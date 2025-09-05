DAX Analyse für den 05.09.25: Seitwärtsbewegung mit Chancen – Unsere DAX Prognose für heute 📊

Einleitung Die DAX Analyse vom Freitag zeigt ein neutrales Bild. Zwar konnte sich der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten stabilisieren, doch bleiben sowohl Chancen für einen Ausbruch nach oben als auch Risiken für Rücksetzer bestehen. Anleger und Trader richten den Blick auf charttechnische Schlüsselmarken und die heutige Datenlage, um ihre Strategien abzustimmen. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📈 Technisches Bild im Stundenchart DAX konnte sich über der SMA50 (23.695 Punkte) etablieren

Nächster wichtiger Widerstand: SMA200 bei 23.951 Punkten

Ein Durchbruch könnte bullisches Momentum auslösen 📉 Risiken im 4-Stunden-Chart Index erholte sich zwar über die SMA20 (23.708 Punkte) , konnte sich dort aber nicht nachhaltig festsetzen

Nur ein stabiler Anstieg über die SMA50 (23.929 Punkte) würde die DAX Prognose klar aufhellen

Unterhalb der SMA20 droht hingegen eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung 🎯 Tagesausblick & Handelsrange Erwartete Tagesrange: 23.929 / 24.064 bis 23.766 / 23.671 Punkte

Wahrscheinlichkeiten: Bull-Szenario 60 % , Bear-Szenario 40 %

Chartanalyse DAX aktuell 1h-Chart – kurzfristige Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken. 4h-Chart – mittelfristige Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📊 DAX Prognose – Wichtige Unterstützungen & Widerstände Widerstände Unterstützungen 23.929 / 24.064 23.815 24.113 / 24.205 23.708 24.311 / 24.485 23.485 24.511 / 24.595 23.393 / 23.282 🧠 Fazit: DAX Analyse & DAX Prognose Die heutige DAX Analyse zeichnet ein neutrales Bild mit leicht bullischem Bias. Solange sich der Index oberhalb der 23.700 Punkte behauptet, überwiegen die Chancen auf einen Test der 24.000er-Marke. Erst ein klarer Bruch unter die SMA20 würde die DAX Prognose eintrüben und den Weg Richtung 23.400 Punkte öffnen. Trader sollten die heutigen Konjunkturdaten und charttechnischen Schlüsselmarken im Blick behalten.

