Výhled pro Teslu: Příběh je důležitější než čísla

Akcie Tesly od svého maxima v nejhlubší fázi korekce ztratily až 30 %. Před zveřejněním tržeb se však sentiment vůči společnosti zřetelně zlepšil, a to navzdory signálům problémů, které jsou patrné ve zprávách o dodávkách vozidel. Mají investoři stále na co čekat?
TSLA.US (D1)
Zprávy o výrobě a dodávkách poukazují na velký, zásadní problém obchodního modelu Tesly. Společnost dodala přibližně 350 tisíc vozidel oproti výrobě kolem 400 tisíc vozidel. To znamená výrazný rozdíl mezi kapacitou firmy a skutečnou poptávkou. Vytvořit poptávku po produktu bude mnohem těžší než rozšiřovat výrobu. Zdroj: xStation5
Očekávání pro společnost jako celek jsou následující:
- Tržby: 22 miliard USD
- EPS: 0,36–0,37 USD
- Hrubá marže: 17,5 %
Tesla je však složitý a netradiční subjekt a stejně složitá i netradiční mohou být také tržní očekávání a reakce. Kromě výsledků celé společnosti má smysl sledovat i jednotlivé segmenty podnikání.
Nejdůležitější segment, tedy automobilový byznys, zůstává pod tlakem a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla zlepšit. Přesto by v případě, že se společnosti podaří doručit růst tržeb nebo ještě lépe rozšíření marží, mohl vzniknout významný prostor pro růst akcií.
Segment energetických systémů vypadá mnohem lépe a vykazuje silné výsledky téměř ve všech směrech, pravděpodobně ale zůstane příliš malý na to, aby měl výraznější dopad na celkové výsledky společnosti.
O tržní reakci na tržby však pravděpodobně rozhodnou segmenty robotaxi, robotiky a případně polovodičů.
U robotaxi se očekává průlomový moment. Služba už byla spuštěna v Dallasu a Houstonu a dlouho očekávaný Cyber Cab má vstoupit do výroby v příštích týdnech.
Řada robotů Optimus zůstává záhadou. Ziskovost i poptávka po produktech společnosti v této oblasti jsou stále velkým otazníkem.
Dnešním divokým esem je výroba polovodičů a iniciativa terra-fab. Jakýkoli hmatatelný úspěch této iniciativy by mohl vyvolat euforii, zatímco pesimismus, opatrnost nebo kapitálové výdaje nad očekávání by mohly jakékoli nadšení zcela zničit.
Pokud se takové signály objeví, investoři budou pečlivě sledovat jakékoli zmínky o spolupráci Tesly se společnostmi SpaceX a xAI.
Hlavní závěr před zveřejněním tržeb Tesly je ten, že u této společnosti bude cenu akcií pravděpodobně řídit více příběh než samotná finanční data. Samotné sliby mohou stačit k tomu, aby se akcie začaly vracet ke svým maximům, zatímco zklamání, ať už ve skutečných schopnostech firmy, nebo v jejích deklarovaných plánech a záměrech, může jakýkoli pozitivní sentiment zcela zničit.
