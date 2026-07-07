DAX Prognose: Neues Rekordhoch - Bleibt der DAX aktuell auf Kurs Richtung 26.000?

- Der DAX bleibt technisch in einem intakten Aufwärtstrend
- Die Zone um SMA20 und SMA50 entscheidet über den weiteren Verlauf
- Die Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
- Der DAX bleibt technisch in einem intakten Aufwärtstrend
- Die Zone um SMA20 und SMA50 entscheidet über den weiteren Verlauf
- Die Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.813 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels formatierte der DAX gleich ein neues Allzeithoch. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft, der Index setzte sukzessive und moderat zurück. Erst am Nachmittag gelangen die Stabilisierung und die nachfolgende Erholung. Den Bullen gelang es zum Wochenbeginn einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen, den fünften in Folge. Nachbörslich bewegte sich der Index in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.838 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 3 Key Takeaways
- Der DAX bleibt technisch in einem intakten Aufwärtstrend, nachdem zum Wochenstart ein weiteres Allzeithoch erreicht wurde.
- Die Zone um SMA20 und SMA50 entscheidet über den weiteren Verlauf. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 könnte den Weg in Richtung 26.000 Punkte ebnen.
- Die Anlegerstimmung bleibt vorsichtig. Der Fear-and-Greed-Index notiert mit 44 Punkten weiterhin im Bereich "Fear", obwohl der DAX nahe seiner Rekordstände handelt.
Der DAX hat zum Wochenstart ein weiteres Allzeithoch markiert und damit den fünften Xetra-Tagesgewinn in Folge eingefahren. Trotz des neuen Rekords konnten die Käufer den Schwung zunächst nicht vollständig nutzen. Nach Gewinnmitnahmen stabilisierte sich der deutsche Leitindex am Nachmittag und beendete den Handel dennoch leicht im Plus.
Für den heutigen Handel steht die Frage im Mittelpunkt, ob die Käufer den DAX aktuell wieder nachhaltig über die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte schieben können. Gelingt dies, rückt die Marke von 26.000 Punkten erneut in den Fokus.
DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 06.07.2026
Der DAX startete bei 25.813 Punkten in den vorbörslichen Handel und erreichte nach Xetra-Eröffnung unmittelbar ein neues Allzeithoch bei 25.931 Punkten. Anschließend dominierten Gewinnmitnahmen, bevor sich der Index am Nachmittag an der SMA50 stabilisieren und erholen konnte.
Der Handel endete bei:
- Xetra-Schluss: 25.818 Punkte
- Tagesschluss: 25.838 Punkte
- Tagesrange: 215 Punkte
Damit gelang dem DAX der fünfte Xetra-Tagesgewinn in Folge.
Gewinner im DAX
- Rheinmetall: +3,24%
- Fresenius: +2,02%
- Deutsche Börse: +1,80%
Verlierer im DAX
- Bayer: -4,42%
- Symrise: -1,75%
- Merck: -1,75%
DAX Prognose: Stundenchart bleibt entscheidend
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigt sich derzeit ein spannender Kampf zwischen Käufern und Verkäufern. Der Rücksetzer vom Montag wurde nahezu punktgenau an der SMA50 aufgefangen. Anschließend gelang zwar eine Erholung bis an die SMA20, ein nachhaltiger Ausbruch darüber blieb jedoch aus. Auch der Frühhandel deutet bislang auf Zurückhaltung hin.
Bullisches Szenario
Sollte sich der DAX per bestätigtem Stundenschluss wieder über der SMA20 etablieren, könnten folgende Kursziele aktiviert werden:
- 25.880 bis 25.895 Punkte
- 26.015 bis 26.030 Punkte
- anschließend neue Allzeithochs
Bärisches Szenario
Fällt der Index dagegen nachhaltig unter die SMA50 zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 25.635 bis 25.620 Punkte
- 25.500 bis 25.485 Punkte
- 25.280 bis 25.265 Punkte
Kurzfristige Einschätzung (1-Stunden-Chart): bullisch bis neutral
DAX Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch der mittelfristige Trend spricht weiterhin für die Käufer. Der DAX konnte sich in den vergangenen Handelstagen deutlich oberhalb der SMA20 sowie der SMA50 etablieren und markierte anschließend neue Rekordstände. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt die technische Ausgangslage positiv. Ein Rücksetzer bis an diese Durchschnittslinie wäre aus charttechnischer Sicht zunächst unproblematisch. Erst ein nachhaltiger Bruch würde das aktuell bullische Gesamtbild eintrüben.
