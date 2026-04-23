Výsledky obranného sektoru: Saab, Safran, Lockheed Martin

Obranný průmysl postupně uzavírá svou výsledkovou sezónu. Čtvrtku budou dominovat především evropští lídři sektoru. Na pozadí přetrvávajícího bezpečnostního napětí a eskalace ozbrojených konfliktů po celém světě jsou očekávání ohledně výsledků firem v tomto sektoru stále vyšší a zároveň stále obtížněji naplnitelná.
Safran
Jedna z největších společností ve své třídě. Francouzská letecká skupina má vedle vojenských dodávek také rozsáhlý a rychle rostoucí civilní segment.
Tržní reakce naznačuje, že firma dodala přesně to, co investoři očekávali, a že významný růst spolu s charakteristikou společnosti už byl v ceně započítán.
Tržby meziročně vzrostly o 18,8 % na 8,48 mld. EUR, čímž mírně překonaly tržní konsenzus kolem 8,3 mld. EUR.
Detaily jednotlivých segmentů byly smíšené.
- Tržby v segmentu Equipment & Defense vykázaly organický růst o 13,5 % na 3,36 mld. EUR, přičemž prodeje v oblasti OE vzrostly o 15,3 %.
- Tržby v segmentu pohonných systémů organicky vzrostly o 33 % na 4,5 mld. EUR, přičemž prodeje vzrostly o 35 %.
- Segment Aircraft Interiors vykázal organický růst o 9,2 % a dosáhl 700 mil. EUR (i když stojí za zmínku, že v nominálním vyjádření zaznamenal pokles).
Management potvrdil své závazky ohledně celoročního výhledu pro rok 2026 a očekává tržby v hodnotě nižších desítek miliard EUR, opakovaný provozní zisk nad 6,1 mld. EUR a FCF nejméně 4,4 mld. EUR.
Společnost také uvedla, že sleduje situaci na Blízkém východě, a upozornila na první iniciativy v regionu, například spolupráci s Katarem na budování systému protivzdušné obrany.
SAF.FR (D1)
Akcie vykazují vysokou dynamiku cenových pohybů s vysokou frekvencí. To může ukazovat na stejně dynamické změny v očekávání investorů ohledně dalšího výhledu společnosti, i když s ohledem na tržní a geopolitické prostředí by nejistota měla být spíše nakloněna růstovému scénáři. Zdroj: xStation 5
Saab AB
Švédská skupina vykázala velmi silné čtvrtletí, s výrazným růstem a provozní optimalizací napříč většinou oblastí. Také zde však tržní reakce může naznačovat, že značná část tohoto růstu už byla v ceně započítána. Silné výsledky navíc částečně zastínil pokles objednávek.
- Objednávky klesly na 18,2 mld. SEK, což se promítlo do objednávkového backlogu v hodnotě 274 mld. SEK.
- Tržby vzrostly na 19,2 mld. SEK, což představuje organický růst o 23,6 %.
- Obzvlášť pozitivním překvapením byl provozní zisk, který vzrostl o 32 % na 1,92 mld. SEK, čímž se EBIT marže zvýšila na 10 %.
- Management upozornil na mimořádně silný růst poptávky po systémech sledování a monitoringu. Tržby v tomto segmentu vzrostly o více než 30 %.
SAABB.SE (D1)
Na grafu se zveřejnění výsledků časově shodovalo s obranou klíčových úrovní: klouzavého průměru EMA 200 a spodní hranice dlouhodobého rostoucího kanálu. Zdroj: xStation 5
Lockheed Martin
Před zveřejněním výsledků byla očekávání vůči společnosti vysoká. Na pozadí současného i očekávaného růstu obranných výdajů akcionáři čekali, že Lockheed ospravedlní více než 40% růst valuace od začátku roku. Investoři se nezaměřovali jen na tržby, ale také na ziskovost, protože společnost má vůči konkurenci stále prostor ke zlepšení marží.
- Očekávání trhu byla nastavena přibližně na 18,3 mld. USD u tržeb a 6,75 USD u EPS.
Společnost však tato očekávání nesplnila.
- Tržby dosáhly pouze 18,0 mld. USD.
- EPS činil 6,44 USD.
- To znamená čistý zisk ve výši 1,44 mld. USD a provozní marži na úrovni 8,9 %.
Na úrovni segmentů se zklamání soustředilo především do oblasti avioniky a raketových systémů.
- Segment avioniky zaznamenal meziroční pokles tržeb na 6,95 mld. USD. Společnost uvedla ztráty ve výši 325 mil. USD a přecenění kontraktů na stíhačky F-16, které ji stálo 145 mil. USD. Problémy způsobuje také program C-130. Výsledkem bylo, že provozní zisk v tomto segmentu klesl o 14 %.
- Segment raketových systémů si vedl lépe, ale vzhledem k rozsahu poptávky ze strany americké vlády a spojenců zůstává růst výrazně pod očekáváními. Tržby vzrostly pouze o 8 % na 3,64 mld. USD. Marže zůstala beze změny na 13,7 %.
- Management zdůraznil 190 mil. USD tržeb souvisejících s rozšiřováním výrobních kapacit pro střely PAC-3, JASSM, LRASM a PrSM. Tyto typy munice nyní představují jeden z nejvýraznějších nedostatků jak pro USA, tak pro celé NATO.
- Dalším segmentem, který zaznamenal výraznější pokles, jsou vrtulníky a systémy velení a řízení. Tržby klesly na 3,9 mld. USD, provozní zisk se propadl o více než 20 % a provozní marže sklouzla na 10,6 % z předchozích 12 %. Pokles byl způsoben kombinací slabších prodejních objemů, interní restrukturalizace a přecenění programů CH-53K, Seahawk a Black Hawk.
- Obraz v segmentu vesmírných technologií je smíšený. Tržby vzrostly na 3,42 mld. USD, ale provozní zisk a marže klesly téměř o 30 %. Společnost to vysvětlila nízkou ziskovostí v komerčních a civilních projektech, na kterých se podílela.
LMT.US (D1)
Po výplatě dividendy na začátku března společnost ztratila momentum a trend se otočil, přičemž akcie od lokálního maxima oslabily přibližně o 20 %. Cena se zřetelněji stabilizovala až na klouzavém průměru EMA 200. Z technického pohledu je pro zabránění dalším poklesům nutné, aby se titul minimálně udržel v konsolidačním pásmu mezi FIBO 68 a FIBO 71; kupci by se zároveň měli snažit ubránit i úroveň EMA 200. Zdroj: xStation 5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.