Výrobní PMI eurozóny: EURUSD mírně roste díky růstu produkce a slábnoucím inflačním tlakům 🇪🇺

Výrobní sektor eurozóny na konci první poloviny roku ukázal povzbudivou odolnost. Hlavní index S&P Global Eurozone Manufacturing PMI v červnu mírně klesl na čtyřměsíční minimum 51,4 bodu z květnových 51,6 bodu, ale už pátý měsíc v řadě zůstal v pásmu expanze.
Podkladová data ukazují složitou dynamiku sektoru: tovární produkce zrychluje, dodavatelské řetězce zůstávají napjaté, ale vykazují známky stabilizace, a klesající náklady na energie přinášejí výrobcům velmi potřebnou úlevu.
EUR/USD mírně vzrostl po údajích o inflaci z Francie, Německa a eurozóny jako celku, které vyšly nad očekáváním. Pár však zůstává uzavřen v pásmu 1,1380–1,1430. Další katalyzátory volatility, včetně inflace HICP v eurozóně, reportu zaměstnanosti ADP a panelu v Sintře za účasti prezidentů hlavních centrálních bank, přijdou později během seance. Býčí momentum by mohlo zesílit, pokud EUR/USD prorazí nad své klíčové EMA. V době psaní je pár níže o 0,15 %.
Zdroj: xStation5
Dynamika sektoru: produkce vs. poptávka
Navzdory mírnému poklesu hlavního indexu PMI zaznamenala skutečná tovární produkce výrazné zrychlení. Šlo o nejsilnější kalendářní čtvrtletí pro výrobní produkci eurozóny od začátku roku 2022.
- Zrychlující produkce: Index výstupu výrobního PMI vzrostl na dvouměsíční maximum 51,7 bodu z květnových 51,3 bodu. Produkce tak rostla už šestý měsíc v řadě.
- Geografické rozdíly: Růst produkce byl v eurozóně široce rozložený. Jedinými sledovanými zeměmi, které v červnu nezaznamenaly expanzi, byly Španělsko a Francie.
- Křehká poptávka: Nové objednávky se po květnové stagnaci vrátily k růstu. Nárůst byl však pouze mírný. Exportní poptávka, která zahrnuje i obchod uvnitř eurozóny, zůstala hlavní brzdou sektoru a klesala druhý měsíc v řadě.
- Přetrvávající tlak na dodavatelské řetězce: Index dodacích lhůt dodavatelů vzrostl na tříměsíční maximum, což signalizuje mírné uvolnění logistických tlaků. Kapacita dodavatelů však zůstává výrazně napjatá a dodací lhůty se stále pohybují hluboko pod úrovněmi před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě.
Slábnoucí inflační tlaky a mírnější propouštění
Významným pozitivem červnového průzkumu bylo zřetelné ochlazení nákladového prostředí. Hlavním důvodem byl prudký pokles mezinárodních cen ropy.
- Nejslabší nákladová inflace od března: Vstupní náklady sice zůstávají zvýšené, tempo jejich růstu však v červnu zpomalilo. Tím se přerušil trvalý růstový trend, který začal v září loňského roku.
- Méně agresivní ceny výrobců: V návaznosti na úlevu u vstupních nákladů zmírnili výrobci v eurozóně také vlastní cenotvorbu. Inflace výstupních cen tak zpomalila na tříměsíční minimum.
- Mírné snižování počtu zaměstnanců: Počet zaměstnanců v továrnách v červnu dál klesal. Tempo propouštění však bylo mírné a pomalejší než v květnu.
- Oživení důvěry: Podnikatelský optimismus ohledně budoucí produkce vzrostl na čtyřměsíční maximum a pokračoval v zotavení z dubnového 17měsíčního minima. Očekávání na příští rok však stále zůstávají mírně pod svým historickým trendem.
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