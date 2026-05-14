Xi varoval Trumpa: Tchaj-wan může zničit všechno!

- Xi Ťin-pching varoval Trumpa před "mimořádně nebezpečnou situací" v případě špatného zvládnutí tchaj-wanské otázky
- Tchaj-wanský index Taiex vzrostl během dne o 0,9 procenta
- Čínský ChiNext klesl o cca 2 procenta, investoři zajišťovali zisky před závěry summitu
- Samsung vzrostl o 5,46 procenta na historické maximum
- Brent crude okolo 105,95 dolaru za barel, před íránskou válkou byl na úrovni 70 dolarů
- Čína souhlasila s otevřeností Hormuzského průlivu, konkrétní kroky zatím nebyly oznámeny
- Analytici neočekávají průlomovou dohodu, jen krátkodobou úlevovou rally
Světové trhy dnes upíraly zrak na Peking, kde se americký prezident Donald Trump setkal s čínským lídrem Xi Ťin-pchingem na dvoudenním summitu, který měl uklidnit rozbouřené vody americko-čínských vztahů. Jednání proběhla ve Velkém sále lidu a pokryla obchod, technologie i válku v Íránu. Právě jedno téma však vrhlo stín na celou událost: Tchaj-wan.
Xi otevřeně varoval, že pokud se otázka Tchaj-wanu nezvládne správně, obě země se mohou ocitnout v "mimořádně nebezpečné situaci". Čína dlouhodobě považuje Tchaj-wan za součást svého území a pekingský lídr zjevně využil summit k tomu, aby americké straně připomněl, kde jsou červené linie. Trump na Xiovo prohlášení veřejně nereagoval.
Tchaj-wanský index Taiex v průběhu dne vzrostl o 0,9 procenta, což naznačuje, že trhy diplomatické napětí zatím nevyhodnocují jako bezprostřední riziko. Mnohem větší pozornost investorů přitahovala agenda obchodu a technologií. Čínský index ChiNext, který sleduje společnosti z oblasti polovodičů, zdravotnictví a nových energií, klesl během dne o zhruba dvě procenta, jelikož část obchodníků volila opatrnost a zajistila zisky před závěrečnými výsledky summitu.
GRAF: OIL (H1)
Zdroj: xStation5
Klíčovou otázkou pro investory zůstávaly polovodiče a umělá inteligence. Čínské technologické firmy nadále narážejí na americká omezení exportu čipů, přičemž přístup k nejnovějším produktům Nvidie je pro jejich konkurenceschopnost v oblasti AI rozhodující. Přítomnost generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga v Trumpově delegaci nebyla náhodná a trhy ji sledovaly pozorně.
Na energetickém trhu zůstávala ropa pod tlakem íránského konfliktu. Brent crude se obchodoval na úrovni okolo 105,95 dolaru za barel, přičemž před vypuknutím války v Íránu v pozdním únoru se cena pohybovala okolo 70 dolarů. Čína souhlasila s tím, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený pro volný tok energií, konkrétní kroky k deeskalaci však zatím neoznámila.
Analytici považují za nejpravděpodobnější scénář omezený rámec "řízené soutěže" bez komplexní obchodní dohody, což by mohlo vyvolat jen krátkodobou úlevovou rally a trhy by se následně vrátily k inflačním obavám a politice Fedu. Summit pokračuje v pátek čajovým ceremoniálem a pracovním obědem, po němž se Trump vrátí do Washingtonu.
