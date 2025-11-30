- Rund 2,6% plus in der zurückligenden Woche für den DAX
- 4 der 5 letzten Chart-Tageskerzen waren grün
- Stabilisierung oder Fehlausbruch - lautet die Frage jetzt
DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 49 / 2025)
Die wichtigsten Punkte
Der deutsche Aktienindex DAX hat sich, nachdem er deutlich gefallen ist, stabilisieren und in den letzten Handelstagen erholen können. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass der Index sich wieder über das 23,6 % Retracement / SMA200 (aktuell bei 23.521 Punkten) als auch über die SMA20 (aktuell bei 23.736 Punkten) schieben konnte. Die letzten beiden Tageskerzen haben auf der SMA20 aufgesetzt. Zu konstatieren ist auch, dass vier der fünf Tageskerzen in dieser Woche grün eingefärbt sind. Das Tageschart ist aktuell als neutral zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich die Erholungsbewegungen weiter fortsetzen. Sollten es die Bullen in den kommenden Handelstagen schaffen, den Index über der SMA50 (aktuell bei 23.984 Punkten) festzusetzen und nachfolgend direkt weiter aufwärtszuschieben, so würde sich das Chartbild wieder bullisch einfärben. Zwingend ist unserer Meinung aber, dass der DAX sich nach Überschreiten der SMA50 direkt weiter und ohne große Umwege von dieser Durchschnittslinie lösen und aufwärtslaufen kann, um einen Fehlausbruch zu vermeiden.
DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
-
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 30.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
📰🌍DAX Aktuell – Rahmenbedingungen & Marktumfeld
Die Inflation in Deutschland bleibt hartnäckig über der EZB-Zielmarke von 2 %. Im November 2025 lagen die Verbraucherpreise wie im Oktober um 2,3 % über dem Vorjahresniveau. Besonders Dienstleistungen verteuerten sich, während die Lebensmittelpreise nur moderat zuzulegenden. Entlastung kam von leicht gesunkenen Energiepreisen. Die Reallöhne stiegen etwas stärker, wodurch der Kaufkraftverlust ausgeglichen werden konnte.
Am Arbeitsmarkt zeigte sich im November ein gemischtes Bild: Die Arbeitslosigkeit sank gegenüber Oktober 2025 um 26.000 Personen auf 2,885 Mio., lag jedoch 111.000 Personen über dem Vorjahreswert. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 % auf 6,1 %, bleibt aber im Jahresvergleich höher. Auch die Zahl offener Stellen sank auf 624.000, rund 44.000 weniger als im November 2024 – ein klares Zeichen der anhaltenden Konjunkturschwäche.
🔙 DAX Rückblick (24.–28.11.2025) – DAX Analyse rückblickend
Der DAX startete am Montag bei 23.285 Punkten und damit 590 Punkte unter der Vorwoche, jedoch 50 Punkte über dem vorherigen Wochenschluss.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zu Wochenbeginn bewegte sich der Index seitwärts, erst am Dienstag setzte Kaufinteresse ein und schob den DAX über 23.600 Punkte. Nach leichter Schwäche zur Wochenmitte fand der Index am Mittwochmittag einen Boden und stieg kontinuierlich über 23.700 und zum Wochenschluss über die 23.800 Punkte-Marke.
Der DAX beendete die Woche bei 23.853 Punkten.
• Wochenhoch: unter Vorwoche
• Wochentief: über Vorwoche
• Wochenrange: kleiner als Vorwoche und Jahresdurchschnitt (790 Punkte)
Unser Setup erwartete nach Überschreiten der 23.803/05 Punkte das Erreichen des maximalen Anlaufziels bei 23.819/21 Punkten – dieses wurde deutlich übertroffen - unsere Prognose der Vorwoche hat nicht gepasst. Die Rücksetzer blieben allerdings knapp über dem Zielbereich 23.148/46 Punkten.
📊 DAX Performance, historische Entwicklung Woche, Monat, Jahr, 5 Jahre
📊 DAX Prognose – Wie könnte es weitergehen?
