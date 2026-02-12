DAX Prognose: Starke Erholung im DAX – Chart des Tages mit Kaufsignal

Die DAX Prognose für Donnerstag fällt deutlich positiv aus. Die DAX-Futures (DE40) starten mit einem Plus von rund 1 % in den Handel und übertreffen damit andere europäische Leitindizes deutlich (EU50: +0,25 %).

► DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40

Das verbesserte Marktumfeld nach starken US-Arbeitsmarktdaten sorgt für Rückenwind. Entscheidender Treiber der aktuellen Bewegung ist jedoch die ausgeprägte Kursstärke bei Schwergewichten wie Siemens, SAP und Deutsche Telekom.

Chart des Tages: Technischer Ausbruch über Schlüsselmarken

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Chart des Tages bestätigt der DAX eine starke bullische Erholung:

Durchbruch über die 24-Tage-EMA

Bruch des 61,8 %-Fibonacci-Retracements bei 25.125 Punkten

RSI steigt auf 58,8 – Momentum klar positiv

Nächstes Kursziel: 78,6 %-Retracement bei 25.326 Punkten

Ein nachhaltiger Verbleib über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten ist entscheidend für eine mögliche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends und einen erneuten Test der jüngsten Hochs.

DAX Prognose (technisch): Solange der Index oberhalb von 25.000 Punkten notiert, bleibt das kurzfristige Setup konstruktiv mit Potenzial in Richtung 25.326 Punkte.

Was treibt die DAX Prognose heute?

1. Erholung der Risikobereitschaft

Nach dem Tech-bedingten Rücksetzer der Vorwoche stabilisieren sich die globalen Aktienmärkte. Auslöser waren gemischte Reaktionen auf rekordhohe Investitionen (CAPEX) großer US-Technologiekonzerne sowie Sorgen über KI-bedingte Disruption.

Der Fokus verlagerte sich zuletzt auf den US-Arbeitsmarkt:

ADP-Bericht enttäuschend (22 Tsd. vs. 45 Tsd. erwartet)

NFP-Bericht deutlich stärker als prognostiziert (130 Tsd. vs. 70 Tsd. erwartet)

Die positiven offiziellen Arbeitsmarktdaten reduzierten Rezessionsängste und sorgten für neue Kaufimpulse – ein klarer Unterstützungsfaktor für die aktuelle DAX Prognose.

2. Siemens profitiert von KI- und Rechenzentrums-Boom

Siemens zählt heute zu den stärksten DAX-Werten (+6,8 %):

Anhebung der Jahresprognose (EPS: 10,70–11,10 €)

Industriegewinn +15 % auf 2,9 Mrd. €

Umsatz +4 % auf 19,14 Mrd. €

Auftragseingang +7 %

Besonders dynamisch entwickelt sich das Geschäft mit KI-getriebenen Rechenzentren – hier stiegen die Erlöse um mehr als ein Drittel. Die starke Performance des Index-Schwergewichts stützt maßgeblich das positive Gesamtbild im Chart des Tages.

3. SAP stabilisiert sich nach Korrektur

SAP liegt im laufenden Jahr rund 15 % im Minus und verlor zwischenzeitlich den Status als wertvollstes deutsches Unternehmen. Belastend wirkten enttäuschende Cloud-Auftragsbestände.

Aktuell stabilisiert sich die Aktie jedoch im Bereich von 170 € und notiert wieder im Plus – trotz eines Rückgangs von 5 % am Vortag. Eine Bodenbildung bei SAP würde die DAX Prognose zusätzlich untermauern.

4. Deutsche Telekom mit Rückenwind aus den USA

Deutsche Telekom (+2,8 %) profitiert von starken Zahlen der US-Tochter T-Mobile:

962.000 neue Postpaid-Kunden (Spitzenwert unter US-Anbietern)

Solides Umsatzwachstum im Premium-Segment

Positive Langfristprognose für 2026–2027

Investitionen in 5G und KI-gestützte Netztechnologien stärken zusätzlich die mittelfristigen Perspektiven.

Fazit zur DAX Prognose

Der DAX zeigt im Chart des Tages ein technisch konstruktives Bild mit klarem Momentum-Vorteil auf der Oberseite. Der Ausbruch über das 61,8 %-Retracement ist ein wichtiges Signal für kurzfristig orientierte Marktteilnehmer.

Kurzfristige DAX Prognose:

Bullisch oberhalb von 25.000 Punkten mit Ziel 25.326 Punkte.

Ein Rückfall unter 25.000 Punkte würde das positive Setup hingegen infrage stellen.

