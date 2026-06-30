📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (29.6.2026)

Vítězové:
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Corning Inc (GLW) +15,67 %: Vyrábí speciální sklo, keramiku a optická vlákna pro průmyslové, vědecké a technologické aplikace.
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KLA Corp (KLAC) +11,97 %: Poskytuje systémy pro kontrolu procesů a řízení kvality při výrobě polovodičů a nanoelektroniky.
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Western Digital Corp (WDC) +11,16 %: Patří k historicky největším světovým výrobcům pevných disků a komplexních řešení pro ukládání dat.
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Applied Materials Inc (AMAT) +10,82 %: Dodává zařízení, služby a software pro výrobu polovodičových čipů a displejů.
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Axon Enterprise Inc (AXON) +9,85 %: Vyvíjí technologie a zbraně pro orgány činné v trestním řízení, včetně taserů a osobních kamer (bodycams).
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Charter Communications Inc (CHTR) +9,38 %: Poskytuje širokopásmové připojení, kabelovou televizi a telekomunikační služby pod značkou Spectrum.
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Palo Alto Networks Inc (PANW) +9,14 %: Globální lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytující pokročilé firewally a cloudovou ochranu.
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Flex Ltd (FLEX) +8,77 %: Poskytuje služby elektronické výroby a dodavatelského řetězce pro globální technologické společnosti.
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Tesla Inc (TSLA) +8,46 %: Navrhuje, vyrábí a prodává elektromobily, solární panely a řešení pro ukládání energie.
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Lam Research Corp (LRCX) +8,39 %: Vyrábí a servisuje zařízení pro zpracování křemíkových desek používaná při výrobě polovodičů.
Poražení:
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Super Micro Computer Inc (SMCI) -8,10 %: Navrhuje a vyrábí vysoce výkonné servery a úložné systémy, často využívané pro umělou inteligenci.
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Copart Inc (CPRT) -8,02 %: Provozuje online aukce s ojetými a havarovanými vozidly především pro pojišťovny a prodejce aut.
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Honeywell International Inc (HON) -6,41 %: Průmyslový konglomerát, který vyvíjí technologie pro letectví, automatizaci budov a speciální materiály.
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Ulta Beauty Inc (ULTA) -6,00 %: Provozuje rozsáhlou síť prodejen s kosmetikou, parfémy a produkty pro péči o pleť a vlasy v USA.
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Martin Marietta Materials Inc (MLM) -5,65 %: Dodává těžké stavební materiály, jako je kamenivo, cement a transportbeton.
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Verizon Communications Inc (VZ) -5,24 %: Jeden z největších amerických telekomunikačních operátorů poskytující bezdrátové i pevné připojení.
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Crown Castle Inc (CCI) -4,83 %: Vlastní, provozuje a pronajímá infrastrukturu pro bezdrátovou komunikaci, zejména vysílací věže.
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T-Mobile US Inc (TMUS) -4,77 %: Přední americký poskytovatel mobilních telekomunikačních služeb a bezdrátového internetu.
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Nucor Corp (NUE) -4,67 %: Největší výrobce oceli a ocelových výrobků ve Spojených státech.
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Target Corp (TGT) -4,61 %: Provozuje jednu z největších sítí diskontních maloobchodních prodejen s širokým sortimentem zboží v USA.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.