Widerstände
-
23.872
-
23.909/22/55/84
-
24.047
-
24.118/49
-
24.202/95
-
24.309/17
Unterstützungen
-
23.815
-
23.790/36/09
-
23.674/35
-
23.588/21/14
-
23.466/38/20
-
23.385/13
-
23.278
-
23.199
Wichtigste Marken im DAX Setup für aktive Trader
-
Intraday-Marken: 24.214 / 23.437
-
Tagesschlussmarken: 24.606 / 22.660
-
Break1 Bull (Wo-Schluss): 13.167
-
Break2 Bull (Mo-Schluss): 12.866
-
Boxbereich: 25.639 – 15.055
-
Zyklische Bewegung 2020–2033: 26.505 – 7.976
📈 DAX Analyse Daily & 4h – Chartcheck
Daily-Chart – DAX Analyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich nach deutlichem Rückgang stabilisieren und über:
-
23,6 % Retracement / SMA200 (23.521 Punkte)
-
SMA20 (23.736 Punkte)
schieben. Vier der fünf Tageskerzen der Woche waren grün. Damit bleibt das Tageschart neutral.
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 bleibt, kann die Erholung weiterlaufen.
Wichtig ist ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 (23.984 Punkte).
Mögliche Anlaufziele:
-
23.400/430 Punkte
-
23.660/680 Punkte
-
Allzeithoch
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Ein Fall unter die SMA20 trübt das Chartbild ein.
Wahrscheinliche Ziele:
-
SMA200
-
23,6 % Retracement
➡️ Einordnung Daily-Prognose: neutral
4h-Chart – Kurzfristige DAX Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach einer Phase entlang der SMA20 (23.735 Punkte) gelang am Dienstag der Befreiungsschlag über die SMA50 (23.438 Punkte). Die Aufwärtsbewegung setzte sich trotz Thanksgiving-Flaute fort.
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
-
Halten über der SMA20 erhöht Chancen auf Ziele bis SMA200 (23.922 Punkte)
-
Ein dynamischer Ausbruch über die SMA200 wäre stark bullisch
-
Nächste Ziele: 24.150/200 Punkte
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
-
Unter der SMA20 wäre die SMA50 ein wichtiger Support
-
Ein signifikanter Bruch der SMA50 gefährdet die Aufwärtsstruktur
➡️ Einordnung 4h-Prognose: neutral
Fazit – DAX Prognose und Ausblick
Um neue Chancen auf das Allzeithoch zu eröffnen, müssen die Bullen den DAX per Tagesschluss über der SMA50 etablieren.
Ein Rückfall unter die SMA20 erhöht dagegen die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests der SMA200.
DAX Prognose für die neue Handelswoche (KW 49/2025) - Daytrading
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Hält der DAX die 23.853 Punkte-Marke, sind folgende Anlaufziele möglich:
23.882/84, 23.903/05, 23.918/20, 23.937/39, 23.952/54, 23.971/73, 23.985/87,
24.005/07, 24.021/23, 24.037/39, 24.052/54, 24.067/69 Punkte
➡️ darüber: 24.082/84, 24.101/03, 24.118/20, 24.135/37 … bis 24.402/04 Punkte
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Unter 23.853 Punkten sind folgende Ziele realistisch:
23.838/36, 23.819/17, 23.798/96, 23.780/78, 23.765/63, 23.748/46,
23.728/26, 23.710/08, 23.698/96 … bis 23.253/51 Punkten
🧩 Übergeordnete DAX Prognose (KW 49/2025)
-
Erwartete Tendenz: seitwärts / aufwärts
-
Bull-Wahrscheinlichkeit: 60 %
-
Bear-Wahrscheinlichkeit: 40 %
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
INDEX Trading bei XTB
- HINWEIS IN EIGENER SACHE -
NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:
- Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB
- Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte
- Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten
- Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)
- 1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash
DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*
-
Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
-
Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
-
*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB
-
FAQ – Häufige Fragen zur DAX Analyse, DAX Prognose & Marktentwicklung
1. Wie steht der DAX aktuell?
Der DAX notiert aktuell im Bereich von 23.850 Punkten und konnte sich zum Wochenschluss über wichtigen charttechnischen Marken wie der SMA20 stabilisieren. Die Stimmung ist leicht positiv, bleibt aber sensibel für konjunkturelle Daten.
