BITCOIN Kurs Aktuell: BTC fällt unter 115.000 USD – Liquiditätszonen & Fed-Zinsentscheid im Fokus ₿

📊 Bitcoin News & Bitcoin Prognose: BTC scheitert an 117.000 USD – Zinsentscheid im Fokus 📰 Einleitung Die neue Handelswoche startet für den Bitcoin (BTC) mit Rücksetzern: Nach einem Anstieg bis knapp an die Marke von 117.000 USD prallte der Kurs ab und fiel zurück auf 115.000 USD. Damit rückt der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) stärker in den Fokus. Parallel geben Liquiditätszonen und ein ansteigendes Open Interest (OI) zusätzliche Hinweise für die Marktstimmung. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN 📌 Key Takeaways BTC Kurs fällt auf 115.000 USD, nachdem 117.000 USD nicht nachhaltig überwunden werden konnte. Liquiditätszonen bei 114.600 USD (Unterstützung) und 117.150 USD (Widerstand) rücken in den Fokus. Open Interest steigt weiter an → Hinweis auf zunehmende Marktpositionierungen, Risiko von Volatilität bleibt hoch. 📈 Bitcoin Kurs Aktuell – Rücksetzer nach Widerstandstest Bitcoin konnte zum Wochenauftakt die 117.000 USD-Marke nicht erobern. Der Rückgang auf 115.000 USD bestätigt diese Zone als kurzfristig wichtige Hürde. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Besonders im Blick stehen dabei die Liquiditätszonen: Unterstützung : rund 114.600 USD – hier liegt potenzielles Kaufinteresse.

Widerstand: rund 117.150 USD – hier nehmen Verkäufe und Short-Positionen zu. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke könnte weiteres Momentum bis 120.000 USD freisetzen. Quelle: coinank.com 📊 Open Interest – mehr Risiko, mehr Volatilität Das Open Interest (blaue Linie im Chart) steigt parallel zum BTC-Kurs deutlich an. Das bedeutet: Immer mehr Händler bauen Long- und Short-Positionen auf. Chancen : Steigendes OI kann einen stärkeren Trend befeuern, wenn Breakouts gelingen.

Risiken: Überfüllte Positionen in einer Richtung erhöhen die Gefahr schneller Liquidationen → kurzfristige Kursausschläge möglich. Quelle: coinank.com ✅ Fazit Die Bitcoin Prognose bleibt vorerst neutral: Der BTC steckt zwischen 114.600 USD (Unterstützung) und 117.150 USD (Widerstand) fest. Ein Ausbruch über die obere Zone könnte neue Höchststände ermöglichen, während ein Bruch nach unten Abwärtsdruck bis 112.000 USD erzeugen kann.

Das steigende Open Interest zeigt, dass Trader zunehmend auf Bewegung spekulieren – die nächsten Impulse dürften daher direkt vom Zinsentscheid der Fed abhängen. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

Ein idealer Einstieg, um deinen Lesern das Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin näherzubringen – egal, ob sie direkt investieren oder um allgemeines Handelswissen erweitern möchten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Perfekt, um Bitcoin als Anlageklasse in Kontext zu stellen. Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann – nützlich für deinen Abschnitt über Fundamentaldaten oder Marktentwicklung. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Bitcoin Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren 📌 FAQ - BITCOIN Aktuell ❓ Warum ist die Marke von 117.000 USD für Bitcoin so wichtig?

Die Zone um 117.000 USD gilt aktuell als kurzfristiger Widerstand. Dort steigt das Verkaufsinteresse und viele Short-Positionen werden eröffnet. Erst ein Ausbruch über diese Marke könnte neues Momentum bis 120.000 USD freisetzen. ❓ Welche Rolle spielen Liquiditätszonen im Bitcoin-Handel?

Liquiditätszonen markieren Bereiche mit besonders hoher Handelsaktivität. Bei Bitcoin liegen diese aktuell bei 114.600 USD (Unterstützung) und 117.150 USD (Widerstand). Trader nutzen diese Marken, um Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen. ❓ Was bedeutet steigendes Open Interest für den Bitcoin-Markt?

Ein höheres Open Interest zeigt, dass mehr Marktteilnehmer Positionen eröffnen. Das kann Trends verstärken, aber auch die Volatilität erhöhen, da es bei Überfüllung einer Seite zu schnellen Liquidationen kommt. ❓ Welche Risiken ergeben sich durch das aktuelle Marktumfeld für Bitcoin?

Die Kombination aus ansteigendem Open Interest und wichtigen Liquiditätszonen erhöht das Risiko kurzfristiger, starker Kursschwankungen. Zudem hängt die weitere Richtung stark vom Zinsentscheid der Fed ab.

