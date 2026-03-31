Výrobce značky Hellmann’s plánuje prodej své divize 🍟

Společnost Unilever, pod kterou spadají velmi známé potravinářské značky jako Hellmann’s a Knorr, uvedla, že vede pokročilá jednání o spojení své potravinářské divize s výrobcem koření McCormick. V rámci možné transakce by šlo o částku ve výši 15,7 miliardy dolarů. Unilever by svou divizi oddělil a následně ji sloučil s vlastníkem pálivé omáčky Cholula. Očekává se, že akcionáři Unileveru by si ponechali 65% podíl v nově vzniklém subjektu.
Tento krok navazuje na již dřívější oddělení zmrzlinové divize, kam patří značky jako Algida, Magnum, Ben & Jerry’s, Carte D’Or, Cornetto a lokální značky Míša, Eskymo nebo Ledňáček. Oddělení zmrzlinové divize proběhlo v roce 2025, takže Unilever celkově směřuje k proměně svého byznysu a vyššímu zaměření na segment kosmetiky a osobní péče.
Analytici Barclays ocenili potravinářský byznys Unileveru na zhruba 32 miliard dolarů včetně dluhu. V kombinaci s tržní kapitalizací McCormicku ve výši 14,2 miliardy dolarů a hotovostí 15,7 miliardy dolarů by to mohlo znamenat ocenění nového spojeného subjektu na více než 60 miliard dolarů.
Ačkoliv je potravinářská divize Unileveru byznysem s vyšší maržovostí, růst tržeb zaostává za divizemi osobní péče a beauty a brzdí ambice firmy zvýšit v blízkém období celkové tržby skupiny o 4 až 6 %. V roce 2025 dosáhly celkové tržby Unileveru 50,5 miliardy eur, přičemž meziročně klesly. Firma tak prochází obdobím slabšího růstu a stagnace, kdy se jí nedaří výrazněji zrychlit celkovou výkonnost. To se projevuje i na vývoji ceny akcií, které za posledních 5 let vykazují jen slabou výkonnost kolem 6 %, zatímco za poslední rok titul ztratil přes 7 %. Stagnující růst navíc nedokáže plně vykompenzovat ani dividendový výnos, který je v současnosti lehce pod 4 %.
Graf ULVR.UK (D1)
Zdroj: xStation05
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Marvell posiluje poté, co Nvidia investovala 2 miliardy USD
🎥 Akcie společnosti Meta výrazně klesají. Je to příležitost nebo začátek větších problémů?
Nová AI aliance: Nvidia rozjíždí další miliardový tah ⚡
Lilly po úspěchu s léky na hubnutí útočí na další obří trh ⚡
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.