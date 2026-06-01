Začíná dnes nová éra Nvidie?

Zatímco většina investorů stále vnímá Nvidii především optikou výkonných grafických procesorů, které pohánějí datová centra, společnost právě ukázala, že její ambice sahají mnohem dál. Jensen Huang představil krok, který lze vnímat jako zásadní obrat a zároveň jako jasný signál, že firma chce určovat směr celého polovodičového trhu.
Nvidia oficiálně přestává být pouze výrobcem grafických čipů a stává se globální infrastrukturní společností. Tato strategie stojí na budování takzvaných AI továren, tedy rozsáhlých integrovaných systémů, které kombinují výpočetní výkon, sítě, software a infrastrukturu. Jejich cílem je přinášet firmám reálné tržby z každého digitálně vygenerovaného tokenu. To znamená, že společnost chce kontrolovat celý hodnotový řetězec moderních technologií.
Nejnovější krok naznačuje, že společnost chce přenést umělou inteligenci přímo do osobních počítačů a proměnit je v novou kategorii zařízení připravených na éru autonomních digitálních agentů. Největším překvapením pro širší trh je přímý útok Nvidie na oblast, které po desetiletí bez větší konkurence vládly Intel a AMD. Jde o trh s notebooky a stolními počítači s Windows. Představený superčip RTX Spark, vytvořený ve spolupráci s MediaTekem a Microsoftem, přináší efektivní architekturu Arm přímo k náročným uživatelům. V praxi to znamená, že společnost rozšiřuje svou přítomnost z infrastruktury datových center až ke koncovému uživateli.
Trh s osobními počítači už roky není jednoduchým místem pro budování nové konkurenční výhody, ale Nvidia k němu přistupuje jinak než zavedení hráči. RTX Spark je navržen tak, aby byl optimalizován nejen pro vysoký výkon, ale také pro lokální provoz umělé inteligence, tvorbu obsahu a gaming. Právě tyto oblasti mohou realisticky předefinovat, co má moderní počítač vlastně být. Už to nepůsobí jako pouhé rozšíření produktového portfolia, ale spíše jako pokus vybudovat novou kategorii zařízení, kde AI není doplňkem, ale ústředním prvkem celého designu.
Současně si Nvidia upevňuje pozici v datových centrech představením architektury CPU Vera. Jde o přímou odpověď na obavy skeptiků, kteří tvrdili, že vývoj serveroven se přesune směrem k univerzálním procesorům, což by mohlo snížit význam akcelerátorů Nvidie. Vera je první samostatný serverový procesor společnosti, který vstupuje do otevřeného souboje s řadami Intel Xeon a AMD Epyc. Podle vyjádření společnosti má být v zátěžích souvisejících s AI téměř dvakrát rychlejší než tradiční architektura x86. První technologičtí giganti, včetně OpenAI, Anthropic a SpaceX, si již zajistili první dodávky. Nvidia navíc zdůrazňuje, že nová softwarová řešení zlepšují energetickou efektivitu natolik, že provozovatelé datových center mohou ve stejném energetickém rozpočtu provozovat až o 40 % více akceleračních čipů. To představuje obrovskou ekonomickou výhodu pro celé odvětví.
Z tržního pohledu jde o mimořádně silný příběh. I když se akcie společnosti letos chovaly o něco umírněněji než širší index polovodičového sektoru, oznámené inovace mohou působit jako silný růstový katalyzátor. Finančně je Nvidia dnes gigantem. Její tržby za poslední kvartál jsou přibližně na úrovni ročních tržeb Intelu a AMD dohromady. Pokud Nvidia úspěšně otevře tento nový trh a přesvědčí výrobce hardwaru i koncové uživatele, aby přijali zařízení nové éry, získá společnost další silný růstový vektor vedle svého již dominantního serverového byznysu. Důležité pro akcionáře, kteří se obávají výrobních omezení, je také ujištění Nvidie, že globální omezení v dodávkách komponent neovlivní dostupnost nových čipů. Ty se budou vyrábět v továrnách TSMC pomocí technologie 3N.
V důsledku toho je stále obtížnější vnímat Nvidii pouze jako výrobce komponentů. Společnost se stává základem celé infrastruktury umělé inteligence. Propojuje prémiové notebooky s nejvýkonnějšími servery světa a buduje obchodní příkop, který bude pro konkurenci mimořádně obtížné překonat. Nvidia na technologické revoluci nejen vydělává, ale aktivně ji rozšiřuje a urychluje. Nadcházející uvedení nových zařízení by tak mohlo trvale změnit rozložení sil na finančních trzích.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (29.5.2026)
Ranní shrnutí: Nvidia a Microsoft dnes ráno elektrizují trhy ⚡
US OPEN: Dell prudce roste a dál táhne technologické akcie výše 🚀
SpaceX se ocitla na černé listině penzijního fondu ⚠️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.