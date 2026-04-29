Vsází Trump na dlouhou hru? Blokáda Íránu nekončí! 💣🛢️

Washington dnes vyslal jasný signál. Tlak na Teherán nekončí. Trump nařídil poradcům, aby se připravili na prodlouženou námořní blokádu Hormuzského průlivu. Podle Wall Street Journal se prezident na interních poradách rozhodl pokračovat v ekonomickém škrcení Íránu blokováním lodní dopravy do jeho přístavů i z nich. Obnovení bombardování ani stažení z konfliktu nepovažoval za přijatelné možnosti. Zpráva přichází v době, kdy jednání mezi Washingtonem a Teheránem váznou, přičemž klíčovým kamenem úrazu zůstává íránský jaderný program.
Trhy reagovaly okamžitě. Brent crude se dnes obchoduje okolo 116 dolarů za barel, WTI při 103 dolarech.
Současně se mění i samotný region. Spojené arabské emiráty, třetí největší producent v OPEC za Saúdskou Arábií a Irákem, oznámily odchod z kartelu s účinností od zítřka. Téměř 60 let trvající členství skončilo i proto, že válka omezila jejich schopnost exportovat ropu přes průliv a emiráty chtějí mít volné ruce při zvyšování vlastní produkce. Odchod SAE je dalším signálem, že OPEC ztrácí soudržnost právě tehdy, kdy by ji trhy potřebovaly nejvíce. Washington navíc zvažuje rozšíření sankcí na čínské rafinerie nakupující íránskou ropu, což by konflikt posunulo do zcela nové dimenze.
GRAF: OIL (H4)
Zdroj: xStation5
Pro investory sledující ropu platí jedno. Každý signál z Washingtonu nebo Teheránu může ceny pohnout během minut. Otevřená otázka zůstává, jak dlouho Teherán pod ekonomickým tlakem vydrží a kdy se najde kompromis, který průliv znovu otevře.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.