DAX Prognose: Starke Erholung im DAX – Chart des Tages mit Kaufsignal

- Technischer Ausbruch bestätigt bullisches Setup
- Starke US-Arbeitsmarktdaten stützen die Risikobereitschaft
- Schwergewichte liefern entscheidende Impulse
- Technischer Ausbruch bestätigt bullisches Setup
- Starke US-Arbeitsmarktdaten stützen die Risikobereitschaft
- Schwergewichte liefern entscheidende Impulse
Die DAX Prognose für Donnerstag fällt deutlich positiv aus. Die DAX-Futures (DE40) starten mit einem Plus von rund 1 % in den Handel und übertreffen damit andere europäische Leitindizes deutlich (EU50: +0,25 %).
► DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40
Das verbesserte Marktumfeld nach starken US-Arbeitsmarktdaten sorgt für Rückenwind. Entscheidender Treiber der aktuellen Bewegung ist jedoch die ausgeprägte Kursstärke bei Schwergewichten wie Siemens, SAP und Deutsche Telekom.
Chart des Tages: Technischer Ausbruch über Schlüsselmarken
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Chart des Tages bestätigt der DAX eine starke bullische Erholung:
-
Durchbruch über die 24-Tage-EMA
-
Bruch des 61,8 %-Fibonacci-Retracements bei 25.125 Punkten
-
RSI steigt auf 58,8 – Momentum klar positiv
-
Nächstes Kursziel: 78,6 %-Retracement bei 25.326 Punkten
Ein nachhaltiger Verbleib über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten ist entscheidend für eine mögliche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends und einen erneuten Test der jüngsten Hochs.
DAX Prognose (technisch): Solange der Index oberhalb von 25.000 Punkten notiert, bleibt das kurzfristige Setup konstruktiv mit Potenzial in Richtung 25.326 Punkte.
Was treibt die DAX Prognose heute?
1. Erholung der Risikobereitschaft
Nach dem Tech-bedingten Rücksetzer der Vorwoche stabilisieren sich die globalen Aktienmärkte. Auslöser waren gemischte Reaktionen auf rekordhohe Investitionen (CAPEX) großer US-Technologiekonzerne sowie Sorgen über KI-bedingte Disruption.
Der Fokus verlagerte sich zuletzt auf den US-Arbeitsmarkt:
-
ADP-Bericht enttäuschend (22 Tsd. vs. 45 Tsd. erwartet)
-
NFP-Bericht deutlich stärker als prognostiziert (130 Tsd. vs. 70 Tsd. erwartet)
Die positiven offiziellen Arbeitsmarktdaten reduzierten Rezessionsängste und sorgten für neue Kaufimpulse – ein klarer Unterstützungsfaktor für die aktuelle DAX Prognose.
2. Siemens profitiert von KI- und Rechenzentrums-Boom
Siemens zählt heute zu den stärksten DAX-Werten (+6,8 %):
-
Anhebung der Jahresprognose (EPS: 10,70–11,10 €)
-
Industriegewinn +15 % auf 2,9 Mrd. €
-
Umsatz +4 % auf 19,14 Mrd. €
-
Auftragseingang +7 %
Besonders dynamisch entwickelt sich das Geschäft mit KI-getriebenen Rechenzentren – hier stiegen die Erlöse um mehr als ein Drittel. Die starke Performance des Index-Schwergewichts stützt maßgeblich das positive Gesamtbild im Chart des Tages.
3. SAP stabilisiert sich nach Korrektur
SAP liegt im laufenden Jahr rund 15 % im Minus und verlor zwischenzeitlich den Status als wertvollstes deutsches Unternehmen. Belastend wirkten enttäuschende Cloud-Auftragsbestände.
Aktuell stabilisiert sich die Aktie jedoch im Bereich von 170 € und notiert wieder im Plus – trotz eines Rückgangs von 5 % am Vortag. Eine Bodenbildung bei SAP würde die DAX Prognose zusätzlich untermauern.
4. Deutsche Telekom mit Rückenwind aus den USA
Deutsche Telekom (+2,8 %) profitiert von starken Zahlen der US-Tochter T-Mobile:
-
962.000 neue Postpaid-Kunden (Spitzenwert unter US-Anbietern)
-
Solides Umsatzwachstum im Premium-Segment
-
Positive Langfristprognose für 2026–2027
Investitionen in 5G und KI-gestützte Netztechnologien stärken zusätzlich die mittelfristigen Perspektiven.
Fazit zur DAX Prognose
Der DAX zeigt im Chart des Tages ein technisch konstruktives Bild mit klarem Momentum-Vorteil auf der Oberseite. Der Ausbruch über das 61,8 %-Retracement ist ein wichtiges Signal für kurzfristig orientierte Marktteilnehmer.
Kurzfristige DAX Prognose:
Bullisch oberhalb von 25.000 Punkten mit Ziel 25.326 Punkte.
Ein Rückfall unter 25.000 Punkte würde das positive Setup hingegen infrage stellen.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
DAX: Seitwärts mit Aufwärtstendenz 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
Krypto News: Bitcoin aktuell zwischen 60.000 und 72.000 USD – kommt der nächste Impuls? 🚨
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴S&P 500, AUDNZD, Aluminium
Goldpreis zeigt sich behauptet! Weiter positiv 🟡 Analyse & Prognose
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.