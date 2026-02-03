DAX Prognose & DAX Aktuell – Technische Analyse und Ausblick für den 03.02.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.297 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatierte bereits vorbörslich das Tagestief. Es ging von hier aus dynamisch und mit Momentum aufwärts. Die Bewegung lief erst am späten Nachmittag aus. Nach einem kleinen Rücksetzer konnte sich der Index nachbörslich wieder über der 24.800 Punkte-Marke festsetzen. Im Handel gestern wurde ein deutlicher Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.856 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell klar bullish stabilisiert

Der DAX konnte sich dynamisch über alle relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) schieben und oberhalb der SMA200 festsetzen. Das kurzfristige Chartbild bleibt klar bullisch, solange der Index über 24.926 Punkten notiert.

Aufwärtsziele bis in den Bereich 25.150–25.324 Punkte

Auf der Oberseite liegen die nächsten relevanten Kursziele zunächst bei 25.030 Punkten. Über 25.150 Punkten öffnet sich weiteres Potenzial bis zum Gap-Bereich um 25.324 Punkte.

Seitwärts bis aufwärts gerichtete DAX Prognose mit leichtem Vorteil für die Bullen

Für den heutigen Handel überwiegt das bullische Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 %. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.677 und 25.150 Punkten, unterstützt durch eine weiterhin positive Anlegerstimmung (Fear & Greed Index: 61).

Der DAX startete gestern Morgen bei 24.297 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits in der Vorbörse markierte der Index das Tagestief, bevor eine dynamische Aufwärtsbewegung mit deutlichem Momentum einsetzte. Diese Bewegung hielt bis in den späten Nachmittag an. Nach einem kurzen Rücksetzer konnte sich der DAX im nachbörslichen Handel wieder oberhalb der Marke von 24.800 Punkten stabilisieren.

Im Xetra-Handel wurde ein deutlicher Tagesgewinn ausgewiesen. Der Handel nach Xetra verlief in einer engen Seitwärtsrange. Der Tagesschluss lag bei 24.856 Punkten.

Am Xetra-Schluss (02.02.2026) notierten 33 DAX-Aktien im Plus, lediglich 7 Werte schlossen im Minus.

Top-Gewinner im DAX aktuell:

Siemens Energy: +3,46 %

SAP: +3,04 %

GEA Group: +3,04 %

Schwächste Werte:

Rheinmetall: −1,69 %

Brenntag: −1,01 %

DAX Aktuell – Marktdaten im Überblick

Kennzahl 02.02.2026 30.01.2026 Tageshoch 24.870 24.596 Tagestief 24.219 24.319 Xetra-Schluss 24.798 24.538 Tagesschluss 24.856 24.498 Tagesrange (Punkte) 651 277

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Charttechnik – DAX Prognose auf Stundenbasis (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart notierte der DAX zu Handelsbeginn zunächst unter der SMA20, konnte diese jedoch bereits in der Vorbörse dynamisch zurückerobern. In der Folge lief der Index zügig über die SMA50 und später auch über die SMA200, über der sich der DAX im weiteren Verlauf stabilisierte.

Das kurzfristige Chartbild hat sich damit klar aufgehellt.

Solange der DAX per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die bullische DAX Prognose intakt.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

25.030 / 25.050 Punkte

25.195 / 25.210 Punkte

Gap-Close bei 25.324 Punkten

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Darunter stellt die SMA200 eine wichtige Schlüsselunterstützung dar. Kurse deutlich unterhalb dieser Linie würden das bullische Szenario infrage stellen.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): bullisch

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX zum Wochenbeginn dynamisch über alle relevanten gleitenden Durchschnitte schieben. Besonders positiv ist die Etablierung über der SMA50, die aktuell bei 24.772 Punkten verläuft.

Das Chartbild bleibt auf dieser Zeitebene freundlich, solange der DAX oberhalb der SMA50 notiert.

Schwäche könnte sich zunächst an dieser Linie stabilisieren. Darunter fungiert die SMA200 als weitere Unterstützung.

Ein Bruch dieser Marken würde die aktuelle Aufwärtsbewegung deutlich schwächen.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): bullisch

DAX Prognose für heute – Ausblick & Trading-Szenarien

Der DAX startete heute Morgen bei 24.926 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:

629 Punkte über der ersten Vorbörsennotierung vom Freitag

rund 70 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

Long-Szenario (bullisch)

Hält sich der DAX oberhalb von 24.926 Punkten, sind weitere Anstiege wahrscheinlich.

Nächste potenzielle Anlaufziele:

24.935 → 24.961 → 24.999 → 25.030 → 25.055 → 25.095 → 25.148 Punkte

Oberhalb von 25.150 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis 25.324 Punkte.

Short-Szenario (bärisch)

Kann sich der DAX nicht über 24.926 Punkten halten, sind Rücksetzer möglich.

Unterstützungen auf der Unterseite:

24.910 → 24.861 → 24.809 → 24.765 → 24.731 → 24.699 → 24.661 Punkte

Darunter rücken Unterstützungen bis 24.490 Punkte in den Fokus.

Wichtige DAX Marken – Unterstützungen & Widerstände

DAX-Widerstände:

24.957 | 25.006–25.057 | 25.100–25.168 | 25.235–25.299 | 25.357 | 25.415–25.450

DAX-Unterstützungen:

24.848 | 24.772–24.731 | 24.674 | 24.640–24.601 | 24.586 | 24.422 | 24.345 | 24.274 | 24.135

DAX Prognose – Markterwartung & Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Bewertung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Erwartete Tagesrange:

24.677 bis 25.150 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger – Fear & Greed Index

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 61 Punkten und liegt damit weiterhin im Bereich „Greed“.

Vor einer Woche: 58 (Greed)

Vor einem Monat: 44 (Fear)

Vor einem Jahr: 43 (Fear)

Werte über 50 deuten auf eine bullische Marktstimmung hin. Extreme Werte über 70 oder unter 30 signalisieren jedoch mögliche kurzfristige Trendwenden.

Quelle: CNN Business

