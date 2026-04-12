📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 16 / 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der DAX aktuell zeigt sich nach einer starken Vorwoche zunehmend angeschlagen. Trotz neuer Jahreshochs mehren sich die Anzeichen für eine kurzfristige Schwächephase. Unsere DAX Prognose für die neue Woche analysiert die wichtigsten Unterstützungen, Widerstände sowie mögliche Szenarien.

⚡ Key Takeaways – DAX Prognose

📊 Trend: Seitwärts bis leicht abwärts – steigende Risiken im Markt

Seitwärts bis leicht abwärts – steigende Risiken im Markt 🔺 Bullisch erst über: 24.375 Punkte (Tagesschluss entscheidend)

24.375 Punkte (Tagesschluss entscheidend) 🔻 Kritische Unterstützung: 23.600 Punkte – darunter erhöht sich der Verkaufsdruck

23.600 Punkte – darunter erhöht sich der Verkaufsdruck 📉 Short-Szenario wahrscheinlicher: 55 % vs. 45 % Long

55 % vs. 45 % Long ⚠️ Makrolage belastet: Inflation steigt, Insolvenzen auf 20-Jahres-Hoch

👉 Fazit: Der DAX aktuell bleibt anfällig – entscheidend wird sein, ob die Bullen wichtige Marken zurückerobern können oder sich die Abwärtsbewegung fortsetzt.



► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 12.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🧭 DAX Aktuell – Marktradar & Rahmenbedingungen

Die aktuelle Lage im DAX wird weiterhin stark von makroökonomischen Faktoren geprägt. Die Inflation in Deutschland ist im März 2026 auf 2,7 % gestiegen – der höchste Stand seit zwei Jahren. Haupttreiber bleiben die Energiepreise mit einem Anstieg von 7,2 %, während Kraftstoffe (+20 %) und Heizöl (+44 %) besonders stark zulegten.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Kerninflation verharrt bei 2,5 %, was zeigt, dass der Preisdruck weiterhin vorhanden ist. Gleichzeitig signalisiert die steigende Zahl an Unternehmensinsolvenzen – mit 4.573 Fällen im ersten Quartal 2026 (20-Jahres-Hoch) – eine zunehmende wirtschaftliche Belastung.

👉 Fazit im Marktradar: Die fundamentale Lage spricht aktuell eher für eine vorsichtige DAX Prognose mit erhöhten Risiken auf der Unterseite.

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📊 DAX Rückblick KW 15 (07.04. – 10.04.2026)

Der DAX startete bei 24.086 Punkten in die Woche und markierte früh das Wochentief. Anschließend folgte eine dynamische Erholung bis zum Wochenhoch am Mittwoch, bevor die Kurse erneut nachgaben.

Wochenschluss: 23.798 Punkte

23.798 Punkte Volatilität: Hoch (Range: 924 Punkte)

Hoch (Range: 924 Punkte) Trend: Weiterhin positiv, aber mit zunehmender Schwäche

Trotz Rücksetzern konnte der DAX den achten Wochengewinn in 2026 verbuchen – ein Zeichen relativer Stärke im übergeordneten Trend.

Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose mit dem Überschreiten der 23.751/53 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel bei 23.773/75 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🔑 DAX Aktuell: Wichtige Marken

Widerstände:

23.832 / 23.852 / 23.888

23.922 / 23.949

24.024 / 24.115

24.266 / 24.320 / 24.487

Unterstützungen:

23.740

23.645 / 23.613

23.581 / 23.521

23.363 / 23.278

23.175

📉 DAX Prognose – Chartanalyse

🟢 Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich der DAX aktuell neutral:

Widerstandszonen: SMA50 (~23.949) & SMA200 (~24.115)

Entscheidende Marke: 24.375 Punkte (bullisches Signal)

Unterstützung: SMA20 (~23.067)

👉 DAX Prognose Daily:

Erst ein bestätigter Tagesschluss über 24.375 Punkten würde das Chartbild wieder klar bullisch drehen. Bis dahin überwiegen Rücksetzerrisiken.

