Zlato a stříbro pod tlakem kvůli rebalancování indexů

- Ceny zlata a stříbra klesají kvůli technickému rebalancování komoditních indexů, což vede k masivnímu prodeji futures kontraktů.
- Citigroup odhaduje, že může být prodáno až 6,8 mld. USD ve stříbrných futures, což je 12 % otevřených pozic na trhu.
- Fundamenty jako nákupy centrálních bank a geopolitická rizika nadále podporují růstový trend.
- Krátkodobý tlak může utlumit růst, avšak dlouhodobý výhled zůstává pro drahé kovy pozitivní.
Ceny zlata a stříbra oslabily druhý den po sobě, když se investoři připravují na každoroční rebalancování komoditních indexů, které by mohlo vést k prodejům futures kontraktů v hodnotě miliard dolarů. Spotová cena zlata klesla pod hranici 4 420 USD za unci, poté co již předchozí den oslabila o téměř 1 %. Ještě výraznější ztráty zaznamenalo stříbro, které se dnes propadlo o více než 3 %.
Důvodem poklesu je aktivita pasivně řízených fondů, které prodávají futures na drahé kovy, aby odpovídaly novému váhovému složení indexů, jako jsou Bloomberg Commodity Index a S&P GSCI. Ačkoli se jedná o rutinní proces, v letošním roce nabývá na významu kvůli extrémnímu nárůstu cen drahých kovů v roce 2025.
Podle analytiků Citigroup by mohlo být v rámci rebalancování prodáno až 6,8 miliardy USD ve stříbrných futures, což představuje přibližně 12 % otevřeného zájmu na burze Comex. Odhady naznačují, že podobný objem výprodejů lze očekávat také u futures na zlato. Jak uvedl Kenny Hu ze Citigroup, jde o největší pohyby za mnoho let v rámci tohoto procesu.
Navzdory krátkodobému tlaku na ceny však zlato i stříbro vykazují silné fundamenty, které zatím neukazují na zásadní obrat trendu. Oba kovy měly v roce 2025 nejlepší roční výkon od roku 1979 – podpořeny silnými nákupy centrálních bank a přítoky do ETF fondů krytých fyzickým kovem.
Čínská centrální banka nakoupila v listopadu dalších 45 tun zlata a prodloužila svou nákupní sérii již na 14 měsíců v řadě. Zlato zároveň těží z aktuálních geopolitických napětí, například ve vztazích mezi Čínou a Japonskem, nebo kvůli napětí kolem zatčení venezuelského vůdce Nicoláse Madura.
Pozornost trhu se nyní přesouvá k nadcházejícím makrodatům z USA, zejména prosincové zprávě o zaměstnanosti. Slabší čísla by zvýšila očekávání ohledně snižování sazeb ze strany Fedu, což je faktor tradičně podporující ceny drahých kovů, které nenesou úrok.
Z technického hlediska zůstává stříbro volatilnější než zlato, zejména po loňském historickém short squeeze, kdy jeho cena vzrostla o přibližně 150 %. I přes aktuální korekci si podle analytiků, jako je David Wilson z BNP Paribas, dlouhodobě udržuje silnější růstový potenciál než zlato.
Graf Silver (H4)
Cena stříbra koriguje předchozí růst a aktuálně se obchoduje těsně nad hladinou EMA 50 (75,32 USD), která se spolu s Fibonacciho úrovní 23,6 % (75,72 USD) stává klíčovou technickou podporou. Přestože se trh nachází v krátkodobém poklesu, dlouhodobý trend zůstává býčí, což potvrzuje i skutečnost, že cena je stále výrazně nad SMA 100 (71,27 USD). CCI se propadl pod -100, což značí, že trh se momentálně nachází v přeprodané oblasti, a může tedy dojít k odrazu zpět vzhůru. Momentum zůstává v kladných hodnotách, i když mírně oslabuje, což naznačuje zpomalení růstové dynamiky, nikoli její úplný konec. Fibonacciho retracementy vyznačují důležité úrovně podpory pro případ hlubší korekce. Nejbližší silnou podporu lze nalézt v oblasti 70,63 USD (38,2 % retracement). Pokud by tato zóna neobstála, další technické úrovně podpory jsou na 66,50 USD (50 %) a 62,38 USD (61,8 %). Celkově lze říci, že cena stříbra se aktuálně nachází v krátkodobé korekci v rámci dlouhodobého rostoucího trendu. Dokud cena zůstává nad SMA 100, zůstává býčí výhled zachován.
Zdroj: xStation5
