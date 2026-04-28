Výsledky Spotify: Ziskovost roste, cena klesá

Švédská platforma pro distribuci audia, kotovaná na americké burze, po zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2026 klesla o více než 10 %. Navzdory extrémní reakci trhu se nezdá, že by zveřejněná čísla takový pohyb ospravedlňovala – alespoň na první pohled.
- Zisk na akcii (EPS) dopadl zřetelně nad očekávání a dosáhl až 3,45 eura oproti tržnímu očekávání kolem 2,95 eura.
- Tržby byly pouze solidní, téměř přesně v souladu s konsensem, a dosáhly 4,53 miliardy eur.
Mezi další pozitiva pro společnost patří:
- Počet prémiových předplatitelů vzrostl meziročně o 9 % na 293 milionů, tedy blízko tržního očekávání.
- Tržby od prémiových uživatelů vzrostly meziročně o 10 % na 4,15 miliardy eur.
- Počet měsíčně aktivních uživatelů vzrostl na 761 milionů, rovněž nad očekávání.
- Hrubá marže vzrostla na rekordních 33 % a překonala vlastní výhled společnosti.
- Provozní zisk byl také rekordní, když vzrostl na 715 milionů eur při marži 15,8 %.
- Volné cash flow (FCF) bylo rovněž rekordní a dosáhlo 824 milionů eur.
Může takto silné výsledky něco pokazit? Trh se zjevně soustředí téměř výhradně na výhled.
Společnost oznámila, že provozní zisk ve 2. čtvrtletí by měl dosáhnout 630 milionů eur. To představuje pokles oproti 1. čtvrtletí a zároveň výrazně nižší úroveň, než činí tržní očekávání kolem 674 milionů eur. Tržby by měly vzrůst na 4,8 miliardy eur a počet měsíčně aktivních uživatelů by měl stoupnout na 778 milionů.
To naznačuje, že společnost neočekává strukturální zhoršení obchodních podmínek, ale spíše signalizuje dočasný pokles ziskovosti – byť z velmi vysoké základny.
Zároveň firma ukazuje, že dokáže stabilně zvyšovat tržby, a důvody k optimismu přinášejí také uživatelské metriky.
Přestože je výrazný mezikvartální pokles ziskovosti v krátkodobém horizontu důležitým tématem, rozsah výprodeje se v kontextu tohoto reportu zdá přehnaný.
SPOT.US (D1)
Druhá polovina roku 2025 byla pro Spotify velmi obtížná. Valuace společnosti klesla až o 45 %, čímž zcela vymazala celý růst z počátku roku 2025. Hloubka tohoto poklesu může vyvolávat otázky – otázky, které sdílejí i analytici investičních firem. Vzhledem k časovému rámci mohl být pokles valuace společnosti způsoben především rotací kapitálu do firem zaměřených na AI. Zdroj: xStation5