Einschätzung 4-Stunden-Chart: bullisch
DAX Prognose für Dienstag, den 07.07.2026
Der DAX startete heute Morgen bei 25.785 Punkten in den vorbörslichen Handel.
Damit notiert der Index:
- 28 Punkte unter dem gestrigen Vorbörsenstart
- 53 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
Long-Szenario
Kann sich der DAX über 25.785 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:
- 25.810 Punkten
- 25.835 Punkten
- 25.870 Punkten
- 25.890 Punkten
- 25.907 Punkten
- 25.925 Punkten
- 25.946 Punkten
- 25.964 Punkten
- 25.992 Punkten
- 26.007 Punkten
- 26.022 Punkten
- 26.057 Punkten
- 26.074 Punkten
Oberhalb davon wären weitere Ziele:
- 26.111 Punkte
- 26.144 Punkte
- 26.178 Punkte
- 26.213 Punkte
- 26.246 Punkte
- 26.287 Punkte
- 26.319 Punkte
- 26.349 Punkte
- 26.367 Punkte
- 26.390 Punkte
Short-Szenario
Kann der DAX die Marke von 25.785 Punkten nicht verteidigen, ergeben sich folgende Unterstützungen:
- 25.766 Punkte
- 25.748 Punkte
- 25.729 Punkte
- 25.712 Punkte
- 25.697 Punkte
- 25.677 Punkte
- 25.654 Punkte
- 25.630 Punkte
- 25.609 Punkte
- 25.589 Punkte
- 25.570 Punkte
- 25.549 Punkte
- 25.534 Punkte
- 25.518 Punkte
Darunter liegen weitere Unterstützungen bei:
- 25.497 Punkten
- 25.479 Punkten
- 25.462 Punkten
- 25.443 Punkten
- 25.424 Punkten
- 25.407 Punkten
- 25.384 Punkten
- 25.369 Punkten
- 25.349 Punkten
- 25.330 Punkten
- 25.312 Punkten
- 25.291 Punkten
- 25.272 Punkten
- 25.254 Punkten
- 25.237 Punkten
- 25.209 Punkten
- 25.194 Punkten
- 25.175 Punkten
- 25.155 Punkten
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 25.800 bis 25.806 Punkte
- 25.910 bis 25.988 Punkte
- 26.077 Punkte
- 26.166 Punkte
- 26.467 Punkte
- 26.625 Punkte
Unterstützungen
- 25.735 bis 25.700 Punkte
- 25.676 bis 25.622 Punkte
- 25.564 Punkte
- 25.444 bis 25.404 Punkte
- 25.330 Punkte
- 25.271 bis 25.211 Punkte
- 25.163 bis 25.109 Punkte
- 25.021 Punkte
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Charts von xStation5.
Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handel wird eine Bewegung zwischen
25.629 und 25.964 Punkten
erwartet.
Wahrscheinlichkeiten
- Bullisches Szenario: 60%
- Bärisches Szenario: 40%
Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr gegenüber dem Vortag.
Anlegerstimmung: Fear-and-Greed-Index
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 44 Punkten und signalisiert weiterhin den Bereich Fear.
Zum Vergleich:
- Vor einer Woche: 27 Punkte (Fear)
- Vor einem Monat: 51 Punkte (Neutral)
- Vor einem Jahr: 77 Punkte (Extreme Greed)
Die Stimmung hat sich damit zuletzt verbessert, bewegt sich aber weiterhin unterhalb der neutralen Marke von 50 Punkten. Historisch betrachtet können ausgeprägte Angstphasen häufig den Boden für kurzfristige Erholungen bilden.
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