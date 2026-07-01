📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (30.6.2026)

Vítězové:
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Sandisk Corp (SNDK) +10,89 %: Známý výrobce paměťových karet, flash pamětí a datových úložišť.
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Axon Enterprise Inc (AXON) +9,79 %: Vyvíjí technologie a zbraně pro orgány činné v trestním řízení, včetně taserů a osobních kamer (bodycams).
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Vertiv Holdings Co (VRT) +9,07 %: Poskytuje hardwarové a softwarové vybavení i služby pro kritickou digitální infrastrukturu a datová centra.
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KLA Corp (KLAC) +8,38 %: Poskytuje systémy pro kontrolu procesů a řízení kvality při výrobě polovodičů a nanoelektroniky.
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Air Products and Chemicals Inc (APD) +8,04 %: Globální dodavatel průmyslových plynů, souvisejícího vybavení a technologií.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) +7,68 %: Přední světový výrobce polovodičů, známý především svými procesory (CPU) a grafickými kartami (GPU).
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Marvell Technology Inc (MRVL) +7,25 %: Navrhuje a vyrábí integrované obvody a polovodiče pro datová centra, sítě a úložná řešení.
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ON Semiconductor Corp (ON) +6,74 %: Vyrábí polovodiče a senzory, které jsou klíčové zejména pro automobilový průmysl a elektromobilitu.
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GE Vernova Inc (GEV) +6,56 %: Globální energetická společnost, která nedávno vznikla odštěpením z obřího konglomerátu General Electric.
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Intel Corp (INTC) +6,01 %: Jeden z největších světových výrobců polovodičových mikročipů a procesorů.
Poražení:
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Digital Realty Trust Inc (DLR) -5,77 %: Realitní investiční fond (REIT), který vlastní, vyvíjí a provozuje datová centra po celém světě.
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Hormel Foods Corp (HRL) -5,66 %: Nadnárodní výrobce potravin a masných výrobků, pod kterého spadá i známá značka Spam.
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Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH) -5,64 %: Lékařská technologická společnost zaměřená na ortopedické rekonstrukce, sportovní medicínu a zubní implantáty.
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Mosaic Co/The (MOS) -5,57 %: Jeden z největších světových producentů a prodejců koncentrovaných fosfátových a draselných hnojiv.
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AT&T Inc (T) -5,13 %: Jedna z největších amerických i světových telekomunikačních společností.
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Alexandria Real Estate Equities (ARE) -4,93 %: Realitní fond (REIT) zaměřený výhradně na kancelářské budovy a laboratoře pro vědu, výzkum (life sciences) a technologie.
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TKO Group Holdings Inc (TKO) -4,87 %: Prémiová sportovní a zábavní společnost, která pod sebou zastřešuje organizace bojových sportů UFC a WWE.
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Host Hotels & Resorts Inc (HST) -4,86 %: Největší americký realitní investiční fond (REIT) zaměřený na luxusní hotely a resorty.
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Stryker Corp (SYK) -4,74 %: Nadnárodní společnost zabývající se lékařskými technologiemi a vybavením pro chirurgii, neurotechnologii a ortopedii.
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Uber Technologies Inc (UBER) -4,42 %: Technologická platforma známá především pro svou aplikaci na sdílenou jízdu, rozvoz jídla (Uber Eats) a logistiku.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.