Warsh před Senátem: „Nebudu nástrojem prezidenta“ a naznačuje reformní agendu Fedu

Dnešní slyšení Kevina Warshe před Senátem mělo zjevně politickou váhu, nejen ekonomickou. Kandidát na post šéfa Fedu se na jedné straně snažil představit jako zastánce silného, důvěryhodného a nezávislého Federálního rezervního systému a na druhé straně jako člověk, který chce hlubokou změnu jeho fungování. Ústředním tématem jeho výpovědi byla kritika současné komunikace a rámce politiky Fedu, zejména pokud jde o forward guidance, velikost rozvahy a interpretaci inflace. Zároveň velmi silně vystoupila do popředí otázka politické nezávislosti, protože Warsh musel reagovat na obavy, že by mohl být příliš blízko Donaldu Trumpovi a potenciálně jednat pod jeho vlivem.
Níže jsou klíčové citace z jeho dnešní výpovědi spolu s kontextem.
„Nebudu nástrojem prezidenta“
Warsh důrazně zdůraznil, že nebude jednat jako „nástroj“ prezidentské administrativy. Byla to přímá reakce na obavy některých senátorů, že jako kandidát Donalda Trumpa by mohl podléhat politickému tlaku při rozhodování o úrokových sazbách. V jeho pojetí zůstává nezávislost Fedu základním principem.
„Nesouhlasil bych s předem nastavenými sazbami nebo závazky“
Uvedl, že by nikdy nesouhlasil s předem danými rozhodnutími o úrokových sazbách. Tím posiluje své sdělení, že měnová politika má zůstat flexibilní a řízená daty, nikoli utvářená politickými očekáváními.
„Fed by měl zůstat striktně nezávislý“
Warsh opakovaně zdůraznil, že Federální rezervní systém musí zůstat plně nezávislý na Bílém domě. Zároveň se však snažil toto sdělení vyvážit dřívějšími návrhy, které v určitých oblastech hospodářské politiky naznačovaly větší koordinaci.
„Fed by měl spolupracovat s vládou i mimo oblast měnové politiky“
Naznačuje větší koordinaci mezi vládními institucemi, i když jeho širší sdělení stále zdůrazňuje jasné oddělení fiskálních a měnových pravomocí.
„Nevěřím ve forward guidance“
Jedna z jeho nejstálejších pozic. Tvrdí, že veřejné naznačování budoucího směru úrokových sazeb snižuje flexibilitu Fedu a může deformovat očekávání trhu.
„Data, která se dnes používají, nejsou dokonalá“
Kritizuje kvalitu inflačních a makroekonomických dat a naznačuje, že současný systém měření plně nezachycuje skutečné cenové tlaky.
„Potřebujeme nový rámec pro inflaci“
Volá po přepracování způsobu, jakým je inflace analyzována, a naznačuje odklon od stávajících modelů směrem k modernějším a dynamičtějším přístupům.
„Fed se příliš soustředil na jednorázové šoky“
Podle něj Fed příliš často reagoval na krátkodobé cenové výkyvy místo toho, aby se soustředil na přetrvávající inflační trendy.
„Menší rozvaha by zlepšila transmisní mechanismus politiky“
Warsh tvrdí, že současná velikost rozvahy Fedu deformuje přenos měnové politiky a může vést k nechtěným ekonomickým důsledkům.
„Digitální aktiva jsou součástí finančního systému“
Zdůrazňuje, že digitální aktiva jsou dnes trvalou součástí finančního systému a nelze je ignorovat v makroekonomické analýze.
„Ekonomika se na nabídkové straně dramaticky mění“
Upozorňuje na to, že ekonomika prochází strukturální proměnou, z velké části poháněnou technologiemi a umělou inteligencí, což ztěžuje používání tradičních ekonomických modelů.
V širším smyslu se Warsh snaží spojit dva narativy, které jsou částečně ve vzájemném napětí. Na jedné straně silně hájí nezávislost Fedu a odmítá představu, že by mohl být politicky ovládán Donaldem Trumpem. Výslovně se ohradil proti obavám, že by mohl být prezidentem „řízen“, a zdůraznil, že rozhodnutí o úrokových sazbách budou přijímána výhradně na základě dat a v rámci institucionální nezávislosti centrální banky. Na druhé straně jeho reformní agenda jasně zapadá do širší debaty o změně směru Fedu, tedy o omezení role forward guidance, větší flexibilitě, přehodnocení inflačního rámce a zmenšení významu rozvahy.
Jeho dnešní výpověď tak lze vnímat jako snahu profilovat se spíše jako institucionální reformátor než jako pokračování současného přístupu Fedu. Zároveň ale zůstává klíčovou politickou otázkou, zda jeho deklarovaná nezávislost přesvědčí senátory, kteří mají obavy z politizace centrální banky v prostředí silného prezidentského tlaku na snižování úrokových sazeb.
