Wall Street je znovu pod tlakem 📉 Technologické akcie klesají, sektor ropy a plynu prudce roste

Sentiment na americkém akciovém trhu zůstává křehký, protože se investoři snaží započítat širokou škálu možných scénářů spojených s konfliktem na Blízkém východě, zatímco z Washingtonu přicházejí smíšené diplomatické signály. Futures na S&P 500 klesají o 0,8 % poté, co během dne kolísaly mezi zisky a ztrátami, což podtrhuje přetrvávající nejistotu. Absence deeskalace mezi USA, Izraelem a Íránem zvyšuje rizika recese, zatímco rychlá dohoda by mohla vyvolat úlevovou rally. Technologické akcie čelí výraznému tlaku a napříč softwarovým sektorem je patrný silný výprodej, který doléhá na širší akciový sentiment.
- Výnosy amerických státních dluhopisů rostly, přičemž výnos 2letého dluhopisu se zvýšil na 3,88 % (+3 bazické body), což naznačuje omezenou poptávku po bezpečných aktivech navzdory geopolitickému napětí.
- Ceny ropy se vrátily nad 90 USD za barel a umazaly část předchozích ztrát, protože trhy nadále započítávají možná narušení dodávek v regionu.
- Americký dolar posílil o 0,2 %, zatímco zlato zůstalo relativně stabilní, což ukazuje spíše na selektivní než plošný přesun do bezpečí.
- Počáteční optimismus kolem možných mírových jednání rychle vyprchal poté, co Írán popřel zprávy o významných jednáních s USA, navzdory dřívějším komentářům Donalda Trumpa.
- Sentiment se dále zhoršil po zprávách, že by se do dění mohli zapojit spojenci z Perského zálivu, což zvyšuje riziko širší regionální eskalace.
- Široké rozpětí možných scénářů vede ke zvýšené volatilitě na globálních trzích.
- Evropské akcie si připsaly 0,1 %, přičemž výrazně vyčnívala společnost Puig Brands, která posílila až o 17 % po zprávách o jednáních o převzetí se společností Estée Lauder.
- Zlato smazalo své předchozí zisky poté, co Turecko naznačilo, že by mohlo využít své zlaté rezervy na podporu své měny.
- Investoři se nadále obávají trvalejších ekonomických dopadů, i kdyby konflikt rychle deeskaloval. Podle UBS pravděpodobně zůstane volatilita zvýšená, protože:
- bude nutné znovu doplnit zásoby ropy,
- dodavatelské řetězce mohou zůstat narušené,
- ekonomiky budou dál pociťovat druhotné dopady nabídkového šoku.
- UBS v Evropě nadále udržuje defenzivní pozici a snižuje expozici vůči cyklickým sektorům, včetně bank.
Vojenský konflikt na Blízkém východě eskaluje
Vojenská situace zůstává napjatá a eskalační: Írán během noci zaútočil na cíle v Izraeli a na americké základny, Saúdská Arábie zachytila drony, Kuvajt hlásil škody na energetické infrastruktuře a sirény se rozezněly také v Bahrajnu.
- Společnost QatarEnergy vyhlásila force majeure na dodávky LNG do Itálie, Belgie, Jižní Koreje a Číny, což dále zvyšuje obavy o globální dodávky energií.
- Zasažena byla i energetická infrastruktura v Íránu, včetně zařízení v Isfahánu a potrubí zásobujícího elektrárnu Khorramshahr.
- Trhy zůstávají ve stavu „hyper alert“, přičemž investoři čekají na potvrzení formálních jednání mezi USA a Íránem, která by mohla přinést jasnější směr.
Grafy (xStation5)
US500 (interval D1): zvýšená volatilita s převažujícím tlakem na pokles v posledních seancích.
Zdroj: xStation5
Pohled na sektory: ropa pokračuje v uptrendu, zatímco Microsoft a další IT tituly dále prohlubují poklesy.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Futures na americké akcie po otevření hotovostního trhu snížily předchozí ztráty, volatilita však zůstává zvýšená; kontrakty na S&P 500 byly převážně beze změny.
- Jefferies Financial Group (JEF) v předobchodní fázi vzrostla o 9,5 % poté, co Financial Times informoval, že Sumitomo Mitsui Financial Group zvažuje možné převzetí. Investoři tak započítávají případnou akviziční prémii.
- JFrog (FROG) před otevřením trhu posílil o 2 % po zvýšení doporučení od UBS z neutral na buy. Analytici zdůraznili odolné fundamenty navzdory nedávné slabosti ceny akcie.
- Ralph Lauren (RL) přidal v předobchodní fázi 1,7 % poté, co Citi zvýšila doporučení na buy s odkazem na úspěšné posílení značky a zlepšující se provozní výkonnost.
- Trian Fund Management a General Catalyst Group upravily podmínky své závazné dohody o převzetí společnosti Janus Henderson.
- Ares Strategic Income Fund oznámil žádosti o odkup akcií v celkovém objemu 11,6 % akcií v oběhu, což je výrazně nad jeho limitem 5 %.
- Apollo Global Management omezuje odkup podílů z jednoho ze svých největších neveřejně obchodovaných fondů private credit pro retailové investory kvůli zvýšenému objemu žádostí o výběr prostředků.
- Netgear (NTGR) v předobchodní fázi vyskočil o 16 % poté, co FCC přikročila k zákazu dovozu nových zahraničně vyráběných spotřebitelských routerů, což by mohlo zlepšit konkurenční prostředí pro domácí výrobce.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
US100 ztrácí téměř 2 %; Microsoft zmrazuje nábor v divizích cloudu a prodeje 💡
Makro&Trhy: Iránský konflikt, centrální banky a pokračující mizérie BTC
Írán umožnil průjezd 10 ropným tankerům přes Hormuzský průliv — vysvětlení záhadného „dárku“ pro Trumpa ⚓
Apple posiluje výrobu v USA: do programu přidává nové partnery a investuje 400 milionů dolarů 🍏
