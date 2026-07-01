🤖Washington uvolnil AI omezení, konkurence z Číny ale nezahálí⚔️

- Americké ministerstvo obchodu 30. června zrušilo exportní omezení na modely Fable 5 a Mythos 5 od Anthropicu
- Zákaz platil od 12. června, tedy 18 dní, poté co výzkumníci Amazonu objevili způsob obcházení bezpečnostních mechanismů modelu Fable 5
- Fable 5 se vrací k uživatelům od středy 1. července, včetně přístupu přes AWS, Google Cloud a Microsoft Foundry
- Anthropic podal důvěrný formulář S-1 1. června a míří na IPO na Nasdaqu okolo října 2026
- OpenAI podal žádost o týden později, podle zpráv ale zvažuje přesun IPO na rok 2027
- Čínské modely, například GLM 5.2 od Zhipu, se podle některých testů v kybernetické oblasti americkým modelům přiblížily
- Americké ministerstvo obchodu 30. června zrušilo exportní omezení na modely Fable 5 a Mythos 5 od Anthropicu
- Zákaz platil od 12. června, tedy 18 dní, poté co výzkumníci Amazonu objevili způsob obcházení bezpečnostních mechanismů modelu Fable 5
- Fable 5 se vrací k uživatelům od středy 1. července, včetně přístupu přes AWS, Google Cloud a Microsoft Foundry
- Anthropic podal důvěrný formulář S-1 1. června a míří na IPO na Nasdaqu okolo října 2026
- OpenAI podal žádost o týden později, podle zpráv ale zvažuje přesun IPO na rok 2027
- Čínské modely, například GLM 5.2 od Zhipu, se podle některých testů v kybernetické oblasti americkým modelům přiblížily
Americké ministerstvo obchodu v úterý zrušilo exportní omezení na nejvýkonnější modely umělé inteligence od společnosti Anthropic. Firma tak po necelých třech týdnech znovu získala plný přístup k modelům Fable a Mythos, jejichž fungování bylo pozastaveno kvůli obavám o národní bezpečnost.
Restrikce přišly 12. června, kdy Washington nařídil okamžité omezení přístupu k modelům pro zahraniční uživatele. Jelikož společnost nedokázala v reálném čase ověřovat státní příslušnost uživatelů, rozhodla se oba modely dočasně úplně vypnout. Důvodem byl objev bezpečnostních výzkumníků společnosti Amazon, kteří našli způsob, jak obejít ochranné mechanismy modelu Fable 5 a přinutit ho identifikovat softwarové zranitelnosti. Anthropic tvrdí, že problém už odstranil novým bezpečnostním opatřením, které podobné požadavky přesměruje na slabší model Opus 4.8.
Model Mythos 5, určený k vyhledávání kybernetických zranitelností, získal minulý týden přístup k omezenému okruhu důvěryhodných amerických institucí. Od středy bude veřejnosti dostupný i model Fable 5 s posílenými bezpečnostními mechanismy. Společnost zároveň prohlubuje spolupráci s americkou vládou a spolu s partnery Amazon, Microsoft a Google pracuje na společných standardech pro hodnocení a odstraňování takzvaných jailbreaků.
Situace se odehrává na pozadí rostoucí konkurence z Číny. Podle několika zdrojů dokážou čínské modely, například GLM 5.2 od společnosti Zhipu, v některých kybernetických testech dosahovat srovnatelných výsledků jako americké modely. Kritici proto upozorňují, že přísná omezení pro domácí firmy při současném pokračujícím exportu čipů do Číny mohou americkým společnostem spíše uškodit.
Pro investory je téma zajímavé i v širším kontextu. Anthropic i konkurenční OpenAI podle dostupných informací důvěrně podaly žádost o vstup na americkou burzu, což by mohlo přinést jedny z nejsledovanějších IPO poslední dekády. Otázkou zůstává, jak se americká regulace postaví k rostoucí konkurenceschopnosti čínských modelů a zda dnešní uvolnění pravidel přinese trhům víc jistoty, nebo jen dočasné uklidnění před dalšími zvraty.
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