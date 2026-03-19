Zlato: Obrací svůj uptrend kvůli ropě? ❓ Nejprudší poklesy od roku 2024 🚨📉

Ceny zlata dnes pokračují v prudkém poklesu a odepisují více než 2,5 %, přičemž se dostávají k úrovni kolem 4 700 USD za unci — tedy na nejnižší hodnoty od začátku února 2026. Tento pohyb nepůsobí jen jako kosmetická korekce, ale jako plnohodnotné prolomení směrem dolů po několik měsíců trvajícím býčím trendu na trhu se zlatem. Pokles navíc zesílilo výrazné posílení amerického dolaru po posledních rozhodnutích a vyjádřeních Fedu, která zvýšila očekávání, že vyšší úrokové sazby zůstanou v platnosti po delší dobu. Dalším významným faktorem, který přispívá k viditelnému tlaku na pokles, je situace v Íránu, jež zvyšuje globální ceny paliv a zároveň posiluje očekávání konzervativnější politiky americké centrální banky.
Graf výše ukazuje rozdělení současných maloobchodních cen pohonných hmot podle jednotlivých států. Nejvyšší ceny jsou na západě Spojených států, a to především kvůli relativně vysokým místním daňovým sazbám. Zdroj: gasprices.aaa
Zajímavé je, že cena běžného benzínu se v lednu stále pohybovala kolem 2,90 USD za galon. Podle dat k 12. březnu je nyní tempo růstu ještě vyšší. Zdroj: gasprices.aaa
Současný pokles cen zlata lze z velké části vykládat jako prudké přeskupení pozic po dlouhotrvajícím býčím trhu, který trval více než jeden rok, posunul ceny zlata na nová historická maxima a přilákal výrazný objem spekulativního kapitálu. Po tak silné rally je přirozené, že se část trhu rozhodne vybírat zisky — zvlášť když roste riziko scénáře vyšší sazby po delší dobu a mění se prostředí likvidity, což bylo patrné i během nedávných prudkých korekcí cen zlata v březnu 2026. Toto narušení předchozího, téměř jednostranného uptrendu znamená, že v krátkém období dominuje psychologie útěku do bezpečí a pokles je poháněn jak stop-lossy, tak uzavíráním pákových pozic.
Samostatným, ale zásadním faktorem je také oživení dolaru — zlato je globálně oceňováno v USD, takže posilující americká měna automaticky vytváří tlak na pokles cen zlata. Historicky je vztah mezi zlatem a USD zřetelně negativní: když roste dolarový index, poptávka po zlatě mimo dolarovou oblast slábne a ceny zlata mají tendenci klesat. Tento vzorec byl často patrný v obdobích silného růstu DXY. Výzkum dlouhodobé korelace ukazuje, že růst hodnoty dolaru je statisticky spojen s poklesem cen zlata, což potvrzuje, že současný propad není jen „vnitřní“ korekcí na trhu se zlatem, ale i reakcí na měnící se podmínky na devizovém trhu.
Býčí sentiment vůči americkému dolaru v poslední době výrazně vzrostl. To je dobře vidět na opčním trhu, kde prémie placená za call opce vůči put opcím vzrostla na nejvyšší úrovně od září 2022. Zdroj: Bloomberg Financial LP
Jak dlouho může pokles trvat?
Teoreticky může pokles cen zlata pokračovat tak dlouho, dokud si americký dolar udrží relativní sílu vůči hlavním měnám, podpořenou očekáváním vyšších reálných úrokových sazeb a restriktivní politikou Fedu. Silný USD snižuje atraktivitu zlata jako bezpečného přístavu pro investory mimo USA, zvyšuje jeho cenu v lokálních měnách a vede část trhu k přesunu kapitálu do výnosových aktiv, což dále omezuje poptávkový potenciál tohoto kovu. Teprve výraznější oslabení dolaru — ať už kvůli změně rétoriky Fedu, nebo novým globálním rizikovým faktorům — by mohlo vytvořit podmínky pro zastavení tohoto výprodeje a vrátit zlatu jeho roli hlavního bezpečného aktiva.
Ceny zlata klesly pod 50denní EMA poprvé od začátku února 2026 a přibližují se k zóně 100denní EMA, která naopak nebyla otestována zespodu od prosince 2024. Uptrend tak čelí zkoušce vzhledem k rozsahu současných poklesů, ale rozhodně nelze vyloučit, že pokud by došlo k náhlému uklidnění situace na Blízkém východě, kupci by mohli dosavadní uptrend ubránit. Zdroj: xStation
