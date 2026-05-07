Zásoby leteckého paliva v Evropě rychle mizí ⛽ Budou aerolinky rušit další lety?

- Evropské zásoby leteckého paliva mohou při uzavřeném Hormuzu klesat o 230 000 barelů denně.
- Některá letiště by mohla začít pociťovat problémy už ke konci června.
- Zásoby v uzlu Amsterdam–Rotterdam–Antverpy jsou nejníže pro toto období za více než deset let.
- Evropa může nedostatku předejít díky rezervám, vyšší produkci rafinerií a dovozům z alternativních zdrojů.
Evropa vstupuje do letní cestovní sezóny s rostoucí nejistotou, zda bude mít dostatek leteckého paliva pro plánované dovolenkové lety. Klíčovým problémem zůstává situace kolem Hormuzského průlivu, který propojuje energetickou infrastrukturu Perského zálivu se zbytkem světa. Pokud by průliv zůstal z velké části uzavřený, evropské zásoby leteckého paliva a petroleje by se podle odhadů společnosti Energy Aspects mohly v tomto čtvrtletí snižovat tempem až 230 000 barelů denně. To je zhruba dvojnásobek celé poptávky Itálie.
Napětí přichází v citlivém období, protože během několika týdnů začne hlavní sezóna letních dovolených. Podle analytičky Natalie Losady by se problémy mohly začít objevovat už ke konci června, pokud se Hormuz znovu neotevře. Nešlo by nutně o celou Evropu najednou, ale některé země by mohly začít pociťovat vážnější problémy s dostupností paliva na letištích. To by mohlo vést k omezení provozu, rušení letů nebo vyšším nákladům pro letecké společnosti.
Evropa je za normálních okolností významně závislá na dovozech leteckého paliva z Blízkého východu. Tyto toky se však kvůli válce výrazně propadly. Někteří alternativní dodavatelé sice zvýšili exporty, ale zatím to nestačí k plné náhradě ztracených objemů. Čím déle zůstane Hormuzský průliv uzavřený nebo omezený, tím více poroste tlak na evropské zásoby a logistiku. I kdyby se průliv otevřel okamžitě, návrat dodávek do normálního stavu by podle analytiků trval delší dobu.
Situaci komplikuje také skutečnost, že přesné načasování případného nedostatku nelze jednoduše určit. Záleží na produkci leteckého paliva v evropských rafineriích, budoucí poptávce aerolinek, vývoji importů i na tom, jak rychle dokážou obchodníci přesměrovat dodávky z jiných regionů. Do hry mohou vstoupit i vlády. Evropská unie již navrhla opatření, jako je lepší koordinace distribuce leteckého paliva nebo snížení energetických daní. Členské státy Mezinárodní energetické agentury se také dohodly na uvolnění ropných rezerv, není však jasné, jak velká část z nich bude skutečně tvořena leteckým palivem.
Varovným signálem je prudký pokles zásob v oblasti Amsterdam–Rotterdam–Antverpy, která patří k nejdůležitějším evropským ropným obchodním uzlům. Zásoby leteckého paliva a petroleje v nezávislých skladovacích kapacitách tam podle dostupných údajů klesly na nejnižší úroveň pro toto období za více než deset let. To ukazuje, že trh už nyní funguje s velmi omezeným polštářem, přestože vrchol sezónní poptávky teprve přichází.
Podle scénáře Energy Aspects, který počítá s delším uzavřením Hormuzu, by evropská poptávka po leteckém palivu a petroleji výrazně převyšovala nabídku nejen v tomto čtvrtletí, ale i v následujícím. Deficit by byl částečně kompenzován dovozy, přesto by zásoby mohly klesat tempem 230 000 barelů denně v aktuálním kvartálu a až 330 000 barelů denně v tom příštím. Celkové evropské zásoby by se tak ke konci června mohly snížit na něco málo přes 60 milionů barelů.
Na první pohled nemusí tato úroveň působit dramaticky, problémem je však nerovnoměrné rozložení zásob mezi jednotlivými zeměmi a letišti. Vlády navíc z bezpečnostních důvodů nedovolí, aby strategické zásoby skutečně klesly na nulu. Přibližně třetina evropských zásob na konci března byla podle Energy Aspects pod kontrolou vlád, což znamená, že ne všechno palivo je volně dostupné pro komerční trh. Právě proto se mohou problémy objevit lokálně, i když celkové regionální zásoby ještě nebudou vyčerpané.
Mezinárodní energetická agentura varovala, že pokud Evropa rychle nenajde dostatečnou náhradu za výpadek dodávek z Blízkého východu, zásoby leteckého paliva by v červnu mohly vystačit už jen na přibližně 23 dní provozu. Pokud by se dostaly pod tuto hranici, mohly by se podle agentury objevit fyzické nedostatky na vybraných letištích, což by mohlo vést k rušení letů a nucenému omezení poptávky. Pro aerolinky by to znamenalo další komplikaci v době, kdy se snaží zvládnout silnou letní cestovní sezónu.
Výhled analytiků však není jednotný. Společnost FGE NexantECA odhaduje, že v Evropě může být v rámci dohody o uvolnění zásob Mezinárodní energetické agentie během 90 dnů uvolněno přibližně 170 000 barelů denně leteckého paliva a petroleje. V kombinaci s vyšší domácí produkcí rafinerií, pokračujícími dovozy z oblasti Atlantiku a zhruba 2% poklesem poptávky by podle této firmy evropská letiště mohla nedostatku paliva do konce června předejít.
Evropské rafinerie se již snaží maximalizovat produkci leteckého paliva. Dodávky zvýšily také Spojené státy a Nigérie, přesto to zatím nestačilo k tomu, aby se zabránilo meziměsíčnímu poklesu dovozů v dubnu. Důležitá bude i reakce leteckých společností. Některé lety už byly vyškrtnuty z letových řádů, což může snížit tlak na poptávku. Pokud by aerolinky dále upravovaly kapacity, mohlo by to pomoci zabránit nejhoršímu scénáři, ale zároveň by to negativně zasáhlo cestující.
Podle BloombergNEF může Evropa fyzickému nedostatku leteckého paliva během léta uniknout, i když válka v Íránu omezila dodávky a výrazně zvýšila ceny. Region měl podle odhadů na konci dubna zásoby kolem 70 milionů barelů leteckého paliva a petroleje. Základní scénář této analýzy počítá s tím, že alternativní zdroje dokážou část ztracených objemů nahradit. I tak ale zůstává trh velmi citlivý na další vývoj v Hormuzském průlivu, rychlost obnovy dodávek a chování aerolinek během hlavní sezóny.
Z pohledu investorů a celého cestovního sektoru jde o významné riziko. Nedostatek leteckého paliva by mohl zvýšit provozní náklady aerolinek, zhoršit spolehlivost letového provozu a negativně dopadnout na letiště i cestovní kanceláře. Naopak rafinerie a obchodníci s ropnými produkty mohou z napjatého trhu těžit díky vyšším maržím a cenovým výkyvům. Klíčovým faktorem pro další týdny zůstává, zda se podaří obnovit dodávky přes Hormuz a zda Evropa dokáže dostatečně rychle zajistit náhradní palivo z jiných regionů.
