Zlato roste o 2 % 📈 Blíží se korekce na trhu drahých kovů?

Drahé kovy pokračují v silném býčím trendu, přičemž zlato dnes dosáhlo nového historického maxima a směřuje k oblasti 4 900 USD za unci. Stříbro rovněž posiluje a obchoduje se blízko 95 USD za unci. Tento pohyb je tažen oslabujícím americkým dolarem, který je pod tlakem kvůli „nepředvídatelnému“ přístupu administrativy Donalda Trumpa a dlouhodobým obavám ohledně poptávky po americkém dluhu.
- Zdá se, že odklon od dolaru v některých zemích BRICS bude pokračovat, a to kvůli “ozbrojování” světové rezervní měny a agresivnějšímu postoji Bílého domu. To může ohrozit status amerických státních dluhopisů jako bezpečného přístavu.
- Kromě toho může měnící se – a místy konfrontační – přístup USA k aliančním zemím vést k tomu, že hlavní západní centrální banky omezí nákupy amerických dluhopisů a část rezerv přesměrují do zlata.
Nejde sice o základní scénář, který bychom dnes mohli jasně sledovat, ale trhy se snaží „ocenit budoucnost“ – a závěr zůstává: ceny drahých kovů by měly v dohledné době zůstat podporované s potenciálem dalšího růstu.
Technická analýza: Zlato (D1)
Otázkou zůstává, jak dlouho a jak vysoko může současná rally pokračovat. Denní RSI se pohybuje blízko hodnoty 80, což silně naznačuje, že se zlato blíží překoupené oblasti. Z pohledu cenového vývoje by případná korekce mohla stlačit cenu zpět k 4 400 USD za unci, kde se nachází 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA50, oranžová linie). Tento scénář by také dokončil korekční pohyb 1:1, protože velmi podobný pokles nastal ve 4Q 2025. Nelze s jistotou říci, zda tento impuls prorazí až na 5 000 USD, ale pokud bude současné momentum podobné jako v létě–na podzim 2025, rally by se mohla zastavit kolem 4 900 USD, s možností následného návratu k 4 400 USD.
Zdroj: xStation5
