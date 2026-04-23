Vyrovnání Capital One ve výši 425 milionů USD kvůli účtům 360 Savings získalo finální schválení

Federální soudce udělil finální schválení revidovanému hromadnému vyrovnání Capital One ve výši 425 milionů USD v kauze účtů 360 Savings. Spor se týkal obvinění, že banka držela sazby u starších účtů 360 Savings pod úrovní účtů 360 Performance Savings a zároveň dostatečně jasně neinformovala o výhodnější alternativě s vyšším výnosem. Akcie Capital One 23. dubna klesaly zhruba o 0,7 %, což naznačuje jen omezený bezprostřední dopad rozhodnutí na trh.
Co vyrovnání zahrnuje
Vyrovnání se vztahuje na lidi, kteří drželi účet Capital One 360 Savings kdykoli od 18. září 2019 do 16. června 2025. Administrátor vyrovnání uvádí, že pokud nebude podáno odvolání, platby budou rozesílány přibližně od 21. července 2026.
Podle schválených podmínek Capital One vytvoří fond ve výši 425 milionů USD a zároveň musí buď po dobu nejméně dvou let zachovat oba typy účtů 360 Savings a 360 Performance Savings se stejnou úrokovou sazbou, stejnými poplatky a stejnými podmínkami minimálního zůstatku, nebo převést účty 360 Savings na 360 Performance Savings. Web k vyrovnání uvádí, že oprávnění členové skupiny nemusí pro získání hotovostní platby podávat žádost.
Proč je to důležité
Schválení uzavírá delší spor o cenotvorbu online spořicích účtů Capital One poté, co dřívější verze vyrovnání byla v listopadu 2025 zamítnuta. Reuters tehdy uvedl, že první návrh počítal s 300 miliony USD za nevyplacené úroky a 125 miliony USD v dodatečných platbách pro stávající držitele účtů, soud však rozhodl, že neposkytuje dostatečnou nápravu. Revidovaná dohoda následně získala v lednu předběžné schválení a tento týden i finální souhlas.
Trhy nyní budou sledovat, zda případné odvolání neposune termín výplat a zda změny v sazbách vkladů Capital One ovlivní udržení klientů a náklady financování. Případ zároveň připomíná, že způsob zveřejňování sazeb a praxe u spořicích účtů mohou představovat právní i reputační riziko, i když reakce akcií zůstává omezená.
