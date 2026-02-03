Zlato a stříbro opět prudce rostou 📈Vrátí se býčí trh?

Ceny kovů se po historickém propadu rychle vrátily k růstu, když se na trh vrátili „dip buyers“ (investoři nakupující při poklesu). Cena zlata vzrostla o 5 % na 4 950 USD za unci, zatímco cena stříbra se zotavila o 8 % na 88 USD za unci, čímž se částečně vyrovnal nejprudší propad od roku 2013.
- Připomeňme, že v lednu vzrostly ceny drahých kovů na vlně spekulací, geopolitického napětí a obav o nezávislost Federálního rezervního systému. Tento růst byl na konci minulého týdne brutálně zastaven. Dnes je oživení poháněno stále velkými a rostoucími pozicemi čínských fondů a západních retailových investorů, obnovenou vlnou call opcí a čerstvými přílivy do pákových ETF.
- Kovy také těží z „risk-on“ nálady na trzích a stabilizace amerického dolaru po jeho nedávném růstu. Současně se čínské státní banky údajně snaží omezit volatilitu drahých kovů – zatím s omezeným účinkem. UBS uvedla, že korekce může být z dlouhodobého hlediska „zdravá“ a investorům nabízí příležitost k budování pozic na atraktivnějších úrovních.
- Některé banky stále očekávají obnovení vzestupného trendu: Deutsche Bank zopakovala svou prognózu, že cena zlata dosáhne až 6 000 USD za unci. Banka argumentuje, že historie častěji poukazuje na krátkodobé katalyzátory a že záměry investorů a sentiment vůči drahým kovům se navzdory prudkému poklesu strukturálně nezhoršily. Deutsche Bank také poznamenala, že výprodej byl větší, než by naznačovaly základní spouštěče, a že spekulace samy o sobě plně nevysvětlují prudkost tohoto pohybu. Deutsche Bank i Barclays tvrdí, že fundamenty zlata zůstávají silné: geopolitika, nejistota v oblasti politiky a diverzifikace rezerv mohou i nadále podporovat poptávku.
- Stříbro zůstává „nervóznější“ než zlato, protože se jedná o menší trh, což obvykle znamená vyšší volatilitu a větší podíl maloobchodní účasti. Aktuální prognózy předpokládají do roku 2030 prudký nárůst globální poptávky po stříbře (na 48 000–54 000 tun ročně), zatímco nabídka by měla vzrůst pouze na přibližně 34 000 tun, což naznačuje potenciální prohloubení nabídkového deficitu. Samotná solární fotovoltaika by mohla spotřebovat 10 000–14 000 tun ročně (až přibližně 41 % globální nabídky). To podtrhuje, že dlouhodobé optimistické fundamenty stále platí.
- Klíčovou otázkou nyní je, jak silně budou čínští investoři pohánět šanghajský trh, zejména před lunárním Novým rokem, kdy se objevují zprávy o zvýšených nákupech šperků a slitků ve Shenzhenu. Trhy také sledují geopolitickou situaci: rostoucí napětí mezi USA a Íránem a diskuse o možných jednáních o nové jaderné dohodě – jakýkoli průlom by mohl snížit poptávku po bezpečných aktivech a zatížit zlato.
ZLATO a STŘÍBRO (D1)
Zlato se rychle vzpamatovalo poté, co na denním grafu kleslo pod 50denní EMA. Od začátku roku 2025 fungovala 50denní EMA opakovaně jako silná podpora trendu.
Zdroj: xStation5
Stříbro se také odrazilo po poklesu pod 50denní EMA (podobné velikosti jako v březnu 2025). RSI se však po posledním prudkém poklesu zatím nepodařilo vrátit nad hodnotu 50.
Zdroj: xStation5
V návaznosti na oživení cen zlata a stříbra rostou také akcie těžebních společností a související fondy: v Evropě index Stoxx 600 Basic Resources vzrostl o více než 2 %. V Londýně posílily akcie společností Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta a Fresnillo. V USA se výrazně zotavily ETF fondy zaměřené na stříbro. Posilují také akcie těžařských společností zaměřených na stříbro, včetně Endeavour Silver, Coeur Mining, Hecla Mining a First Majestic Silver.
Zlato zaznamenává nejvýraznější začátek roku za poslední desetiletí – i po pátečním panickém výprodeji. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
