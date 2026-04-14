Výsledky JP Morgan: dobré, ale mohly být lepší

Jedním z nejvýznamnějších hráčů v této sezóně zveřejňování výsledků je investiční gigant JP Morgan. Společnost zveřejnila své výsledky ještě před otevřením trhu a pohyby cen v předobchodní fázi byly minimální.
Trh měl vůči společnosti velmi vysoká očekávání a splnit je nebylo o nic snazší vzhledem k náročnému srovnávacímu základu. Nakonec se společnosti přesto podařilo dosáhnout dalšího rekordního čtvrtletí.
- Tržby přesáhly 50 miliard USD oproti očekáváním ve výši 49,2 miliardy USD. Včetně:
- FICC a obchodování: meziroční nárůst o 21 % na 7 miliard USD. Očekávání se pohybovala kolem 6,65 miliardy USD.
- Investiční bankovnictví: meziroční nárůst o 38 % na 3,14 mld. USD.
- Poradenství: meziroční nárůst o 82 % na 1,27 mld. USD.
- EPS: 5,94 USD oproti očekáváním kolem 5,45 USD.
- Aktiva:
- Vklady: 2,68 bil. USD
- Úvěry: 1,5 bil. USD
- Čistá úroková marže (NIM): 2,5 % oproti očekávaným 2,57 %
Proč tedy cena akcií zřejmě nereaguje na výsledky, které na první pohled vypadají fenomenálně? Především proto, že navzdory silným tržbám a zisku se čistá úroková marže (NIM), ukazatel, který akcionáři a trh považují za klíčový, pohybovala mírně pod očekáváním. Kromě toho společnost snížila svůj celoroční odhad čistých úrokových výnosů ze 104,5 mld. USD na 103 mld. USD. To znamená, že i přes překonání očekávání ohledně tržeb se jádro podnikání společnosti mírně, ale znatelně oslabilo.
Kromě čísel společnosti trh také zvažoval každé slovo legendárního generálního ředitele firmy, Jamese Dimona. Podařilo se mu uklidnit část trhu, která má reálné obavy o budoucí situaci spotřebitelů a rizika vyplývající z trhu s PE/PC. Dimon jasně potvrdil, že současná volatilita společnosti prospívá, spotřebitelé zůstávají celkově silní a americká ekonomika i růst si zachovávají odolnost – poukázal však na to, že situace na komoditním trhu a válka v Íránu vytvářejí komplexní a reálná rizika.
JPM.US (D1)
Navzdory nedávným poklesům vyvolaným obavami kolem PE/PC si akcie udržuje dlouhodobý, jasně definovaný uptrend.
Zdroj: xStation5