2. Was ist die aktuelle DAX Prognose für die kommende Woche?
Die DAX Prognose für KW 49/2025 lautet seitwärts bis leicht aufwärts, mit einer 60-%-Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario. Ein Tagesschluss über der SMA50 wäre ein wichtiges Signal für weiter steigende Kurse.
3. Welche Marken sind für die kurzfristige DAX Analyse besonders wichtig?
Zu den entscheidenden Marken gehören:
-
Widerstände: 23.872, 23.909/22, 24.047, 24.118/49
-
Unterstützungen: 23.815, 23.790/36/09, 23.674/35
-
Intraday-Level: 24.214 / 23.437
-
Tagesschlussmarken: 24.606 / 22.660
Diese Marken werden in der kurzfristigen Charttechnik häufig angelaufen und bestimmen das Intraday-Verhalten.
4. Wann wird das DAX Chartbild wieder eindeutig bullisch?
Ein klares bullisches Chartbild entsteht erst, wenn sich der DAX nachhaltig über der SMA50 (23.984 Punkte) behauptet und anschließend dynamisch Richtung 24.150–24.200 Punkte weiterläuft. Entscheidend ist ein Tagesschluss oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte.
5. Welche Risiken könnten den DAX aktuell belasten?
Zu den größten Risiken zählen:
-
anhaltend hohe Inflation über 2 %
-
schwache Konjunkturentwicklung in Deutschland
-
rückläufige Zahl offener Stellen (624.000)
-
Unsicherheiten aus den USA (z. B. nach Thanksgiving geringere Marktimpulse)
-
mögliche geopolitische Spannungen
Diese Faktoren können die Marktstimmung schnell drehen und Rücksetzer auslösen.
6. Welche Rolle spielen die gleitenden Durchschnitte (SMA) in der DAX Analyse?
Die SMAs sind zentrale Trendindikatoren in der technischen Analyse:
-
SMA20: kurzfristiger Trendindikator – wird er unterschritten, droht Schwäche
-
SMA50: mittelfristiger Trend – darüber entsteht bullisches Momentum
-
SMA200: zentraler Langfristtrend – häufig entscheidender Wendepunkt
Im aktuellen Marktumfeld entscheidet sich das nächste große Signal am SMA50/SMA200-Cluster.
7. Welche Chancen sieht die DAX Prognose für ein neues Allzeithoch?
Ein neues Allzeithoch wird erst wieder realistisch, wenn:
-
der DAX über der SMA50 bleibt
-
die SMA200 bei ~23.922 Punkten dynamisch überschritten wird
-
die Zone um 24.150–24.200 auf Schlusskursbasis geknackt wird
Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, bleibt das Allzeithoch ein mittel- bis langfristiges Ziel.
8. Wie wirkt sich die Inflation auf die DAX Entwicklung aus?
Die hartnäckige Inflation von 2,3 % beeinflusst:
-
Konsumverhalten
-
Unternehmensmargen
-
Zinserwartungen der EZB
Höhere Reallöhne entlasten zwar, doch die Konjunktur bleibt schwach. Für den DAX bedeutet das kurzfristig Unsicherheit, langfristig aber Aufwärtspotenzial, sofern die Teuerung weiter sinkt.
9. Ist der DAX aktuell überkauft oder unterbewertet?
Laut technischer DAX Analyse zeigt das Chartbild aktuell keine Überkauft-Signale. Der Markt ist neutral und bewegt sich stabil über zentralen Durchschnittslinien – ein Hinweis auf eine potenzielle Fortsetzung der Erholung.
10. Was erwartet den DAX im bearishen Szenario?
Im bearishen Fall drohen Rücksetzer bis:
-
23.610/08 Punkte
-
23.577/75 Punkte
-
23.560/58 Punkte
Unterhalb der SMA50 wäre das bullische Szenario deutlich geschwächt und ein erneuter Test der SMA200 wahrscheinlich.
