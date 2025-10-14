WTI prudce klesá o více než 2 % na nejnižší úroveň od května

- Historický přebytek: Ropa (WTI nejníže od května) je pod tlakem kvůli prognóze IEA, která pro rok 2026 předpovídá rekordní přebytek 4 mil. barelů denně – což naznačuje nejdelší období převisu nabídky za více než dekádu.
- Zmírnění geopolitiky: Ceny klesly v reakci na deeskalaci na Blízkém východě a obnovenou averzi k riziku vyvolanou obchodním napětím mezi USA a Čínou.
- Írán/obchod: K tlaku na nabídku přispívá vyšší viditelnost íránských exportů ropy do Číny (s aktivními transpondéry), zatímco trh do značné míry ignoruje rizika spojená s ruskou produkcí.
Ceny ropy zaznamenaly výrazný pokles od konce září – Brent klesl k úrovni 62 USD a WTI se propadl na 58 USD za barel.
Po měsících tlaku Brent od začátku roku ztratil přibližně 15 % své hodnoty, a to především kvůli obavám z globálního přetlaku nabídky.
Mezinárodní energetická agentura (IEA) zvýšila svou prognózu přebytku pro rok 2026 na rekordních 4 miliony barelů denně (mb/d) – což by představovalo největší roční „nadbytek“ v historii.
Přestože se takové číslo může zdát nepředstavitelné, kombinace obnovy produkce ze strany OPEC+ a slabého růstu globální poptávky může způsobit, že rok 2026 přinese nejdelší období přebytku za více než deset let.
Faktory, které stojí za propadem cen ropy
-
Obnovené napětí mezi USA a Čínou: Peking oznámil omezení vůči několika americkým subjektům a deklaroval možnost dalších odvetných kroků, což zvýšilo averzi k riziku na trzích.
-
Geopolitická deeskalace: Dohoda mezi Izraelem a Hamasem zmírnila obavy z možného rozšíření konfliktu na Blízkém východě.
-
Rostoucí tlak na straně nabídky: OPEC+ pokračuje v obnovování těžby a IEA očekává, že globální konkurenti kartelu významně přispějí k rekordnímu přebytku.
Íránský faktor a doprava tankerů do Číny
Důležitým faktorem poklesu cen je Írán, který po letech omezení zesiluje vývoz ropy do Číny. Zásadním vývojem v posledních měsících je, že íránské tankery začaly plout se zapnutými transpondéry (AIS systémy), což signalizuje rostoucí sebedůvěru Teheránu, ale zároveň zvyšuje politické napětí s USA.
USA hrozí zpřísněním sankcí a inspekcí nákladu, zejména po znovuzavedení některých mezinárodních restrikcí. Írán uvedl, že jakýkoli zásah USA do jeho dodávek bude okamžitě opětován, čímž se zvyšuje nejistota a komplikuje ocenění geopolitického rizika. Současně však větší viditelnost dodávek do Číny přispívá k vyšší transparentnosti, což nepřímo vytváří tlak na komoditní trhy.
Trh zároveň do velké míry ignoruje rizika spojená s ruskou produkcí, a to i po ukrajinských útocích na ropnou infrastrukturu, které vyřadily až 40 % zpracovatelské kapacity země.
Trh je v současnosti přesvědčen o výrazném přebytku nabídky v příštím roce a dále.
Ve forwardové křivce je zřetelné contango od února příštího roku.
Do února přetrvává pouze mírná backwardace (pouze 1 %). Cena se také blíží menšímu rolloverovému bodu, který by ji mohl stáhnout blíže k 57,50 USD za barel.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Cena se aktuálně nachází v důležité zóně poptávky nad 55 USD za barel. Goldman Sachs naznačuje, že cena má příští rok šanci klesnout pod tuto úroveň, klíčové však bude, zda se prognózovaný výrazný přebytek skutečně naplní. V tuto chvíli se tento masivní přebytek v datech zatím neprojevuje. Zásoby ropy v USA zůstávají nízké, i když strategické rezervy jsou zároveň postupně doplňovány.
Zdroj: xStation5