🔵 4-Stunden-Chart (4H)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Kurzfristig bleibt der DAX ebenfalls neutral:

Wichtige Unterstützung: SMA200 (~23.613)

Kurzfristiger Widerstand: SMA20 (~23.852)

Schwäche unter SMA20 deutet auf erneuten Abwärtsdruck hin

👉 DAX Prognose kurzfristig:

Fehlendes Momentum spricht aktuell gegen eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Kann sich der DAX über 23.798 Punkten halten:

Ziele: 23.815 → 23.907 → 24.015 → 24.113

Erweiterung: bis 24.375+ möglich

👉 Bullisches Momentum nur bei dynamischem Ausbruch über 24.100 Punkte.

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Fällt der DAX unter 23.798 Punkte:

Ziele: 23.755 → 23.698 → 23.640 → 23.585

Erweiterung: bis 23.167 Punkte möglich

👉 Schwäche unter 23.600 Punkten könnte Verkaufsdruck beschleunigen.

📊 Fazit – DAX Aktuell & Prognose KW 16 / 2026

Die aktuelle DAX Prognose bleibt vorsichtig:

🔻 Bearish Szenario: 55 %

55 % 🔺 Bullish Szenario: 45 %

45 % 📉 Erwartete Tendenz: Seitwärts bis leicht abwärts

Solange der DAX unter der SMA50 notiert, dominieren die Risiken. Erst oberhalb von 24.375 Punkten würde sich das Bild nachhaltig verbessern.





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❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose

Was ist die aktuelle DAX Prognose für diese Woche?

Die aktuelle DAX Prognose für KW 16 / 2026 ist leicht bearish. Die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse liegt bei etwa 55 %, während das bullische Szenario bei 45 % liegt. Insgesamt wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Marktbewegung erwartet.

Welche Marken sind beim DAX aktuell entscheidend?

Im DAX aktuell sind folgende Marken besonders wichtig:

Widerstand: 24.115 – 24.375 Punkte

24.115 – 24.375 Punkte Unterstützung: 23.600 – 23.740 Punkte

Ein Ausbruch über 24.375 Punkte würde die Lage deutlich verbessern, während ein Bruch unter 23.600 Punkte weiteren Verkaufsdruck auslösen kann.

Wann wird die DAX Prognose wieder bullisch?

Die DAX Prognose wird erst dann klar bullisch, wenn der Index einen bestätigten Tagesschluss über 24.375 Punkten erreicht. Erst dann entsteht neues Aufwärtspotenzial mit möglichen Kurszielen über 24.500 Punkten.

Warum ist der DAX aktuell unter Druck?

Der DAX aktuell steht unter Druck aufgrund mehrerer Faktoren:

Steigende Inflation in Deutschland

Stark gestiegene Energiepreise

Hohe Zahl an Unternehmensinsolvenzen (20-Jahres-Hoch)

Diese makroökonomischen Risiken belasten die Marktstimmung und erhöhen die Unsicherheit.

Welche Trading-Strategie ergibt sich aus der aktuellen DAX Prognose?

Basierend auf der aktuellen DAX Prognose bieten sich zwei Szenarien:

Long: Oberhalb von 23.798 Punkten mit Zielen über 24.100 Punkte

Oberhalb von 23.798 Punkten mit Zielen über 24.100 Punkte Short: Unterhalb von 23.798 Punkten mit Zielen Richtung 23.600 Punkte und tiefer

Trader sollten besonders auf das Momentum und die Reaktion an den Schlüsselmarken achten.

Ist der langfristige Trend im DAX noch intakt?

Ja, der übergeordnete Trend im DAX aktuell ist weiterhin intakt. Trotz kurzfristiger Schwäche konnte der Index bereits mehrere Wochengewinne in Folge verzeichnen. Allerdings nehmen die Risiken für eine Korrektur kurzfristig zu.

Wie beeinflusst die Inflation die DAX Prognose?

Eine steigende Inflation wirkt sich negativ auf die DAX Prognose aus, da sie:

Zinserhöhungen wahrscheinlicher macht

Unternehmen belastet (Kostensteigerungen)

Konsum und Wachstum dämpfen kann

Das führt häufig zu erhöhter Volatilität und schwächeren Aktienkursen.