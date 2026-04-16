York Space Systems klesá, protože se vrací post-IPO volatilita navzdory silnému výhledu tržeb

Akcie York Space Systems byly ve čtvrtek 16. dubna níže o 8,5 % na 36,30 USD a odevzdaly část nedávných zisků po volatilním vývoji od lednového IPO. K pohybu nebylo bezprostředně přiřazeno žádné zásadní nové oznámení společnosti a pokles zřejmě odráží opatrnost investorů vůči valuaci, exekuci a expozici na vládní výdaje po prudké rally u nově veřejně obchodované firmy ze sektoru obrany a vesmíru. Zdroj: xStation5
Proč se akcie dostaly pod tlak
Výkyvy ceny akcií Yorku jsou výrazné už od vstupu na burzu NYSE. Reuters už při IPO upozornil, že titul může zůstat volatilní, protože Pentagon je největším zákazníkem Yorku a sentiment se může měnit podle očekávání ohledně výdajů na obranu a vesmírný sektor.
Tento kontext je důležitý, protože York je stále ve fázi škálování byznysu. Ve výsledcích z 19. března společnost oznámila tržby za rok 2025 ve výši 386,2 milionu USD, což znamenalo meziroční růst o 52 %, zatímco čistá ztráta se zúžila na 84,5 milionu USD z 98,9 milionu USD. York zároveň poskytl výhled tržeb pro rok 2026 v rozmezí 545 až 595 milionů USD, přičemž více než 70 % středu tohoto rozpětí má pocházet ze stávajícího backlogu.
Co budou trhy sledovat dál
Investoři nyní budou sledovat, zda York dokáže převádět backlog do tržeb dostatečně rychle, aby podpořil marže a přiblížil se k pozitivnímu adjusted EBITDA. Trhy se zároveň zaměří na nové vládní i komerční kontrakty, zvlášť poté, co York uvedl, že v únoru finalizoval komerční kontrakt na konstelaci v hodnotě 187 milionů USD a v březnu koupil Orbion Space Technology.
Zatím tak čtvrteční pokles působí spíše jako prudké přecenění stále volatilní nově veřejně obchodované akcie než jako reakce na konkrétní výsledkové zklamání nebo ztrátu kontraktu. Dalším testem sentimentu bude to, zda York dokáže konzistentně plnit svůj růstový výhled pro rok 2026.
