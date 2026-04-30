Zlato se odráží ode dna 📈

- Zlato se po třídenním poklesu odrazilo, futures v New Yorku rostly o 0,9 % na 4 604 USD za unci.
- Růst brzdí vyšší ceny ropy, silnější dolar a rostoucí výnosy amerických dluhopisů.
- Fed ponechal sazby beze změny, ale obavy z vyšší inflace podporují scénář sazeb výše po delší dobu.
- Krátkodobý odraz zlata zatím působí spíše jako technická korekce než začátek nového silného růstového trendu.
Cena zlata se v závěru týdne pokouší o oživení po třídenním poklesu, ale i přes krátkodobý růst zůstává na cestě k týdenní ztrátě. Futures kontrakty v New Yorku v úvodu evropského obchodování rostly o 0,9 % na 4 604 USD za trojskou unci, zatímco spotové zlato přidávalo přibližně 0,2 % na 4 551,92 USD za unci. Podle analytiků jde především o technický odraz a nákupy po předchozím oslabení, nikoliv o jednoznačný návrat silného růstového trendu.
Hlavním problémem pro zlato zůstává kombinace vyšších cen ropy, rostoucích výnosů amerických dluhopisů a silnějšího dolaru. Konflikt mezi USA a Íránem, který trvá již devátý týden, dál zvyšuje inflační rizika, protože téměř úplné uzavření Hormuzského průlivu omezuje dodávky energií a drží ceny ropy na vysokých úrovních. Právě dražší energie mohou v dalších měsících znovu zvýšit inflační tlak, což snižuje šance na rychlé uvolnění měnové politiky.
Vyšší inflace je pro zlato dvojsečná. Na jedné straně může podporovat zájem o drahé kovy jako ochranu proti znehodnocení peněz. Na straně druhé však nutí centrální banky držet úrokové sazby výše po delší dobu, což zlatu škodí. Zlato totiž nenese žádný výnos, a proto je méně atraktivní v prostředí, kde rostou výnosy amerických státních dluhopisů a investoři mohou získat zajímavější zhodnocení u úročených aktiv.
Pozornost trhu se proto soustředí hlavně na americký Fed. Centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny, ale představitelé Fedu zůstávají rozděleni v názoru na další vývoj měnové politiky. Šéf Fedu Jerome Powell zároveň varoval, že inflace může v následujících měsících zrychlit. To posiluje očekávání, že sazby zůstanou na zvýšených úrovních delší dobu, což vytváří tlak na drahé kovy.
Krátkodobý růst zlata tak zatím vypadá spíše jako reakce na předchozí výprodej. Po poklesu o 1 % v předchozí seanci se objevili kupci, kteří využili nižších cen ke vstupu do trhu. Tento scénář ale nemusí stačit k výraznějšímu růstu, pokud budou dál posilovat americké výnosy a dolar. Právě tyto dva faktory mohou limitovat prostor pro další zisky a udržet zlato pod tlakem.
Z investičního pohledu zůstává zlato v citlivé pozici. Na trhu stále působí podpůrné faktory, zejména geopolitická nejistota a obavy z inflace, ale současně jej brzdí výhled vyšších sazeb. Dokud investoři neuvidí jasnější signály, že Fed může začít uvolňovat měnovou politiku, bude pro zlato obtížné navázat na silnější růst. Krátkodobě tak může pokračovat zvýšená volatilita, kdy se budou střídat technické odrazy s tlakem ze strany výnosů a dolaru.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata se po předchozím výrazném poklesu pokouší o technické oživení. Trh se od poloviny dubna pohyboval v jasně sestupném trendu, kdy cena postupně klesala z oblasti nad 4 800 USD až k minimům poblíž 4 510 USD. Aktuálně se zlato obchoduje kolem 4 623,76 USD a po prudším odrazu se dostalo nad EMA 50 na úrovni 4 589,71 USD, což krátkodobě naznačuje zlepšení nákupního momenta. Důležitým faktorem je však stále SMA 100, která se nachází na hodnotě 4 636,06 USD. Cena se k této hladině velmi rychle přiblížila, ale zatím ji výrazněji neprorazila. Právě oblast kolem 4 635 až 4 640 USD tak představuje nejbližší technickou rezistenci. Pokud by ji zlato dokázalo překonat a udržet se nad ní, mohlo by dojít k dalšímu růstu směrem k zóně 4 650 až 4 700 USD, kde se nachází předchozí konsolidační pásmo. Nejbližší podpora se nyní nachází kolem EMA 50 na úrovni 4 590 USD. Pokud by se cena vrátila pod tuto oblast, mohlo by dojít k opětovnému oslabení směrem k 4 550 USD a následně k minimům u 4 500 USD. Naopak udržení nad EMA 50 a průraz nad SMA 100 by zvýšily šanci na pokračování růstu a částečné umazání předchozích ztrát.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
BREAKING: Růst HDP v eurozóně nečekaně zpomaluje❗️EURUSD bez směru 🇪🇺
Graf dne: Jen proráží nad 160, zatímco trh testuje hranice „červené linie“
Dieselová krize rozděluje Asii: Bohaté státy mají zásoby, chudší čelí tvrdé palivové krizi ⛽
Ranní shrnutí: Rekordní výsledky Big Tech táhne AI, Fed nepřinesl žádná překvapení
