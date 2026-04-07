Wall Street oslabuje, protože jednání o příměří mezi USA a Íránem uvízla před Trumpovým ultimátem 📉

Futures na americké indexy korigují včerejší zisky, což je jasně vidět na futures na Nasdaq 100 (US100), které dnes ztrácejí více než 0,5 %. Donald Trump včera zopakoval, že rozhodující termín pro odpověď Íránu připadá na 3:00 SELČ v noci z úterý na středu. Konflikt vstoupil do fáze otevřené vojenské eskalace, přičemž obě strany provádějí souběžné údery. Izrael dokončil sérii rozsáhlých útoků na íránské cíle, zatímco Írán pokračuje v odvetných vlnách včetně úderů na infrastrukturu a aktiva spojená s USA a jejich spojenci. Pokud do večera nepřijde žádný průlom, pravděpodobnost zmírnění napětí výrazně klesne a zvýší se šance, že Trump naplní své hrozby o rozsáhlém ničení íránské infrastruktury.
- Americké údery na ostrov Chárg, tedy hlavní íránský exportní terminál pro ropu, spolu s odvetou Teheránu proti saúdským petrochemickým zařízením v Jubailu naznačují, že se konflikt rozšiřuje do sektoru ropy a plynu, což ukazuje na patovou situaci v jednáních.
- Írán signalizuje posun k agresivnějšímu postoji. Revoluční gardy prohlásily, že „zdrženlivost skončila“, a varovaly před údery i mimo region, čímž se zvyšuje riziko širší mezinárodní eskalace.
- Přibývá náznaků přímých hrozeb vůči infrastruktuře USA a jejich spojenců. Íránská prohlášení naznačují možné cílení na vojenské základny, energetická aktiva a dokonce i na úderné skupiny letadlových lodí.
- Konflikt stále více zasahuje oblast Perského zálivu. SAE aktivovaly systémy protivzdušné obrany v reakci na raketové hrozby, což ukazuje na širší geografický rozsah konfliktu.
- Pod tlak se dostává i vnitřní logistika v Íránu. Útoky na železniční infrastrukturu a narušení vlakových spojů ukazují na problémy domácí dopravy a mobility.
- Hormuzský průliv zůstává hlavním ohniskem napětí. Námořní incidenty a riziko narušení dopravy tlačí ceny ropy výše a zvyšují obavy o globální dodávky energií.
- Trhy na eskalaci reagují okamžitě. Ceny ropy Brent a WTI rostou, zatímco futures na americké akcie klesají, což odráží posun k náladě risk-off.
- Diplomatické kanály zůstávají omezené a neefektivní. Írán odmítl návrh na dočasné příměří a trvá na tvrdých podmínkách, zatímco mediační snahy pokračují bez hmatatelného pokroku.
- Globální ekonomiky se připravují na možné energetické šoky. EU svolává koordinační jednání a Japonsko si zajišťuje dodávky ropy, což ukazuje na rostoucí obavy z dlouhodobějších narušení.
- Zásadní je, že Írán odpověděl na americký 15bodový plán vlastním 10bodovým návrhem, který se zdá být pro Washington z velké části nepřijatelný. Obsahuje požadavky jako zrušení všech sankcí, dlouhodobé bezpečnostní záruky, izraelské stažení z Libanonu a poplatek 2 miliony USD za každé plavidlo proplouvající Hormuzským průlivem pod íránskou koordinací — tedy fakticky nárok na kontrolu nad průlivem.
US500 (D1)
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.