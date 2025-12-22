Zlato a stříbro lámou rekordy. Investoři reagují na geopolitické napětí a výhled poklesu sazeb v USA

-
Zlato a stříbro dosáhly rekordních hodnot díky geopolitickému napětí a výhledu na pokles sazeb v USA.
Zlato posílilo o 70 % za rok, což je nejlepší výsledek od roku 1979.
Centrální banky, ETF investoři i nové instituce výrazně zvyšují poptávku po fyzickém kovu.
Další růst cen zlata i stříbra je pravděpodobný, pokud se geopolitická rizika a měnová uvolněnost udrží i v roce 2026.
Ceny zlata a stříbra dosáhly historických maxim, když se investoři uchylují k bezpečným aktivům kvůli rostoucímu geopolitickému napětí a spekulacím na další snížení úrokových sazeb v USA. Tyto drahé kovy se tak staly nejvýkonnější třídou aktiv roku 2025 a směřují k nejlepší roční výkonnosti od roku 1979.
Cena zlata dnes vzrostla o 1,7 % na 4 412,94 USD za unci, čímž překonala říjnové maximum 4 381 USD. Stříbro posílilo o 2,6 % na 68,88 USD, přičemž během dne se přiblížilo k hranici 70 USD za unci. Tyto pohyby byly podpořeny slabším dolarem a nízkou likviditou konce roku, která zvyšuje volatilitu.
Hlavní příčinou růstu je očekávání, že Fed sníží sazby v roce 2026 až dvakrát, což potvrdily slabší statistiky z trhu práce a mírnější listopadová inflace. Nižší sazby zpravidla zvyšují atraktivitu drahých kovů, které nenesou úrok, a proto jsou citlivé na reálné výnosy dluhopisů.
Rostoucí napětí ve světě podporuje poptávku po zlatě jako bezpečném přístavu. USA zpřísnily ropnou blokádu Venezuely, zatímco Ukrajina poprvé zaútočila na ruský tanker ve Středozemním moři. Další geopolitické riziko představují napjaté vztahy mezi Čínou a Japonskem, které se zmiňují i ve zprávách o nové národní bezpečnostní strategii administrativy prezidenta Trumpa.
K rally přispívá také silná poptávka centrálních bank, která roste už několik čtvrtletí, a zvýšené investiční toky do ETF fondů krytých zlatem, jež rostou čtyři týdny v řadě. Banky jako Goldman Sachs předpovídají, že růst bude pokračovat i v roce 2026, a jako základní scénář očekávají cílovou cenu zlata 4 900 USD za unci.
Další zajímavostí je rozšíření zájmu o zlato i mezi emitenty stablecoinů a firemními pokladnami, což vytváří širší investiční základnu a stabilnější poptávku. U stříbra navíc trvá napětí na trhu po říjnovém short squeezu, přičemž objemy obchodů v Šanghaji zůstávají zvýšené. Platina, která letos zhodnotila o 125 %, se dostala nad 2 000 USD poprvé od roku 2008, zatímco paladium posílilo o více než 3 %.
Graf Silver (H1)
Cena stříbra se vyšplhala na nové historické maximum 68,996 USD, čímž potvrdila pokračující býčí trend. Technické indikátory ukazují silnou podporu kupců – EMA 50 se nachází na úrovni 67,059 USD a SMA 100 na 65,785 USD, což znamená, že cena je výrazně nad oběma klouzavými průměry. To podtrhuje aktuální růstovou sílu trhu. CCI dosahuje hodnoty 71,5, což naznačuje mírné překoupení, ale ne extrémní. Momentum se drží na úrovni 104,8, což potvrzuje dynamický růst bez známek zpomalení. Objem obchodů zůstává stabilní i po průrazu rezistence, což ukazuje na pokračující zájem investorů. Cena stříbra si po prudkém růstu tvoří konsolidační pásmo, které může být odrazovým můstkem k dalšímu růstu, pokud dojde k prolomení hladiny 69 USD směrem vzhůru.
Zdroj: xStation5
Graf Gold (H1)
Zlato rovněž potvrzuje své nové historické maximum 4 409,41 USD, přičemž po výrazném růstu vstoupilo do fáze konsolidace. Aktuální cena se drží nad EMA 50 (4 358,18 USD) a SMA 100 (4 332,52 USD). CCI dosahuje hodnoty 78,7, čímž upozorňuje na překoupený stav, ale s ohledem na dynamiku pohybu zatím není nutné očekávat korekci. Momentum zůstává vysoké na úrovni 101,87, a to podporuje scénář dalšího růstu. I zde lze pozorovat, že objemy zůstávají nadprůměrné, což svědčí o trvajícím zájmu investorů.
Zdroj: xStation5
