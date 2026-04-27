Zlato klesá i během války. Co to znamená pro vaše peníze?🪙📉

- Cena zlata klesla od březnových maxim o 14 procent navzdory probíhající válce
- Hlavní důvod: vysoké úrokové sazby brzdí zlato více, než mu pomáhá geopolitická nejistota
- Inflace z drahé ropy zlatu paradoxně škodí, protože tlačí centrální banky udržovat sazby výše
- Březnová maxima byla nafouknutá rekordními nákupy centrálních bank i přílivem retailových investorů, kteří trh následně opustili.
- Klíčová proměnná: osud jednání o Hormuzském průlivu zprostředkovaných Pákistánem
- Při úspěšné dohodě má zlato prostor růst zpět k březnovým maximům
- Při pokračování blokády zůstanou vysoké sazby hlavní brzdou růstu
Od vypuknutí války na Blízkém východě koncem února čekali mnozí investoři jedno: prudký růst ceny zlata. Nestalo se. Od březnových maxim klesla cena o 14 procent a dnes se pohybuje kolem 4 700 dolarů za unci. Paradox, který si zaslouží vysvětlení.
Zlato historicky funguje jako bezpečný přístav v době nejistoty. Tentokrát však naráželo na silnější protiproud. Uzavření Hormuzského průlivu vyhnalo nahoru ceny ropy, což roztočilo inflační spirálu. A právě inflace tažená drahými energiemi staví centrální banky do nepříjemné pozice. Sazby musí zůstávat výše, aby inflaci zkrotily. Zlato při vysokých reálných sazbách jednoduše prohrává konkurenci s aktivy, která vynášejí úrok. Paradoxně mu tato válka škodí více, než mu pomáhá.
Roli sehrálo i to, co se dělo před konfliktem. Centrální banky nakupovaly zlato rekordním tempem již od roku 2022, retailoví investoři se přidali později, když růst ceny přilákal pozornost médií. Kombinace těchto dvou vln dotáhla cenu na březnová maxima. Po jejich překonání se část pozic začala uzavírat. Retailoví investoři jsou citlivější na krátkodobé pohyby a když zlato přestalo růst, mnozí z trhu odešli.
GRAF: GOLD (H4)
Zdroj: xStation5
Výhled závisí na jediném faktoru: Hormuz. Pokud rozhovory zprostředkované Pákistánem uspějí a průliv se otevře, inflační tlak se uvolní a centrální banky získají prostor ke snižování sazeb. V takovém scénáři má zlato prostor vrátit se k březnovým maximům. Pokud rozhovory selžou a dvojitá blokáda potrvá, vysoké sazby budou zlato brzdit i přes přetrvávající geopolitickou nejistotu.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Ropa bude drahá, shodují se analytici 📈🛢️
⚫Brent míří výš díky napětí na trhu
Graf dne: OIL (27.04.2026)
Brent míří výš, zásoby mizí rekordním tempem 📈
