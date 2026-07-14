🏛️ Warshovo vystoupení před Kongresem: Nulová tolerance inflace, ale žádná změna sazeb?

Dnes v 16:00 se Kevin Warsh objeví před americkým Kongresem, kde podá zprávu o vedení měnové politiky Fedu. Je třeba zmínit, že text vystoupení byl zveřejněn předem, což v posledních letech nebylo obvyklé. První vystoupení Kevina Warsha před Sněmovnou reprezentantů vejde do dějin nejen díky poctě vzdané nedávno zesnulému Alanu Greenspanovi. Warsh se prezentuje jako reformátor, který na jedné straně prosazuje tvrdou měnovou politiku s cílem zbavit se přetrvávající inflace a na druhé straně spouští hlubokou, strukturální revizi dosavadních metod fungování Fedu.
Nejdůležitější body z Warshova vystoupení
- Absolutní priorita – konec s inflací: Warsh prohlásil, že pokud Fed povede politiku správně (a je přesvědčen, že tomu tak bude), pětileté období zvýšené inflace přejde do historie. V textu vystoupení zdůraznil, že dlouhodobá inflace závisí téměř výhradně na měnové politice a že Fed má „nulovou toleranci" vůči jejím zvýšeným hodnotám.
- Úrokové sazby beze změny: Na červnovém zasedání FOMC byly sazby ponechány na úrovni 3,50 % – 3,75 %.
- Ekonomika silná, ale nerovnoměrná: Spotřeba domácností roste umírněně a průmyslová výroba stabilně stoupá. Slabým místem zůstává sektor nemovitostí.
- Investiční boom poháněný AI: Výdaje na moderní technologie rostou lavinovým tempem. Investice do vybavení vzrostly meziročně o 8 % a výdaje v technologickém sektoru vyskočily o téměř 25 %. Podle Warsha je za silným růstem produktivity zavádění umělé inteligence.
- Stabilní trh práce: Nezaměstnanost zůstává nízká, propouštění je omezené a růst nominálních mezd je solidní a drží krok s přílivem nových pracovníků.
- Velký audit Federálního rezervního systému: Warsh zřídil celkem 5 zvláštních pracovních skupin, které mají prověřit základy fungování Fedu:
- Komunikaci s trhem (zda současný způsob oznamování rozhodnutí dává smysl).
- Bilancovou politiku (včetně analýzy systému tzv. hojných rezerv).
- Metodologii dat (přístup k přesnějším datům v reálném čase).
- Dopad AI na produktivitu a zaměstnanost.
- Inflační modely (ověření, zda dosavadní ekonomické teorie Fedu stále fungují).
- Optimismus s nádechem opatrnosti: Poslední data o inflaci (jak jádrové, tak spotřebitelské) byla nižší, než se očekávalo, což Fed vítá. Warsh však varuje, že probíhající válka a vysoké ceny ropy mohou tento pozitivní trend rychle zvrátit.
Komentář k textu vystoupení
Warshovo vystoupení naznačuje výraznou změnu v komunikaci ze strany Fedu. Zřízení pěti pracovních skupin (mimo jiné pro bilanci a inflační modely) ukazuje, že nový šéf odmítá stará dogmata ve prospěch flexibility a analýzy dat v reálném čase. To znamená, že například dnešní odečet nižší inflace může být klíčový při krátkodobých rozhodnutích centrální banky.
Stávající pásmo úrokových sazeb s horní hranicí 3,75 % s námi pravděpodobně zůstane delší dobu. Pokles inflace vylučuje potřebu dalšího zvyšování, avšak geopolitická rizika a silná ekonomika brání rychlému snižování. Klíčové je, že revoluce v oblasti AI a skokový nárůst technologických investic pohánějí produktivitu, což umožňuje USA růst bez vzniku nových inflačních tlaků. Na druhé straně AI představuje riziko pro inflaci spojenou s energií, ovšem tento efekt by měl být především krátkodobý a pro centrální banku by neměl mít větší význam.
Pro dolar jde o příznivé, ne však ideální nastavení. Dolar sice stále nemá alternativu a investoři nemají jasnou představu o tom, kam bude směřovat měnová politika USA, nicméně udržení současné úrovně sazeb a stále vysoká tržní očekávání dalšího zvyšování budou omezovat slabost měny. Výprodej dolaru by mohl nastat tehdy, až pomine riziko energetického šoku, i když je těžké říci, kdy by k takové situaci mohlo dojít.
Je třeba připomenout, že po přečtení textu bude následovat série otázek od kongresmanů, přičemž zítra bude stejné prohlášení předneseno před senátním výborem.
Je pozoruhodné, že navzdory rostoucím očekáváním ohledně sazeb v USA zůstávají výnosy 2letých dluhopisů relativně klidné, byť na zvýšené úrovni. Na druhé straně výnosy v Německu rostou na nejvyšší úrovně od poloviny roku 2024, což signalizuje větší tlak na ECB ke zvyšování úrokových sazeb. Spread výnosů může naznačovat, že v krátkodobém horizontu je EURUSD mírně podhodnocen, avšak z velké části bude reagovat především na vývoj amerického dluhového trhu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
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