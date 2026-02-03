DAX Prognose & DAX Aktuell – Technische Analyse und Ausblick für den 03.02.2026

- DAX aktuell klar bullish stabilisiert
- Aufwärtsziele bis in den Bereich 25.150–25.324 Punkte
- Seitwärts bis aufwärts gerichtete DAX Prognose mit leichtem Vorteil für die Bullen
- DAX aktuell klar bullish stabilisiert
- Aufwärtsziele bis in den Bereich 25.150–25.324 Punkte
- Seitwärts bis aufwärts gerichtete DAX Prognose mit leichtem Vorteil für die Bullen
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.297 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatierte bereits vorbörslich das Tagestief. Es ging von hier aus dynamisch und mit Momentum aufwärts. Die Bewegung lief erst am späten Nachmittag aus. Nach einem kleinen Rücksetzer konnte sich der Index nachbörslich wieder über der 24.800 Punkte-Marke festsetzen. Im Handel gestern wurde ein deutlicher Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.856 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
DAX aktuell klar bullish stabilisiert
Der DAX konnte sich dynamisch über alle relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) schieben und oberhalb der SMA200 festsetzen. Das kurzfristige Chartbild bleibt klar bullisch, solange der Index über 24.926 Punkten notiert.
-
Aufwärtsziele bis in den Bereich 25.150–25.324 Punkte
Auf der Oberseite liegen die nächsten relevanten Kursziele zunächst bei 25.030 Punkten. Über 25.150 Punkten öffnet sich weiteres Potenzial bis zum Gap-Bereich um 25.324 Punkte.
-
Seitwärts bis aufwärts gerichtete DAX Prognose mit leichtem Vorteil für die Bullen
Für den heutigen Handel überwiegt das bullische Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 %. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.677 und 25.150 Punkten, unterstützt durch eine weiterhin positive Anlegerstimmung (Fear & Greed Index: 61).
Der DAX startete gestern Morgen bei 24.297 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits in der Vorbörse markierte der Index das Tagestief, bevor eine dynamische Aufwärtsbewegung mit deutlichem Momentum einsetzte. Diese Bewegung hielt bis in den späten Nachmittag an. Nach einem kurzen Rücksetzer konnte sich der DAX im nachbörslichen Handel wieder oberhalb der Marke von 24.800 Punkten stabilisieren.
Im Xetra-Handel wurde ein deutlicher Tagesgewinn ausgewiesen. Der Handel nach Xetra verlief in einer engen Seitwärtsrange. Der Tagesschluss lag bei 24.856 Punkten.
Am Xetra-Schluss (02.02.2026) notierten 33 DAX-Aktien im Plus, lediglich 7 Werte schlossen im Minus.
Top-Gewinner im DAX aktuell:
-
Siemens Energy: +3,46 %
-
SAP: +3,04 %
-
GEA Group: +3,04 %
Schwächste Werte:
-
Rheinmetall: −1,69 %
-
Brenntag: −1,01 %
DAX Aktuell – Marktdaten im Überblick
|Kennzahl
|02.02.2026
|30.01.2026
|Tageshoch
|24.870
|24.596
|Tagestief
|24.219
|24.319
|Xetra-Schluss
|24.798
|24.538
|Tagesschluss
|24.856
|24.498
|Tagesrange (Punkte)
|651
|277
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
Charttechnik – DAX Prognose auf Stundenbasis (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1-Stunden-Chart notierte der DAX zu Handelsbeginn zunächst unter der SMA20, konnte diese jedoch bereits in der Vorbörse dynamisch zurückerobern. In der Folge lief der Index zügig über die SMA50 und später auch über die SMA200, über der sich der DAX im weiteren Verlauf stabilisierte.
Das kurzfristige Chartbild hat sich damit klar aufgehellt.
Solange der DAX per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die bullische DAX Prognose intakt.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
-
25.030 / 25.050 Punkte
-
25.195 / 25.210 Punkte
-
Gap-Close bei 25.324 Punkten
Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Darunter stellt die SMA200 eine wichtige Schlüsselunterstützung dar. Kurse deutlich unterhalb dieser Linie würden das bullische Szenario infrage stellen.
Kurzfristige DAX Prognose (1h): bullisch
YouTube Trading Videos
DAX Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX zum Wochenbeginn dynamisch über alle relevanten gleitenden Durchschnitte schieben. Besonders positiv ist die Etablierung über der SMA50, die aktuell bei 24.772 Punkten verläuft.
Das Chartbild bleibt auf dieser Zeitebene freundlich, solange der DAX oberhalb der SMA50 notiert.
Schwäche könnte sich zunächst an dieser Linie stabilisieren. Darunter fungiert die SMA200 als weitere Unterstützung.
Ein Bruch dieser Marken würde die aktuelle Aufwärtsbewegung deutlich schwächen.
Kurzfristige DAX Prognose (4h): bullisch
DAX Prognose für heute – Ausblick & Trading-Szenarien
Der DAX startete heute Morgen bei 24.926 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:
-
629 Punkte über der ersten Vorbörsennotierung vom Freitag
-
rund 70 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
Long-Szenario (bullisch)
Hält sich der DAX oberhalb von 24.926 Punkten, sind weitere Anstiege wahrscheinlich.
Nächste potenzielle Anlaufziele:
24.935 → 24.961 → 24.999 → 25.030 → 25.055 → 25.095 → 25.148 Punkte
Oberhalb von 25.150 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis 25.324 Punkte.
Short-Szenario (bärisch)
Kann sich der DAX nicht über 24.926 Punkten halten, sind Rücksetzer möglich.
Unterstützungen auf der Unterseite:
24.910 → 24.861 → 24.809 → 24.765 → 24.731 → 24.699 → 24.661 Punkte
Darunter rücken Unterstützungen bis 24.490 Punkte in den Fokus.
Wichtige DAX Marken – Unterstützungen & Widerstände
DAX-Widerstände:
24.957 | 25.006–25.057 | 25.100–25.168 | 25.235–25.299 | 25.357 | 25.415–25.450
DAX-Unterstützungen:
24.848 | 24.772–24.731 | 24.674 | 24.640–24.601 | 24.586 | 24.422 | 24.345 | 24.274 | 24.135
DAX Prognose – Markterwartung & Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bärisches Szenario: 45 %
Bewertung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
Erwartete Tagesrange:
24.677 bis 25.150 Punkte
Stimmung der internationalen Anleger – Fear & Greed Index
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 61 Punkten und liegt damit weiterhin im Bereich „Greed“.
-
Vor einer Woche: 58 (Greed)
-
Vor einem Monat: 44 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 43 (Fear)
Werte über 50 deuten auf eine bullische Marktstimmung hin. Extreme Werte über 70 oder unter 30 signalisieren jedoch mögliche kurzfristige Trendwenden.
Quelle: CNN Business
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
BÖRSE HEUTE: Tech-Abverkauf belastet Wall Street (04.02.2026)
Nasdaq 100 Index fällt unter 25.000 – Tech-Sektor unter massivem Druck
US Dollar Index steigt nach Trump-Xi-Gespräch
Thyssenkrupp AKTIE 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.