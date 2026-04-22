Vrátí se strach opět na trhy? 😰📉

- VIX na začátku konfliktu na Blízkém východě vyskočil nad 30 bodů
- Nyní je VIX na úrovni 20 bodů
- Nejznámější americký index je už výše než před vypuknutím konfliktu a překonal hranici 7 000 bodů
- VIX na začátku konfliktu na Blízkém východě vyskočil nad 30 bodů
- Nyní je VIX na úrovni 20 bodů
- Nejznámější americký index je už výše než před vypuknutím konfliktu a překonal hranici 7 000 bodů
S počátkem konfliktu na Blízkém východě se zvýšila i globální nejistota investorů. Hormuzský průliv se stal zásadním středobodem jednání, protože touto oblastí prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Tržní sentiment a celkovou nervozitu odráží index VIX, který bývá označován také jako index strachu a měří očekávanou volatilitu amerického indexu S&P 500. V klidnějších obdobích se VIX standardně pohybuje přibližně v rozmezí 12 až 15 bodů. Na začátku konfliktu na Blízkém východě vystřelil nad hranici 30 bodů, tedy zhruba na dvojnásobek hodnot z počátku roku.
I přes pokračující konflikt na Blízkém východě se nyní VIX pohybuje kolem 20 bodů a trhy tak působí výrazně klidněji než v úvodním týdnu konfliktu. Americký index S&P 500 je dokonce výše než před jeho vypuknutím. S&P 500 už překonal hranici 7 000 bodů a od začátku roku přidal zhruba 3 %. Trh si na probíhající konflikt do určité míry zvykl a počáteční paniku vystřídalo uklidnění, a to i přes stále vysokou cenu ropy, která se drží nad 90 dolary za barel.
Z historického pohledu není prvotní šok a následné uklidnění na trzích ničím novým. Během covidové pandemie v roce 2020 vystoupal VIX až nad hranici 80 bodů, tedy výrazně výše než během současného konfliktu. Ani začátek války na Ukrajině nerozpohyboval VIX tolik jako covidová pandemie, tehdy se index dostal na úrovně přes 35 bodů. Poslední výraznou událostí, která na trhy přinesla silnou nervozitu, bylo dění kolem celní války v USA z minulého roku. I tehdy nejistota vzrostla nad 50 bodů, ale už o měsíc později byl index strachu zpět pod hranicí 20 bodů.
Celkově se tedy strach z trhů v současnosti z velké části vytratil a investoři si na neukončený konflikt do určité míry zvykli. Aby se nervozita na trhy znovu výrazněji vrátila, muselo by dojít k další překvapivé a nečekané eskalaci. V opačném případě zatím převažuje optimismus, že se konflikt bude postupně uklidňovat.
Graf VIX (H4)
Zdroj: xStation05
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.