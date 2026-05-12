US Open: Silnější CPI vyvolává na Wall Street obavy

Dnešní seance na Wall Street začíná ve výrazně slabší náladě po zveřejnění amerických dat o inflaci CPI, která znovu překonala tržní očekávání.
Hlavní americké akciové indexy otevřely níže, přičemž poklesy vede Nasdaq, který zůstává nejcitlivější na růst výnosů dluhopisů a vyhlídku delšího období vyšších úrokových sazeb. Negativní sentiment je patrný napříč celým trhem, protože investoři snižují expozici vůči rizikovým aktivům a přeceňují očekávání směrem k jestřábějšímu postoji Federal Reserve.
Meziroční inflace CPI zrychlila na 3,8 % a dosáhla nejvyšší úrovně od května 2023, zatímco jádrová inflace také překonala odhady. Data okamžitě vyvolala růst výnosů amerických státních dluhopisů a prudké zhoršení sentimentu na akciových trzích.
Hlavním zdrojem inflačního tlaku zůstávají náklady na bydlení a nájemné, tedy složka shelter, která má v koši CPI stále největší váhu. Zároveň výrazně zrychlily ceny energií, zejména ceny pohonných hmot a širších energetických služeb. Ty se stávají jedním z klíčových faktorů nedávné inflační dynamiky. Stále viditelnější je také dopad zvýšeného geopolitického napětí a pokračujícího konfliktu v Perském zálivu, který přispívá k vyšším cenám ropy a paliv. Další tlak přichází z rostoucích cen dopravních služeb a z přetrvávající zvýšené inflace v sektoru služeb.
Akciové trhy se stále více obávají scénáře „higher for longer“, tedy delšího období zvýšených úrokových sazeb. Ještě před několika měsíci investoři oceňovali začátek cyklu snižování sazeb ve druhé polovině roku, ale dnešní data tento scénář posunula dále do budoucnosti. Účastníci trhu se nyní stále více obávají, že pokud inflace v příštích měsících zůstane zvýšená, Fed nejen ponechá měnovou politiku déle restriktivní, ale může být dokonce nucen dále zpřísnit a přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb.
Další obavou pro trhy je skutečnost, že inflační tlaky se již neomezují pouze na energie. Zrychluje také jádrová inflace, což naznačuje, že cenové tlaky se v ekonomice rozšiřují. Pro Fed je to obzvlášť znepokojivé, protože se tím zvyšuje riziko, že se inflace pevněji usadí na zvýšených úrovních.
Zdroj: xStation5
Futures na index S&P 500 (US500) se dnes obchodují níže. Prodejní tlak je tažen především silnější než očekávanou americkou spotřebitelskou inflací. Data posílila obavy, že Federal Reserve bude muset držet měnové podmínky déle restriktivní, což odsouvá očekávání snižování sazeb. Zároveň roste strach, že přetrvávající inflace by mohla Fed přimět k jestřábějšímu postoji a potenciálně i k dalšímu zvyšování sazeb.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Broadcom (AVGO.US) mírně klesá navzdory pozitivnímu sentimentu analytiků před zveřejněním kvartálních výsledků. Trh nadále vidí silný potenciál v rozvoji AI infrastruktury a partnerstvích se společnostmi budujícími modely umělé inteligence. Po silné nedávné rally v polovodičovém sektoru však část investorů vybírá zisky.
- Alphabet (GOOG.US) (GOOGL.US) zůstává pod tlakem po zprávách, že nástroje poháněné AI byly využity při pokusech o provedení pokročilých kybernetických útoků. Tento problém znovu upozorňuje na rostoucí kyberbezpečnostní rizika a potenciální zranitelnosti spojené s rychlým rozvojem technologií umělé inteligence.
- Bristol Myers Squibb (BMY.US) mírně roste po oznámení rozsáhlé spolupráce ve výzkumu a vývoji nových terapií. Partnerství zahrnuje projekty v oblasti onkologie, hematologie a imunologie. Trh tuto dohodu vnímá jako potenciální podporu pro lékový pipeline společnosti a její dlouhodobý růstový výhled.
- Salesforce (CRM.US) je pod mírným tlakem poté, co Citi snížila cílovou cenu před nadcházejícími kvartálními výsledky. Úprava odráží opatrnější očekávání ohledně krátkodobého růstu v softwarovém sektoru, ačkoli dlouhodobý výhled tažený AI zůstává pro společnost podpůrný.
