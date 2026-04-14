Výsledková sezóna startuje: Wall Street vydělala, trhy reagují opatrně 📈

První týden výsledkové sezóny za první čtvrtletí roku 2026 přinesl silná čísla z Wall Street, akciové trhy však reagovaly zdrženlivě. Volatilita spojená s válkou v Íránu bankám v mnoha oblastech přihrála zisk, otázky ohledně dalších čtvrtletí ale zůstávají otevřené.
Goldman Sachs
Goldman Sachs otevřel sezónu v pondělí čísly druhými nejvyššími v historii firmy. Tržby vzrostly o 14 % na 17,23 miliardy dolarů, zisk o 19 % na 5,63 miliardy dolarů. Akciová obchodní divize zaznamenala historický rekord s tržbami 5,33 miliardy dolarů, čímž překonala vlastní předchozí rekord o více než miliardu. Na druhé straně divize FICC zklamala. Tržby 4,01 miliardy dolarů byly o 10 % nižší meziročně a o více než 800 milionů pod konsenzem analytiků. Akcie Goldmanu navzdory silným výsledkům klesly o více než 2 %..
GRAF: GS.US (M30)
Zdroj: xStation5
JP Morgan
JPMorgan Chase reportoval v úterý ještě přesvědčivěji. Čistý zisk dosáhl 16,5 miliardy dolarů, tržby 50,5 miliardy dolarů, oboje nad odhady. Divize trhů vykázala rekordní tržby 11,6 miliardy dolarů. CEO Jamie Dimon konstatoval, že americká ekonomika zůstává odolná, varoval však před rostoucími riziky - geopolitickým napětím, volatilitou energií a vysokými globálními deficity. Akcie se před otevřením trhů pohybují na úrovni 312 USD.
GRAF: JPM.US (M30)
Zdroj: xStation5
Wells Fargo
Wells Fargo zklamal na úrovni tržeb. Celkové tržby dosáhly 21,45 miliardy dolarů, což bylo pod odhadem analytiků ve výši 21,77 miliardy dolarů. Čistý úrokový výnos 12,1 miliardy dolarů rovněž zaostal za očekáváními. Přesto čistý zisk vzrostl o 7 % na 5,25 miliardy dolarů a EPS stoupl o 15 % na 1,60 USD. CEO Charlie Scharf to přisuzuje investicím do všech segmentů businessu. Akcie se před otevřením trhů pohybují na úrovni 87 USD.
GRAF: WFC.US (M30)
Zdroj: xStation5
