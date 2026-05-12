Výnos AGNC kolem 13 % zůstává v centru pozornosti, i když příjem za 1. čtvrtletí převýšil dividendu a účetní hodnota klesla

AGNC Investment Corp. ponechal měsíční dividendu pro květen na úrovni 0,12 USD, což při ceně akcie 10,77 USD z 12. května znamená anualizovaný dividendový výnos přibližně 13,4 %. Hypoteční REIT za první čtvrtletí vykázal net spread and dollar roll income ve výši 0,42 USD na akcii oproti 0,36 USD dividend deklarovaných za čtvrtletí, takže na tomto ukazateli byla výplata pokryta. Hmatatelná účetní hodnota na akcii ale klesla o 5,6 % na 8,38 USD, protože agency mortgage-backed securities se v březnu dostaly pod tlak.
Krytí dividendy vypadá solidně, byznys ale zůstává citlivý na sazby
AGNC je pákově financovaný investor do agenturních rezidenčních hypotečních cenných papírů garantovaných Fannie Mae, Freddie Mac nebo Ginnie Mae. Tato struktura může podporovat vysoký příjem v době příznivých spreadů a anualizovaný net interest spread společnosti se v prvním čtvrtletí zlepšil na 2,06 % z 1,81 % v předchozím kvartálu. Vedení uvedlo, že leden a únor byly pro agency MBS příznivé, ale březnová volatilita spojená s válkou s Íránem a širšími riziky na Blízkém východě spready rozšířila a zhoršila ekonomickou návratnost.
Historie dividendy stále vybízí k opatrnosti
Současná dividenda je stabilní na úrovni 0,12 USD měsíčně už od dubna 2020, což investorům dává větší stabilitu než v dřívějších obdobích. Historie dividend AGNC ale ukazuje, že měsíční výplata činila na začátku roku 2020 ještě 0,16 USD a na začátku roku 2016 0,20 USD, což připomíná, že výnosy mortgage REIT mohou klesat, když se nepříznivě vyvíjejí náklady financování, předčasné splátky nebo ocenění portfolia.
AGNC zároveň v prvním čtvrtletí vydal 38,0 milionu kmenových akcií za 401 milionů USD v rámci programu at-the-market a březen zakončil s pákou 7,4x vůči tangible net book value at risk a s 7,0 miliardy USD v nezatížené hotovosti a agenturních MBS. Společnost tak zůstává likvidní, ale zároveň je vidět, že podpora rozvahy a udržení flexibility jsou stejně důležité jako samotná dividenda.
Trhy nyní budou sledovat, zda AGNC dokáže udržet net spread and dollar roll income nad dividendou, zda se hmatatelná účetní hodnota po poklesu v prvním čtvrtletí stabilizuje a jak se na trhu agency MBS projeví hypoteční spready a politika Fedu. Pro dividendové investory zůstává výnos vysoký, ale příští čtvrtletí bude stejně důležité jako samotná výplata.
