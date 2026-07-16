Zlato se snaží udržet nad 4000 USD 🚩 Co čeká drahý kov?

Cena zlata se vrátila nad úroveň 4 000 USD za unci a snaží se tam udržet navzdory růstu cen ropy a eskalaci napětí na Blízkém východě. Relativní odolnost může svědčit o tom, že investoři se stále více soustředí na dlouhodobé důsledky energetických šoků a hospodářského zpomalení, místo aby reagovali výhradně na krátkodobá inflační rizika. Dodatečnou podporu trhu přinesla slabší než očekávaná inflační data (CPI i PPI) z USA, která zmírnila tlak na další zpřísňování politiky Fed.
Zdá se, že investoři jsou čím dál méně ochotni zlato prodávat pouze kvůli růstu inflačních očekávání. Pokud obavy z hospodářského růstu začnou převažovat nad obavami z inflace, mohou defenzivní vlastnosti zlata opět přejít do role hlavního podpůrného faktoru cen. Trvalý průraz nad 4 200–4 300 USD by mohl signalizovat, že investoři se pokusí o trvalejší návrat kekovům. Naopak pokles pod 3 900 USD by naznačoval návrat dominance silnějšího dolaru, vyšších výnosů dluhopisů a inflačních obav.
Graf zlata (GOLD, interval D1)
Při pohledu na graf cen zlata vidíme dominantní sestupný trend a cena drahého kovu se nachází přibližně 8 % pod EMA200 (červená linie). Klíčovým odporem zůstává 23,6 Fibonacciho retracementu posledního sestupného impulzu ze zimy tohoto roku, na úrovni 4 330 USD za unci. Důležitou podporu představuje úroveň 3 900 USD.
Zdroj: xStation5
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