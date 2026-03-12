Worldline uzavírá záchranné financování. Nové akcie mají podpořit obrat firmy 💳

Worldline spustila navýšení kapitálu o 392 milionů eur, čímž dokončuje plán za cca 500 milionů eur.
Firma reaguje na loňský propad akcií o více než 80 % a pokračující ztrátu důvěry investorů.
Nová emise je výrazně ředicí, když na 1 starou akcii připadá právo na 6 nových.
Restrukturalizace zahrnuje i pokles počtu zaměstnanců zhruba o 30 %.
Společnost Worldline spustila navýšení kapitálu o 392 milionů eur, které představuje poslední část dříve oznámeného plánu financování v celkovém objemu přibližně 500 milionů eur. Firma se tím snaží definitivně uzavřít náročné období, během kterého se potýkala s prudkým propadem akcií i ztrátou důvěry investorů.
Tento krok navazuje na už dokončené navýšení kapitálu ve výši 108 milionů eur, které proběhlo 10. března. Worldline oznámila plán získat nový kapitál už loni v listopadu, kdy potřebovala financovat restrukturalizaci po výrazném oslabení své tržní hodnoty.
Důvěru firmě tehdy pomohly podpořit francouzské instituce Bpifrance, Credit Agricole a BNP Paribas, které se zavázaly investovat do akcií za cenu 2,75 eur za kus. Nynější fáze je otevřena všem akcionářům formou emisních práv. Podmínky jsou ale velmi výrazné: za 1 stávající akcii připadá možnost upsat 6 nových akcií za cenu pouze 0,202 eura za kus. To ukazuje, pod jak silným tlakem firma stále je.
Worldline se snaží stabilizovat po loňských problémech, kdy její akcie spadly o více než 80 %. Negativní sentiment souvisel i s mediálními obviněními, že společnost přehlížela podvodné aktivity. Od začátku roku 2026 titul navíc ztratil další zhruba desetinu hodnoty, což potvrzuje, že návrat důvěry bude ještě složitý.
Součástí ozdravného plánu je také výrazné zeštíhlení firmy. Worldline minulý měsíc uvedla, že v souvislosti s prodejem aktiv a přeskupením aktivit očekává pokles počtu zaměstnanců přibližně o 30 %. Jde tedy o hlubší restrukturalizaci, nikoliv jen o jednorázové doplnění kapitálu.
Zajímavým signálem je i změna mezi akcionáři. Zatímco burzovní skupina SIX Group se rozhodla navýšení kapitálu neúčastnit, Banque Fédérative du Crédit Mutuel odkoupí od SIX emisní práva a zavázala se upsat akcie za zhruba 36 milionů eur. Vedle toho tři klíčové francouzské instituce přislíbily účast až za přibližně 135 milionů eur plus další částku kolem 29 milionů eur.
Celkově jde o důležitý moment, který může Worldline finančně stabilizovat, ale zároveň potvrzuje, že firma je stále ve fázi náročné obnovy. Pro investory bude klíčové, zda získaný kapitál skutečně pomůže nastartovat provozní obrat a obnovit důvěru v podnikání společnosti.
Graf WLN.FR (D1)
Akcie Worldline se obchodují kolem 1,41 EUR a nadále se drží v jasně sestupném trendu. Přestože titul v posledních týdnech vykázal mírnou stabilizaci, technický obrázek zůstává slabý. Cena se stále pohybuje pod oběma klouzavými průměry, konkrétně pod EMA 50 na úrovni 1,48 EUR i pod SMA 100 kolem 1,62 EUR, což potvrzuje, že trh je vůči akciím nadále opatrný. Po silném výprodeji z minulých měsíců se akcie pokusily o mírné zotavení, zatím ale narážejí na odpor v blízkosti EMA 50. Trh tak stále nevysílá dostatečně silný signál k obratu a dosavadní růst působí spíše jako technická korekce než začátek nového vzestupného trendu.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.