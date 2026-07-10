VW bojuje o budoucnost: Vedení chystá další tvrdé škrty 🚨

Volkswagen plánuje výrazně zjednodušit svou nabídku vozů a podle oznámených plánů by mohl snížit počet modelových řad až o polovinu. Automobilka dnes napříč značkami jako Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda a užitkové vozy nabízí zhruba 150 modelových řad. Nový plán má snížit složitost nabídky, omezit náklady a soustředit vývojové kapacity na segmenty s nejvyšší návratností.
Tento krok přichází v době, kdy se největší evropská automobilka potýká s jednou z největších restrukturalizací za poslední dekády. Zisky v Číně, která zůstává největším trhem Volkswagenu podle prodejů vozidel, prudce klesají. Současně poptávka v Evropě zůstává pod úrovní před pandemií a tlak na marže zvyšují také americká cla, která dopadají zejména na značky Audi a Porsche.
Podle očekávání se na jednání dozorčí rady ve Wolfsburgu mělo řešit i výrazné prohloubení úspor, včetně možného zdvojnásobení plánovaných škrtů pracovních míst až na 100 000 a uzavření několika německých závodů. Výsledný plán však zatím nepřinesl konkrétní časový harmonogram ani jasný seznam značek nebo modelů, kterých by se omezení mělo týkat. Analytici Bernstein proto strategii Volkswagenu označili za ambiciózní, ale zatím málo konkrétní.
Napětí mezi vedením a odbory zůstává vysoké. Zaměstnanečtí zástupci drží polovinu míst v dozorčí radě a jakékoli hlubší škrty nebo zavírání továren proto budou politicky i interně velmi obtížné. Odbory už dříve souhlasily se snížením počtu pracovních míst o více než 35 000 do roku 2030, vedení ale tvrdí, že současné podmínky v Číně, Evropě a USA znamenají, že tyto úspory už nestačí.
Zásadní problém je v tom, že tradiční obchodní model Volkswagenu ztrácí sílu. Vyrábět drahá auta v Německu a následně je vyvážet na světové trhy je čím dál méně udržitelné. V Evropě rostou náklady na práci a energie, zatímco v Číně posilují domácí výrobci elektromobilů, kteří dokážou nabídnout levnější a technologicky atraktivní vozy. Automobilky jako Chery a další čínští hráči tak postupně ukrajují Volkswagenu prostor na trhu, kde byl dlouhé roky mimořádně silný.
Akcie Volkswagenu na zprávu krátkodobě reagovaly růstem až o 1,5 %, protože investoři vnímají snahu o zjednodušení nabídky jako krok správným směrem. Celkový vývoj akcií je však slabý. Titul letos ztrácí přibližně 30 %, zatímco německý index DAX je mírně v plusu. To ukazuje, že trh má o schopnosti Volkswagenu rychle otočit vývoj stále značné pochybnosti.
Zisky Volkswagenu v Číně prudce klesají
Zdroj: Bloomberg
Graf ukazuje výrazné zhoršení provozních výsledků Volkswagenu v Číně. V roce 2019 se zisk pohyboval nad úrovní 4 miliard EUR, ale od té doby postupně klesal. Krátké zlepšení přišlo v roce 2022, kdy se výsledek mírně odrazil, následně však pokles opět zrychlil. V roce 2025 se provozní výsledek propadl už pod hranici 1 miliardy EUR, což znamená dramatické oslabení profitability na trhu, který byl pro Volkswagen dlouhodobě klíčový.
Tento vývoj dobře vystihuje hlavní problém celé skupiny. Čína sice zůstává největším odbytištěm Volkswagenu, ale už nepřináší tak vysoké zisky jako dříve. Domácí čínští výrobci elektromobilů získávají tržní podíl, tlačí na ceny a zároveň rychleji reagují na změnu spotřebitelských preferencí. Volkswagen tak v Číně čelí dvojímu tlaku: ztrácí část technologické atraktivity a zároveň musí bojovat s nižšími maržemi.
Pokles zisků z Číny je pro investory mimořádně důležitý, protože oslabuje jeden z pilířů celého koncernu. Pokud se Volkswagenu nepodaří zrychlit vývoj elektromobilů, zjednodušit nabídku a snížit náklady, tlak na výsledky může pokračovat i v dalších letech. Právě proto vedení tlačí na omezení modelových řad, snížení výrobní kapacity a hlubší změny v německých provozech.
Z pohledu investorů bude klíčové sledovat, zda Volkswagen dokáže přejít od obecných plánů ke konkrétním krokům. Samotné snížení počtu modelů může pomoci s náklady, ale nestačí, pokud firma zároveň nezíská zpět konkurenceschopnost v elektromobilech, softwaru a cenově dostupnějších modelech. Bez toho může být restrukturalizace pouze obranným krokem, nikoli skutečným návratem k růstu.
Graf Volkswagen (VOW1.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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