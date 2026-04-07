DAX Prognose für heute (07.04.2026) - DAX Aktuell: Chancen, Risiken und wichtige Marken

Der DAX ist Donnerstagmorgen bei 22.813 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte zunächst etwas aufwärtslaufen, gab am Vormittag dann aber nach. Erst am Nachmittag gelang die Stabilisierung unter der 23.700 Punkte-Marke. Die folgende Erholung hatten einen ausgeprägten Charakter. Das Hoch am Nachmittag, das in einer Impulsbewegung formatiert wurde, ist zwar abverkauft worden, den Bullen gelang es dennoch den Index über der 23.000 Punkte-Marke zu halten und bis zum Handelsschluss wieder knapp über die 23.200 Punkte-Marke zu schieben. Der DAX ging bei 23.202 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

Der DAX aktuell zeigt eine leichte Schwäche mit einem bärischen Bias - entscheidend ist die Marke bei 23.131 Punkten als kurzfristige Richtungsentscheidung.

Die DAX Prognose sieht ein höheres Abwärtsrisiko (60 %) - unterhalb der Schlüsselmarke könnten schnell tiefere Unterstützungen getestet werden.

Trotz kurzfristiger Unsicherheit bleibt das übergeordnete Bild stabil - ein Halten über wichtigen Durchschnitten könnte neue Aufwärtsimpulse auslösen.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete bei 22.813 Punkten in den Handel und zeigte zunächst eine moderate Aufwärtsbewegung. Im weiteren Verlauf setzte jedoch Verkaufsdruck ein, bevor sich der Index am Nachmittag stabilisieren konnte. Trotz zwischenzeitlicher Schwäche gelang es den Bullen, den DAX über der Marke von 23.000 Punkten zu halten und den Handel bei 23.202 Punkten zu beenden.

Im DAX dominierten zuletzt die Verlierer: 23 Aktien schlossen im Minus, während 17 Werte zulegen konnten. Zu den stärksten Titeln gehörten Deutsche Börse, Scout24 und E.ON. Auf der Verliererseite standen unter anderem Deutsche Telekom, Heidelberg Materials und Infineon.

DAX Prognose: Chartanalyse im 1h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Bild hat sich aufgehellt. Der DAX konnte sich an der SMA200 stabilisieren und wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern.

Bullisches Szenario:

Solange der Index über der SMA50 bleibt, sind weitere Aufwärtsimpulse wahrscheinlich. Mögliche Ziele liegen bei:

23.495 bis 23.515 Punkten

23.665 bis 23.680 Punkten

Bärisches Szenario:

Fällt der DAX unter die SMA50 zurück und etabliert sich darunter, rücken folgende Ziele in den Fokus:

22.747 Punkte (SMA200)

22.590 bis 22.575 Punkte

Kurzfristige Einschätzung: bullisch

YouTube Trading Videos

DAX Prognose: Chartanalyse im 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im mittelfristigen Zeitfenster zeigt sich ein neutrales Bild. Der DAX konnte wichtige Retracements zurückerobern, zeigte zum Wochenschluss jedoch wieder Schwäche.

Aufwärtsoption:

Ein stabiler Handel über dem 38,2 % Retracement könnte den Weg in Richtung 23.750 Punkte (SMA200) ebnen.

Abwärtsrisiko:

Ein Bruch der SMA20 und SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben und Rücksetzer in Richtung 50,0 % Retracement wahrscheinlich machen.

Mittelfristige Einschätzung: neutral

DAX aktuell: Ausblick für heute

Der DAX notiert vorbörslich bei 23.131 Punkten und damit leicht unter dem letzten Schlusskurs.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 23.131 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich:

23.152 bis 23.177

23.199 bis 23.222

23.255 bis 23.293

23.310 bis 23.346

Darüber hinaus:

23.361 bis 23.412

23.430 bis 23.487

23.505 bis 23.628

Short-Szenario

Unterhalb von 23.131 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:

23.113 bis 23.074

23.059 bis 23.023

23.005 bis 22.949

Darunter:

22.930 bis 22.874

22.855 bis 22.803

22.784 bis 22.679

Wichtige Marken im DAX aktuell

Widerstände:

23.132 bis 23.168

23.200 bis 23.297

23.334 bis 23.361

23.426 bis 23.479

23.727 bis 23.750

23.988 bis 23.994

Unterstützungen:

23.108 bis 23.003

23.055 bis 23.023

22.954 bis 22.922

22.854

22.758 bis 22.726

22.631

22.454

22.390 bis 22.333

DAX Prognose heute: Wahrscheinlichkeiten und Szenarien

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Handelsspanne:

23.257 bis 23.381 auf der Oberseite

22.782 bis 23.023 auf der Unterseite

Die aktuelle DAX Prognose deutet damit auf einen eher schwächeren Handelstag mit leichter Abwärtstendenz hin.

Marktstimmung: Extreme Angst dominiert

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 19 und signalisiert weiterhin "Extreme Fear". Historisch betrachtet kann dies ein Hinweis auf eine mögliche Gegenbewegung sein, da extreme Angstphasen häufig Wendepunkte markieren.

Fazit: DAX aktuell mit leicht bärischem Bias

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt trotz stabiler Charttechnik im Stundenchart leicht negativ. Entscheidende Marke ist der Bereich um 23.131 Punkte. Darüber bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung, darunter überwiegen die Abwärtsrisiken.

Für den heutigen Handel steht damit ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario im Fokus.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren