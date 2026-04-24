Vyhazovy i mimo technologický sektor, Nike propustí 1 400 zaměstanců 👟

Nike ve čtvrtek oznámil, že propustí 1 400 zaměstnanců, aby mohl optimalizovat náklady. Nike se potýká s dlouhodobým poklesem prodeje v posledních letech. Nike propustí zaměstnance v globálních měřítku, převážně v technologické oblasti, zejména bude série propouštění v Severní Americe, Asii a Evropě. Celkem firmu opustí 2 % zaměstnanců.
Toto je nejnovější krok v sérii propouštění ve společnosti Nike, přičemž v lednu bylo zrušeno 775 pracovních míst v rámci snahy urychlit automatizaci. Akcie po oznámení těchto zpráv v after marketu vzrostly o 0,5 %. Akcie Nike za poslední tři roky ztratily více než 50 % své hodnoty, protože pružnější konkurenti jako On, Hoka a Anta získávají větší podíl na trhu.
Generální ředitel Elliott Hill, který převzal vedení v roce 2024, se zavázal, že se Nike znovu zaměří na základní sporty jako běhání a fotbal a rychle uvede nové a inovativní boty na trh. Marže však nadále zůstávají pod tlakem, protože Nike využívá výrazných slev k dovyprodání starých zásob.
Nike ve svém výhledu pro toto čtvrtletí očekává pokles prodejů o 2 % až 4 %. V Číně, která je hlavním problémovým trhem, se očekává, že dojde k poklesu o 20 % v tomto čtvrtletí.
Graf NKE.US (D1)
Zdroj: xStation05
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.