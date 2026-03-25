Začátek konce petrodolaru?💵

- Konflikt v Íránu může podpořit větší využití čínského jüanu v ropném obchodě.
- Deutsche Bank varuje před možným oslabením dominance petrodolaru.
- Hormuzský průliv zůstává klíčovým bodem pro světové dodávky ropy a plynu.
- Případný posun k petroyuanu by mohl mít širší dopad na postavení dolaru ve světové ekonomice.
Válka v Íránu podle Deutsche Bank znovu otevírá otázku, zda si americký dolar udrží své dominantní postavení v globálním obchodu s ropou. Podle banky by současné napětí mohlo urychlit vznik takzvaného petroyuanu, tedy širšího využívání čínského jüanu při ropných transakcích.
Strategička Deutsche Bank Mallika Sachdeva upozornila, že konflikt může být spouštěčem postupného oslabování systému petrodolaru. Ten funguje od roku 1974, kdy se Saúdská Arábie dohodla se Spojenými státy na oceňování ropy v dolarech a ukládání přebytků do dolarových aktiv výměnou za bezpečnostní garance Washingtonu.
Dnes se ale situace mění. Saúdská Arábie prodává do Číny přibližně čtyřikrát více ropy než do USA a státy Perského zálivu zároveň zkoušejí i alternativní platební infrastrukturu mimo dolarový systém, například Project mBridge. Čína navíc dlouhodobě usiluje o posílení mezinárodní role jüanu a současná geopolitická krize jí může nahrávat.
Dalším důležitým faktorem je samotný Írán. Podle dostupných informací umožňuje průjezd lodí Hormuzským průlivem, pokud nejsou zapojeny do nepřátelských aktivit vůči zemi a dodržují pravidla stanovená Teheránem. V médiích se zároveň objevily zprávy, že Írán může zvýhodňovat platby za ropu v jüanech, což by posílilo vazby na Čínu, která je jeho největším odběratelem ropy.
Napětí v oblasti Hormuzského průlivu je přitom pro světové trhy mimořádně citlivé. Touto trasou prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu, ale také významné objemy dalších komodit. Jakékoli omezení dopravy proto rychle zvyšuje ceny energií i dalších surovin.
Pokud by se oslabení petrodolaru skutečně začalo prohlubovat, dopady by podle Deutsche Bank nesahaly jen do energetiky. Mohlo by to ovlivnit i postavení dolaru v globálním obchodě, úsporách i jeho roli hlavní světové rezervní měny. Zatím nejde o okamžitý zlom, ale spíše o další signál, že se měnové uspořádání světa může v následujících letech postupně proměňovat.
Tichá hrozba pro ekonomiku?💣 Skryté úvěry za biliony ⚠️
Příměří s Íránem? Trump mluví o dohodě, Teherán zatím jen prověřuje návrh ⚠️
Volkswagen: Mohla by potenciální dohoda s Izraelem zachránit závod v Sasku?
Evropa vstupuje do plynové sezony s prázdnými zásobníky ⚠️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.