % – Poskytuje cloudový software pro řízení lidských zdrojů a firemních financí.
Super Micro Computer (SMCI): +11,60 % – Zabývá se výrobou vysoce výkonných serverů a počítačových systémů pro datová centra.
Robinhood (HOOD): +11,15 % – Provozuje online platformu zprostředkovávající retailovým klientům obchodování s akciemi a kryptoměnami.
Oracle (ORCL): +10,84 % – Vyvíjí a prodává rozsáhlé databázové systémy a specializovaný podnikový software.
Datadog (DDOG): +9,82 % – Nabízí monitorovací a analytickou platformu pro správu cloudových aplikací a IT infrastruktury.
Poražení:
Clorox (CLX): −6,42 % – Zabývá se výrobou a distribucí čisticích prostředků a dalšího spotřebního zboží.
ResMed (RMD): −6,32 % – Vyrábí a prodává zdravotnické přístroje určené k léčbě spánkové apnoe a respiračních onemocnění.
Intel (INTC): −5,14 % – Patří mezi přední světové výrobce polovodičových čipů a počítačových procesorů.
Skyworks Solutions (SWKS): −4,37 % – Vyrábí radiofrekvenční polovodičové součástky pro mobilní a bezdrátová zařízení.
Coherent (COHR): −4,11 % – Dodává pokročilé laserové, optické a optoelektronické systémy pro průmyslové a vědecké využití.
Monolithic Power Systems (MPWR): −4,10 % – Navrhuje a vyrábí integrované obvody pro efektivní řízení spotřeby elektrické energie v elektronice.
Autodesk (ADSK): −4,00 % – Vyvíjí specializovaný software pro 3D navrhování, design a stavební inženýrství.
Huntington Ingalls (HII): −3,97 % – Působí jako největší stavitel vojenských lodí a ponorek pro námořnictvo Spojených států.
Costco Wholesale (COST): −3,91 % – Provozuje mezinárodní síť velkoobchodních a maloobchodních prodejen fungujících na principu placeného členství.
Rollins (ROL): −3,68 % – Poskytuje profesionální služby v oblasti hubení škůdců a hygienické ochrany nemovitostí.
