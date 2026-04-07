DAX Prognose für heute (07.04.2026) - DAX Aktuell: Chancen, Risiken und wichtige Marken

- Der DAX aktuell zeigt eine leichte Schwäche mit einem bärischen Bias
- Die DAX Prognose sieht ein höheres Abwärtsrisiko (60 %)
- Trotz kurzfristiger Unsicherheit bleibt das übergeordnete Bild stabil
- Der DAX aktuell zeigt eine leichte Schwäche mit einem bärischen Bias
- Die DAX Prognose sieht ein höheres Abwärtsrisiko (60 %)
- Trotz kurzfristiger Unsicherheit bleibt das übergeordnete Bild stabil
Der DAX ist Donnerstagmorgen bei 22.813 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte zunächst etwas aufwärtslaufen, gab am Vormittag dann aber nach. Erst am Nachmittag gelang die Stabilisierung unter der 23.700 Punkte-Marke. Die folgende Erholung hatten einen ausgeprägten Charakter. Das Hoch am Nachmittag, das in einer Impulsbewegung formatiert wurde, ist zwar abverkauft worden, den Bullen gelang es dennoch den Index über der 23.000 Punkte-Marke zu halten und bis zum Handelsschluss wieder knapp über die 23.200 Punkte-Marke zu schieben. Der DAX ging bei 23.202 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
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⚡ Key Takeaways
- Der DAX aktuell zeigt eine leichte Schwäche mit einem bärischen Bias - entscheidend ist die Marke bei 23.131 Punkten als kurzfristige Richtungsentscheidung.
- Die DAX Prognose sieht ein höheres Abwärtsrisiko (60 %) - unterhalb der Schlüsselmarke könnten schnell tiefere Unterstützungen getestet werden.
- Trotz kurzfristiger Unsicherheit bleibt das übergeordnete Bild stabil - ein Halten über wichtigen Durchschnitten könnte neue Aufwärtsimpulse auslösen.
DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag
Der DAX startete bei 22.813 Punkten in den Handel und zeigte zunächst eine moderate Aufwärtsbewegung. Im weiteren Verlauf setzte jedoch Verkaufsdruck ein, bevor sich der Index am Nachmittag stabilisieren konnte. Trotz zwischenzeitlicher Schwäche gelang es den Bullen, den DAX über der Marke von 23.000 Punkten zu halten und den Handel bei 23.202 Punkten zu beenden.
Im DAX dominierten zuletzt die Verlierer: 23 Aktien schlossen im Minus, während 17 Werte zulegen konnten. Zu den stärksten Titeln gehörten Deutsche Börse, Scout24 und E.ON. Auf der Verliererseite standen unter anderem Deutsche Telekom, Heidelberg Materials und Infineon.
DAX Prognose: Chartanalyse im 1h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das kurzfristige Bild hat sich aufgehellt. Der DAX konnte sich an der SMA200 stabilisieren und wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern.
Bullisches Szenario:
Solange der Index über der SMA50 bleibt, sind weitere Aufwärtsimpulse wahrscheinlich. Mögliche Ziele liegen bei:
- 23.495 bis 23.515 Punkten
- 23.665 bis 23.680 Punkten
Bärisches Szenario:
Fällt der DAX unter die SMA50 zurück und etabliert sich darunter, rücken folgende Ziele in den Fokus:
- 22.747 Punkte (SMA200)
- 22.590 bis 22.575 Punkte
Kurzfristige Einschätzung: bullisch
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DAX Prognose: Chartanalyse im 4h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im mittelfristigen Zeitfenster zeigt sich ein neutrales Bild. Der DAX konnte wichtige Retracements zurückerobern, zeigte zum Wochenschluss jedoch wieder Schwäche.
Aufwärtsoption:
Ein stabiler Handel über dem 38,2 % Retracement könnte den Weg in Richtung 23.750 Punkte (SMA200) ebnen.
Abwärtsrisiko:
Ein Bruch der SMA20 und SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben und Rücksetzer in Richtung 50,0 % Retracement wahrscheinlich machen.
Mittelfristige Einschätzung: neutral
DAX aktuell: Ausblick für heute
Der DAX notiert vorbörslich bei 23.131 Punkten und damit leicht unter dem letzten Schlusskurs.
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 23.131 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich:
23.152 bis 23.177
23.199 bis 23.222
23.255 bis 23.293
23.310 bis 23.346
Darüber hinaus:
23.361 bis 23.412
23.430 bis 23.487
23.505 bis 23.628
Short-Szenario
Unterhalb von 23.131 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:
23.113 bis 23.074
23.059 bis 23.023
23.005 bis 22.949
Darunter:
22.930 bis 22.874
22.855 bis 22.803
22.784 bis 22.679
Wichtige Marken im DAX aktuell
Widerstände:
23.132 bis 23.168
23.200 bis 23.297
23.334 bis 23.361
23.426 bis 23.479
23.727 bis 23.750
23.988 bis 23.994
Unterstützungen:
23.108 bis 23.003
23.055 bis 23.023
22.954 bis 22.922
22.854
22.758 bis 22.726
22.631
22.454
22.390 bis 22.333
DAX Prognose heute: Wahrscheinlichkeiten und Szenarien
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Erwartete Handelsspanne:
23.257 bis 23.381 auf der Oberseite
22.782 bis 23.023 auf der Unterseite
Die aktuelle DAX Prognose deutet damit auf einen eher schwächeren Handelstag mit leichter Abwärtstendenz hin.
Marktstimmung: Extreme Angst dominiert
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 19 und signalisiert weiterhin "Extreme Fear". Historisch betrachtet kann dies ein Hinweis auf eine mögliche Gegenbewegung sein, da extreme Angstphasen häufig Wendepunkte markieren.
Fazit: DAX aktuell mit leicht bärischem Bias
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt trotz stabiler Charttechnik im Stundenchart leicht negativ. Entscheidende Marke ist der Bereich um 23.131 Punkte. Darüber bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung, darunter überwiegen die Abwärtsrisiken.
Für den heutigen Handel steht damit ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario im Fokus.
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