DAX Prognose – EZB im Fokus, VW mit Milliardenverlust, HelloFresh und Scout24 überraschen positiv

Die DAX Prognose für den heutigen Handelstag steht ganz im Zeichen der EZB-Sitzung und wichtiger Konjunkturdaten aus Deutschland.
Anleger erwarten von der Europäischen Zentralbank (Zinsentscheidung um 13:15 Uhr MEZ, Rede von Christine Lagarde um 13:45 Uhr) keine Zinserhöhung. Auch die deutschen Inflationsdaten werden mit Spannung erwartet – Prognosen deuten auf einen Rückgang auf 2,2 % YoY hin.
Die DAX Futures liegen am Morgen leicht im Minus und notieren unter 24.200 Punkten, da sich die Anleger vor den geldpolitischen Entscheidungen zurückhalten.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
🧠 Drei Key Takeaways
-
🏦 EZB im Fokus: Markt erwartet Zinsstabilität in der Eurozone – Lagardes Rede könnte entscheidend für den kurzfristigen DAX-Trend werden.
-
🚗 Volkswagen mit Milliardenverlust: VW meldet 1,3 Mrd. € operativen Verlust, belastet durch 5,1 Mrd. € Abschreibungen auf Elektrofahrzeuge und Importzölle in den USA.
-
📈 Positive Überraschungen im DAX: HelloFresh übertrifft Gewinnerwartungen, Scout24 hebt Prognose an – beide Aktien mit Kursgewinnen.
DAX Analyse – EZB-Entscheidung & Inflationsdaten im Mittelpunkt
💸 Zinsentscheidung der EZB
Die heutige Sitzung der Europäischen Zentralbank steht im Mittelpunkt der Marktaufmerksamkeit.
Analysten rechnen mit unveränderten Leitzinsen, da die Inflation im Euroraum weiter sinkt, aber die EZB ihre geldpolitische Vorsicht beibehält.
Eine dovishe Rhetorik von Präsidentin Christine Lagarde könnte den DAX kurzfristig stützen, während eine neutralere Tonlage zu leichten Abgaben führen könnte.
📊 Deutsche Inflationsdaten
Um 14:00 Uhr MEZ werden die neuesten Verbraucherpreisdaten veröffentlicht.
-
Erwartung: +2,2 % YoY (vorher: +2,4 %)
-
Prognose: +0,2 % MoM (unverändert zum Vormonat)
Ein weiterer Rückgang der Teuerung würde die Hoffnung auf stabile Zinsen und eine EZB-Pause untermauern – ein potenziell positives Signal für den DAX.
Unternehmensnachrichten – DAX Werte im Fokus
🚗 Volkswagen AG
Volkswagen steht unter Druck:
-
Operativer Verlust: 1,3 Mrd. € (Vorjahr: Gewinn)
-
Abschreibungen: 5,1 Mrd. € aufgrund zu optimistischer E-Mobilitätspläne bei Porsche AG und US-Importzöllen
-
Operative Marge (bereinigt): 5,4 % (Vorjahr: –1,6 %)
VW warnt, dass die Chipversorgung weiterhin kritisch bleibt – insbesondere wegen der Nexperia-Problematik, die durch Handelskonflikte zwischen China und dem Westen ausgelöst wurde.
CFO Arno Antlitz kündigte Kostendisziplin und strukturelle Maßnahmen an, während CEO Oliver Blume Investitionen in Batterie- und Softwareentwicklung kürzt und neue Partnerschaften mit Xpeng (China) und Rivian (USA) eingeht.
Volkswagen Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🍽️ HelloFresh SE
HelloFresh überraschte positiv mit einem besseren EBITDA als erwartet:
-
Adjusted EBITDA Q3: 40,3 Mio. € (erwartet: 37,4 Mio. €)
-
Umsatz: 1,58 Mrd. € (–14 % YoY)
-
EBITDA-Marge: 2,5 % (Vorjahr: 3,9 %)
Trotz Umsatzrückgangs bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose und erwartet weiterhin ein EBITDA zwischen 415–465 Mio. €.
Die Aktie stieg nach den Zahlen um knapp 3 % – ein positives Signal für die DAX Stimmung.
🏡 Scout24 SE
Scout24 überzeugte mit starken Zahlen und einer Prognoseanhebung:
-
EBITDA: 104,2 Mio. € (+15 % YoY, erwartet: 102,4 Mio. €)
-
Marge: 62,9 % (stabil)
-
Umsatz: 165,6 Mio. € (+15 % YoY)
Das Unternehmen erwartet nun, dass das Umsatzwachstum am oberen Ende der bisherigen Spanne von +14 % bis +15 % liegen wird.
CEO Tobias Hartmann betonte, dass die Profitabilität weiterhin der strategische Fokus bleibe. Die Aktie legte leicht zu.
📈 DAX Prognose – Technische Einschätzung
Der DAX befindet sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung, nachdem er an der Widerstandszone um 24.400 Punkte gescheitert ist.
Die kurzfristige Unterstützung liegt bei 24.100–24.150 Punkten.
Ein Unterschreiten dieser Marke könnte eine Korrektur in Richtung 23.900 Punkte auslösen, während ein Anstieg über 24.400 Punkte den Weg für ein neues Jahreshoch ebnen würde.
Entscheidend für die DAX Prognose bleibt die EZB-Kommunikation: Ein vorsichtiger Ton könnte den Index kurzfristig stabilisieren.
📘 Fazit
Die DAX Analyse zeigt: Der Markt blickt gespannt auf die EZB-Sitzung und die Inflationsdaten aus Deutschland.
Während Volkswagen mit strukturellen Problemen kämpft, sorgen HelloFresh und Scout24 für positive Akzente.
Die DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht positiv – abhängig von Lagardes Worten und den makroökonomischen Signalen aus der Eurozone.
Mit Blick auf die kommenden Tage dürfte die Volatilität hoch bleiben, doch die grundsätzliche Marktstimmung bleibt vorsichtig optimistisch.
DAX Index Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.