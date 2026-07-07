DAX Prognose: Neues Rekordhoch - Bleibt der DAX aktuell auf Kurs Richtung 26.000?

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.813 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels formatierte der DAX gleich ein neues Allzeithoch. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft, der Index setzte sukzessive und moderat zurück. Erst am Nachmittag gelangen die Stabilisierung und die nachfolgende Erholung. Den Bullen gelang es zum Wochenbeginn einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen, den fünften in Folge. Nachbörslich bewegte sich der Index in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.838 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Der DAX bleibt technisch in einem intakten Aufwärtstrend , nachdem zum Wochenstart ein weiteres Allzeithoch erreicht wurde.

, nachdem zum Wochenstart ein weiteres Allzeithoch erreicht wurde. Die Zone um SMA20 und SMA50 entscheidet über den weiteren Verlauf. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 könnte den Weg in Richtung 26.000 Punkte ebnen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 könnte den Weg in Richtung 26.000 Punkte ebnen. Die Anlegerstimmung bleibt vorsichtig. Der Fear-and-Greed-Index notiert mit 44 Punkten weiterhin im Bereich "Fear", obwohl der DAX nahe seiner Rekordstände handelt.

Der DAX hat zum Wochenstart ein weiteres Allzeithoch markiert und damit den fünften Xetra-Tagesgewinn in Folge eingefahren. Trotz des neuen Rekords konnten die Käufer den Schwung zunächst nicht vollständig nutzen. Nach Gewinnmitnahmen stabilisierte sich der deutsche Leitindex am Nachmittag und beendete den Handel dennoch leicht im Plus.

Für den heutigen Handel steht die Frage im Mittelpunkt, ob die Käufer den DAX aktuell wieder nachhaltig über die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte schieben können. Gelingt dies, rückt die Marke von 26.000 Punkten erneut in den Fokus.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 06.07.2026

Der DAX startete bei 25.813 Punkten in den vorbörslichen Handel und erreichte nach Xetra-Eröffnung unmittelbar ein neues Allzeithoch bei 25.931 Punkten. Anschließend dominierten Gewinnmitnahmen, bevor sich der Index am Nachmittag an der SMA50 stabilisieren und erholen konnte.

Der Handel endete bei:

Xetra-Schluss: 25.818 Punkte

Tagesschluss: 25.838 Punkte

Tagesrange: 215 Punkte

Damit gelang dem DAX der fünfte Xetra-Tagesgewinn in Folge.

Gewinner im DAX

Rheinmetall: +3,24%

Fresenius: +2,02%

Deutsche Börse: +1,80%

Verlierer im DAX

Bayer: -4,42%

Symrise: -1,75%

Merck: -1,75%

DAX Prognose: Stundenchart bleibt entscheidend

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich derzeit ein spannender Kampf zwischen Käufern und Verkäufern. Der Rücksetzer vom Montag wurde nahezu punktgenau an der SMA50 aufgefangen. Anschließend gelang zwar eine Erholung bis an die SMA20, ein nachhaltiger Ausbruch darüber blieb jedoch aus. Auch der Frühhandel deutet bislang auf Zurückhaltung hin.

Bullisches Szenario

Sollte sich der DAX per bestätigtem Stundenschluss wieder über der SMA20 etablieren, könnten folgende Kursziele aktiviert werden:

25.880 bis 25.895 Punkte

26.015 bis 26.030 Punkte

anschließend neue Allzeithochs

Bärisches Szenario

Fällt der Index dagegen nachhaltig unter die SMA50 zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

25.635 bis 25.620 Punkte

25.500 bis 25.485 Punkte

25.280 bis 25.265 Punkte

Kurzfristige Einschätzung (1-Stunden-Chart): bullisch bis neutral

DAX Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch der mittelfristige Trend spricht weiterhin für die Käufer. Der DAX konnte sich in den vergangenen Handelstagen deutlich oberhalb der SMA20 sowie der SMA50 etablieren und markierte anschließend neue Rekordstände. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt die technische Ausgangslage positiv. Ein Rücksetzer bis an diese Durchschnittslinie wäre aus charttechnischer Sicht zunächst unproblematisch. Erst ein nachhaltiger Bruch würde das aktuell bullische Gesamtbild eintrüben.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: bullisch

DAX Prognose für Dienstag, den 07.07.2026

Der DAX startete heute Morgen bei 25.785 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Damit notiert der Index:

28 Punkte unter dem gestrigen Vorbörsenstart

53 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 25.785 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

25.810 Punkten

25.835 Punkten

25.870 Punkten

25.890 Punkten

25.907 Punkten

25.925 Punkten

25.946 Punkten

25.964 Punkten

25.992 Punkten

26.007 Punkten

26.022 Punkten

26.057 Punkten

26.074 Punkten

Oberhalb davon wären weitere Ziele:

26.111 Punkte

26.144 Punkte

26.178 Punkte

26.213 Punkte

26.246 Punkte

26.287 Punkte

26.319 Punkte

26.349 Punkte

26.367 Punkte

26.390 Punkte

Short-Szenario

Kann der DAX die Marke von 25.785 Punkten nicht verteidigen, ergeben sich folgende Unterstützungen:

25.766 Punkte

25.748 Punkte

25.729 Punkte

25.712 Punkte

25.697 Punkte

25.677 Punkte

25.654 Punkte

25.630 Punkte

25.609 Punkte

25.589 Punkte

25.570 Punkte

25.549 Punkte

25.534 Punkte

25.518 Punkte

Darunter liegen weitere Unterstützungen bei:

25.497 Punkten

25.479 Punkten

25.462 Punkten

25.443 Punkten

25.424 Punkten

25.407 Punkten

25.384 Punkten

25.369 Punkten

25.349 Punkten

25.330 Punkten

25.312 Punkten

25.291 Punkten

25.272 Punkten

25.254 Punkten

25.237 Punkten

25.209 Punkten

25.194 Punkten

25.175 Punkten

25.155 Punkten

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.800 bis 25.806 Punkte

25.910 bis 25.988 Punkte

26.077 Punkte

26.166 Punkte

26.467 Punkte

26.625 Punkte

Unterstützungen

25.735 bis 25.700 Punkte

25.676 bis 25.622 Punkte

25.564 Punkte

25.444 bis 25.404 Punkte

25.330 Punkte

25.271 bis 25.211 Punkte

25.163 bis 25.109 Punkte

25.021 Punkte

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Charts von xStation5.

Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel wird eine Bewegung zwischen

25.629 und 25.964 Punkten

erwartet.

Wahrscheinlichkeiten

Bullisches Szenario: 60%

Bärisches Szenario: 40%

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr gegenüber dem Vortag.

Anlegerstimmung: Fear-and-Greed-Index

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 44 Punkten und signalisiert weiterhin den Bereich Fear.

Zum Vergleich:

Vor einer Woche: 27 Punkte (Fear)

Vor einem Monat: 51 Punkte (Neutral)

Vor einem Jahr: 77 Punkte (Extreme Greed)

Die Stimmung hat sich damit zuletzt verbessert, bewegt sich aber weiterhin unterhalb der neutralen Marke von 50 Punkten. Historisch betrachtet können ausgeprägte Angstphasen häufig den Boden für kurzfristige Erholungen bilden.

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